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Кто проходит в Раду по мажоритарке: полный список

Кто проходит в Раду по мажоритарке: полный список - Фото
Коллаж - LIGA.net
Юрий Смирнов
24.07.2019, 12:50

Слуга народа побеждает в 130 из 199 округов. Больше шести мандатов ни одна другая партия не набрала

Продолжается подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах. Тем не менее в большинстве мажоритарных округов уже ясно, кто проходит в новую Раду. Главный вывод: партия Слуга народа за счет мажоритарщиков имеет возможность сформировать монокоалицию, не прибегая к помощи других партий. Здесь можно увидеть нашу интерактивную карту мажоритарщиков.

СЛУГА НАРОДА - 130

1. Максим Пашковский (округ №11, Винницкая область)

2. Анатолий Драбовский (округ №12, Винницкая область)

3. Ирина Борзова (округ №14, Винницкая область)

4. Вячеслав Рублев (округ №20, Волынская область)

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5. Дмитрий Кисилевский (округ №24, Днепропетровская область)

6. Максим Бужанский (округ №25, Днепропетровская область)

7. Кирилл Нестеренко (округ №26, Днепропетровская область)

8. Вячеслав Медяник (округ №27, Днепропетровская область)

9. Юрий Мысягин (округ №28, Днепропетровская область)

10. Сергей Демченко (округ №29, Днепропетровская область)

11. Анна Личман (округ №30, Днепропетровская область)

12. Владимир Захарченко (округ №31, Днепропетровская область)

13. Елена Криворучкина (округ №32, Днепропетровская область)

14. Юрий Корявченков (округ №33, Днепропетровская область)

15. Дмитрий Черный (округ №34, Днепропетровская область)

16. Денис Герман (округ №35, Днепропетровская область)

17. Роман Каптелов (округ №36, Днепропетровская область)

18. Владислав Бородин (округ №38, Днепропетровская область)

19. Сергей Северин (округ №39, Днепропетровская область)

20. Александр Трухин (округ №40, Днепропетровская область)

21. Игорь Герасименко (округ №62, Житомирская область)

22. Богдан Кицак (округ №63, Житомирская область)

23. Дмитрий Костюк (округ №65, Житомирская область)

24. Татьяна Грищенко (округ №66, Житомирская область)

25. Сергей Кузьминных (округ №67, Житомирская область)

26. Михаил Лаба (округ №70, Закарпатская область) - на момент выхода материала в этом округе подсчитано 86,79% голосов. У Лабы 26,63%, а у его преследователя Ивана Дрогобецкого (Оппоплатформа) - 18,2%.

27. Геннадий Касай (округ №74, Запорожская область)

28. Роман Соха (округ №75, Запорожская область)

29. Евгений Шевченко (округ №76, Запорожская область)

30. Сергей Штепа (округ №77, Запорожская область)

31. Юлия Яцык (округ №79, Запорожская область)

32. Павел Мельник (округ №81, Запорожская область)

33. Марина Никитина (округ №82, Запорожская область)

34. Игорь Фрис (округ №84, Ивано-Франковская область)

35. Эдуард Прощук (округ №85, Ивано-Франковская область)

36. Александр Матусевич (округ №86, Ивано-Франковская область)на момент выхода материала в этом округе подсчитано 97,84% голосов. У Матусевич 27,93%, а у его преследователя Анатолия Дырива (самовыдвиженец) - 26,84%.

37. Зиновий Андрийович (округ №87, Ивано-Франковская область)

38. Владимир Тимофийчук (округ №89, Ивано-Франковская область)

39. Олег Дунда (округ №91, Киевская область)

40. Валерий Колюх (округ №92, Киевская область)

41. Анна Скороход (округ №93, Киевская область)

42. Александр Дубинский (округ №94, Киевская область)

43. Александр Горобец (округ №95, Киевская область)

44. Ольга Василевская-Смаглюк (округ №96, Киевская область)

45. Николай Галушко (округ №97, Киевская область)

46. Сергей Бунин (округ №98, Киевская область)

47. Александр Дануца (округ №99, Кировоградская область)

48. Игорь Мурдий (округ №100, Кировоградская область)

49. Юрий Кузбит (округ №101, Кировоградская область)

50. Олег Воронько (округ №103, Кировоградская область)

51. Алексей Кузнецов (округ №106, Луганская область)

52. Орест Саламаха (округ №121, Львовская область)

53. Юрий Камельчук (округ №124, Львовская область)

54. Александр Пасичный (округ №127, Николаевская область)

55. Александр Гайду (округ №128, Николаевская область)

56. Игорь Копытин (округ №129, Николаевская область)

57. Игорь Негулевский (округ №130, Николаевская область)

58. Артем Черноморов (округ №131, Николаевская область)

59. Максим Дырдин (округ №132, Николаевская область)

60. Артем Дмитрук (округ №133, Одесская область)

61. Олег Колев (округ №134, Одесская область)

62. Алексей Леонов (округ №135, Одесская область)

63. Александр Горенюк (округ №136, Одесская область)

64. Степан Чернявский (округ №138, Одесская область)

65. Игорь Васильковский (округ №139, Одесская область)

66. Сергей Колебошин (округ №140, Одесская область)

67. Александр Ткаченко (округ №141, Одесская область)

68. Дмитрий Налетов (округ №144, Полтавская область)

69. Андрей Боблях (округ №145, Полтавская область)

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70. Анастасия Ляшенко (округ №148, Полтавская область)

71. Константин Касай (округ №149, Полтавская область)

72. Алексей Мовчан (округ №150, Полтавская область)

73. Максим Березин (округ №151, Полтавская область)

74. Александр Ковальчук (округ №152, Ровненская область)

