Судді Конституційного Суду України отримують одні з найвищих зарплат у державному секторі – в середньому 4 мільйони гривень на рік кожен.

Але зараз Конституційний суд фактично паралізований. Останнє пленарне засідання КСУ відбулося ще на початку грудня 2024 року. Після цього у трьох суддів закінчилися терміни перебування на посаді, заміна – досі відсутня. Без експертизи КСУ у президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів фактично розвʼязані руки.

"Це підрив довіри з боку світових партнерів. КСУ – це основа основ. Сам факт бездіяльного Конституційного суду наводить на негативні висновки щодо держави", – розповідає LIGA.net експерт із конституційного права Антон Чиркін.

Президент в Україні не є гарантом Конституції, нагадує LIGA.net суддя КСУ у 2006-2015 роках Віктор Шишкін: "Він – гарант дотримання Конституції, а це не одне й те ж саме. Гарант Конституції – Конституційний суд України".

Та нині суд бездіяльний. Тож чи потрібна ця інстанція, яка коштує державі чималу суму? Відповідь: однозначно так. Пояснюємо – чому.