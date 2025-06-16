Судьи Конституционного Суда Украины получают одни из самых высоких зарплат в государственном секторе – в среднем 4 миллиона гривен в год каждый.

Но сейчас Конституционный суд фактически парализован. Последнее пленарное заседание КСУ состоялось еще в начале декабря 2024 года. После этого у трех судей истекли сроки пребывания в должности, замена – до сих пор отсутствует. Без экспертизы КСУ у президента, Верховной Рады, Кабинета министров фактически развязаны руки.

"Это подрыв доверия со стороны мировых партнеров. КСУ – это одна из основных основ конституционализма любого государства. Факт неработающего КСУ наводит на негативные выводы по отношению к государству", – рассказывает LIGA.net эксперт по конституционному праву Антон Чиркин.

"Президент не гарант Конституции. Он – гарант соблюдения Конституции, а это не одно и то же. Гарант Конституции – Конституционный суд Украины", – рассказывает LIGA.net судья КСУ в 2006-2015 годах Виктор Шишкин.

Но сейчас суд бездействует. Нужна ли эта инстанция, которая стоит государству немалую сумму средств? Ответ: однозначно да. Объясняем – почему.