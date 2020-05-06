Крипта для государства и "странная" система Prozorro. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 6 мая. Температура от +4 до +16, курс доллара 26.98

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Новые рынки сбыта. Минэнерго предложило Энергоатому майнить криптовалюту

Сегодня день прекрасных для страны новостей: глава МОЗ Степанов на раннем брифинге заявил, что второй этап медреформы надо по совету президента “улучшить” ( cчитай, отложить и отменить). Министр Экономики Петрашко заявил, что Prozorro “странная” система (ему не нравится, что нет преференций украинскому производителю). Рада не спешит рассматривать антиколомойский закон. В общем, какой-то поворот в сторону 2013 года. Но в моем топе новость о письме из Минэнерго в Энергоатом. Суть которого - у вас много дешевой энергии, так может будете майнить крипту. (я тоже не поверил, что письмо не фейк. Но 10 часовая тишина со стороны министерства уже кричит, - это правда). Я думаю, что всем украинцам стоит написать письмо в Минэнерго: почему дешевую электроэнергию государственных атомных электростанций не продать народу, а господину Ахметову с его углем, не предложить изучить возможности майнинга. По-моему, это справедливо. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Зеленский привлек к переговорам в Минске нардепов и представителей Кабмина

Владимир Зеленский пошел на очередной минский компромисс, расширив украинскую делегацию. Президент превращает площадку "Украина - ОБСЕ - Россия" в "Украина - ОБСЕ - террористы". И это уже даже не пытаются маскировать. Путин последовательно снижает роль РФ в Минске, пытаясь сделать вид, что это не российско-украинская война. Зеленский последовательно увеличивает роль Украины и террористов, позволяя России выскочить из санкционного капкана. Итог этой тупой, как двери, многоходовки, очевиден - Украина останется за столом с марионетками Кремля, проведет "выборы" под дулами автоматов и поможет России вернуться в большую игру.А Украина останется с Донецком - уничтоженным и наполненным российской агентурой. Украина ослабнет и потеряет шансы на успешную страну. Россия окрепнет и через пять лет придет в Харьков. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Протекционизм. Глава Минэкономики Петрашко предлагает изменить систему ProZorro

Зачем откатывать реформы поодиночке, если можно сделать это комплексно? Скорее всего, примерно таким правилом сейчас руководствуются в Кабмине. Вслед за тревожными новостями о пересмотре второго этапа медреформы — очередной сюрприз. Министр экономики Игорь Петрашко предложил внести изменения в систему госзакупок Prozorro. “Система абсолютно странная”, - считает Петрашко. Нынешние правила не дают приоритета украинским производителям, сокрушается министр. Помочь своим, может быть, и хорошая идея. Но к чему она может привести на практике? Как минимум — к снижению конкуренции и росту цены на продукцию. Тем более, что целый ряд товаров (к примеру, машиностроения) в Украине выпускает ограниченное количество продавцов. Иногда — один. То есть ценник на товар может ограничиваться только фантазией продавца. Второй важный момент — коррупционный. Чтобы подтвердить украинское происхождение товара, бизнесу с большой долей вероятности придется получать справки, а это — золотое дно для чиновников. В общем, прозрачностью и не пахнет. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Украинцы жалуются на приложение для самоизоляции от Минцифры. Что с ним не так?

Министерство цифровой трансформации - одно из немногих, чьи инициативы в основном радуют. Пытаясь построить государство в смартфоне, команда Федорова иногда делает ошибки - но по-другому и не получится, если делаешь много, быстро и с нуля. Взять к примеру приложение "Дій вдома". Хорошая ведь идея - сэкономить ресурсы, контролируя соблюдение самоизоляции через смартфоны граждан. Приложение разработали быстро, как того и требовала ситуация. Но протестировать его, видимо, забыли в спешке. В итоге оказалось, что из-за багов приложение часто не справляется со своими функциями. Вернее, с единственной функцией, которую оно вообще выполняет. Больше по ссылке.

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