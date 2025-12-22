После поражения под Киевом и отступления в 2022 году Россия провалила четыре стратегические цели: политическую дестабилизацию Украины, экономическое и энергетическое истощение, раскол общества, подрыв международной поддержки. Единственное, что осталось у РФ, – присутствие ее армии на части украинских территорий. При этом на фронте Россия также не достигла своих целей.

Российская экономика ослаблена, армия несет большие потери, а режим и элиты существуют только благодаря войне, которую идеологически подпитывает пропаганда.

Именно поэтому 2026-й станет годом гибридной эскалации.

Путин не знает, что такое мир, если это не "капитуляция Украины", которой не будет. Поэтому продолжение эскалации для РФ при любом сценарии – неизбежно.

В 2026 году Россия будет действовать по нескольким направлениям.

Саботаж – удары (диверсии) против европейской оборонной промышленности, логистики и цепочек поставок оружия Украине. Первые попытки уже имели место: подрыв путей в Польше, пожары на оборонных предприятиях Европы. Этой деятельностью занимаются ГРУ и СВР РФ. Дезинформация и когнитивная война – максимальное давление во время выборов в Европе, в частности в Венгрии, и на выборах в США – неизбежно. Финансирование пропаганды растет на миллиарды. Принуждение и запугивание – системные военные демонстрации, нарушения воздушного и морского пространства, ядерная риторика как инструмент психологического давления, "орешники" – традиционная стратегия страха для ультиматумов в дипломатии.

Но стоит понимать: экономика войны для России нежизнеспособна без поддержки стран Глобального Юга. Реальные военные расходы приближаются к позднесоветским уровням, доходы от нефти и газа упали на треть, суверенный фонд тает, а война стоит значительно дороже, чем Кремль признает публично. России выгодна пауза.

Конвенциональные возможности истощаются: темпы наступления измеряются десятками метров в день, потери – сотнями тысяч, советские запасы техники заканчиваются, а новое производство не компенсирует потерь, хотя Россия наращивает количество ракет, дронов, танков и вертолетов.

В то же время Европа до сих пор не выстроила полноценное сдерживание гибридных атак – саботаж, кибератаки и диверсии часто воспринимаются как отдельные "инциденты", а не элементы системной войны. Европа избегает реальности, милитаризация крайне медленная, готовность обществ к угрозам – неудовлетворительная. Система противодействия дезинформации рассчитана на мирное время, а не на активную когнитивную войну, которую уже несколько лет против Европы ведет РФ.

Стратегический выбор Запада прост – удваивать давление, если режим Путина выберет войну.

Ограничение российского ВПК, если РФ выберет мир.

Формула, в которой Путин прикрывается миром и продолжает милитаризацию, гарантирует еще большую войну со временем.

Путин делает ставку на то, что Запад не готов карать Россию ниже порога Статьи 5.

2026 год даст понимание, усвоила ли Европа этот урок – или Кремль попробует сломать Запад гибридно там, где не смог военным путем. И затем начнет новое наступление на Европу.

