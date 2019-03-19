"Кремль ждал убийств в Крыму". Интервью Тимошенко - за минуту

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко дала интервью Радио Свобода. Рассказала, что позитивно относится к акциям Нацкорпуса, но негативно - к легализации короткоствольного оружия. Настаивает, что Стокгольмский арбитраж выиграл не председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев, а "контракт, подписанный ее правительством". LIGA.net коротко пересказывает самое интересное.

Пошли бы в 2014-м на Крым силой – не было бы 2/3 Украины. "Мы четко знали, что Кремль ждет или одного убитого крымчанина или одного убитого военного Черноморского флота. И это для них было пусковой ракетой для того, чтобы по всем границам, граничащим со страной-агрессором, в Украину начали заходить российские войска. И это тот "грузинский случай", когда мы могли, сделав ошибку, сегодня не иметь двух третей Украины".

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Поддерживает акции Нацкорпуса. "Воевать против полиции недопустимо. Против силовых структур - недопустимо… Я хочу, чтобы мы сейчас не делали подмену понятий, и чтобы мы не осуждали Нацкорпус за их позицию. Да, надо, безусловно, обратиться к ним и попросить их, чтобы они ни в коем случае не применяли агрессию. Но выражать принципиальную позицию против мародерства главнокомандующего на армии - это, мне кажется, обязанность каждого гражданина Украины".

Порошенко запрещает военным встречаться с кандидатами. "Вы знаете, что есть команда верховного главнокомандующего не подпускать кандидатов от оппозиционных проевропейских сил на встречу с военными. Но мы и не будем пересекать эти запреты главнокомандующего. Но тот, кто раскалывает наш дом, как написано в Библии, тот уничтожит сам себя".

А Тимошенко обещает успешное сотрудничество с МВФ. "Я как премьер-министр успешно работала с МВФ и во время мирового кризиса, и во время моей работы в правительстве. И эта работа всегда была успешной. И мы вернемся к успешной работы с МВФ. В том числе, учитывая нашу позицию по природному газу".

Манафорт 10 лет уничтожал ее доброе имя. "Вы знаете, что вообще всю эту историю по газовому контракту создал Манафорт, которого сегодня приговорили США за то, что он искажал выборы не только в Украине, но и в США. И этот Манафорт за деньги Януковича и Кремля, по сути, уничтожал мое доброе имя более 10 лет".

В деле Лазаренко ищут компромат, но не найдут. "Они (прокуратура) пытаются ломать людей, которые вокруг Лазаренко, ломать людей, которые в этих делах задействованы для того, чтобы какой-то компромат обо мне вытянуть…Но я хочу напомнить всем, кто этим занимается, что достаточно давно американский суд, который вел американский судья Дженкинс, рассматривая дело Лазаренко, сделал очень четкие заключения, что ни я, ни компании, которые я 20 лет назад возглавляла, не имеют никакого отношения к Лазаренко".

Заставила мужа отказаться от бизнеса в Украине. "Мой муж не занимается бизнесом в Украине, потому что я ему поставила условие. Я первый шаг сделала в политику в 1997 году, и я отказалась от всего бизнеса. Я ушла в оппозицию и дала тогдашней власти мой бизнес, который я делала своими руками, просто уничтожить. И с того момента я приняла решение, что в моей груди не бьется два сердца - бизнесмена и политика. И я попросила своего мужа, что, если он хочет меня поддержать, чтобы он вел бизнес в любой стране мира, но не в Украине".

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