75. Роман Иванисов (округ №153, Ровненская область)

76. Александр Аликсийчук (округ №154, Ровненская область)

77. Сергей Литвиненко (округ №156, Ровненская область)

78. Татьяна Рябуха (округ №157, Сумская область)

79. Игорь Васильев (округ №158, Сумская область)

80. Максим Гузенко (округ №161, Сумская область)

81. Николай Задорожный (округ №162, Сумская область)

82. Андрей Богданец (округ №163, Тернопольская область)

83. Игорь Василив (округ №164, Тернопольская область)

84. Владимир Гевко (округ №167, Тернопольская область)

85. Мария Мезенцева (округ №168, Харьковская область)

86. Александр Куницкий (округ №169, Харьковская область)

87. Андрей Одарченко (округ №170, Харьковская область)

88. Виктория Кинзбурская (округ №171, Харьковская область)

89. Юрий Здебский (округ №172, Харьковская область)

90. Александр Бакумов (округ №173, Харьковская область)

91. Евгений Пивоваров (округ №175, Харьковская область)

92. Дмитрий Любота (округ №177, Харьковская область)

93. Александр Литвинов (округ №178, Харьковская область)

94. Алексей Кучер (округ №179, Харьковская область)

95. Алексей Красов (округ №180, Харьковская область)

96. Дмитрий Микиша (округ №181, Харьковская область)

97. Павел Павлиш (округ №182, Херсонская область)

98. Виктория Вагнер (округ №183, Херсонская область)

99. Владимир Иванов округ №185, Херсонская область)

100. Алексей Ковалев (округ №186, Херсонская область)

101. Николай Стефанчук (округ №187, Хмельницкая область)

102. Елена Копанчук (округ №189, Хмельницкая область)

103. Алексей Жмеренецкий (округ №190, Хмельницкая область)

104. Игорь Марчук (округ №193, Хмельницкая область)

105. Любовь Шпак (округ №194, Черкасская область)

106. Олег Арсенюк (округ №195, Черкасская область)

107. Андрей Стрихарский (округ №196, Черкасская область)

108. Александр Скичко (округ №197, Черкасская область)

109. Сергей Нагорняк (округ №199, Черкасская область)

110. Елена Лис (округ №201, Черновицкая область)

111. Максим Заремский (округ №202, Черновицкая область)

112. Георгий Мазурашу (округ №203, Черновицкая область)

113. Валерий Божик (округ №204, Черновицкая область)

114. Олег Семинский (округ №205, Черниговская область)

115. Антон Поляков (округ №206, Черниговская область)

116. Максим Зуев (округ №207, Черниговская область) - на момент выхода материала в этом округе подсчитано 96,01% голосов. У Зуева 25,34%, а у его преследователя Игоря Рыбакова (самовыдвиженец) - 24,80%.

117. Валерий Зуб (округ №209, Черниговская область)

118. Александр Юрченко (округ №211, Киев)

119. Максим Перебейнис (округ №212, Киев)

120. Артем Дубнов (округ №213, Киев)

121. Сергей Швец (округ №214, Киев)

122. Богдан Яременко (округ №215, Киев)

123. Леся Забуранная (округ №216, Киев)

124. Марьяна Безуглая (округ №217, Киев)

125. Дмитрий Гурин (округ №218, Киев)

126. Николай Тищенко (округ №219, Киев)

127. Анна Бондар (округ №220, Киев)

128. Анна Пуртова (округ №221, Киев)

129. Роман Грищук (округ №222, Киев)

130. Людмила Буймистер (округ №223, Киев) 

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САМОВЫДВИЖЕНЦЫ - 46

1. Петр Юрчишин (округ №13, Винницкая область)

2. Лариса Билозир (округ №15, Винницкая область)

3. Геннадий Вацак (округ 16, Винницкая область)

4. Николай Кучер (округ №17, Винницкая область)

5. Игорь Гузь (округ №19, Волынская область)

6. Степан Ивахив (округ №21, Волынская область)

7. Игорь Палица (округ №22, Волынская область)

8. Ирина Констанкевич (округ №23, Волынская область)

9. Дмитрий Шпенов (округ №37, Днепропетровская область)

10. Максим Ефимов (округ №48, Донецкая область)

11. Александр Ковалев (округ №51, Донецкая область)

12. Дмитрий Лубинец (округ №60, Донецкая область)

13. Владимир Арешонков (округ №64, Житомирская область)

14. Роберт Горват (округ №68, Закарпатская область)

15. Валерий Лунченко (округ №71, Закарпатская область)

16. Василий Петевка (округ №72, Закарпатска область)

17. Владислав Поляк (округ №73, Закарпатская область)

18. Сергей Минько (округ №80, Запорожская область)

19. Андрей Иванчук (округ 88, Ивано-Франковская область)

20. Олесь Довгий (округ №102, Кировоградская область)

21. Александр Сухов (округ №107, Луганская область)

22. Сергей Вельможный (округ 112, Луганская область)

23. Сергей Шахов (округ №114, Луганская область)

24. Ярослав Дубневич (округ №120, Львовская область)

25. Тарас Батенко (округ №123, Львовская область)

26. Андрей Лопушанский (округ №125, Львовская область)

27. Андрей Кит (округ №126, Львовская область)

28. Алексей Гончаренко (округ №137, Одесская область)

29. Антон Киссе (округ №142, Одесская область)

30. Анатолий Урбанский (округ №143, Одесская область)

31. Юрий Шаповалов (округ №146, Полтавская область)

32. Олег Кулинич (округ №147, Полтавская область)

33. Виктор Мьялик (округ №155, Ровненская область)

34. Андрей Деркач (округ №159, Сумская область)

35. Игорь Молоток (округ №160, Сумская область)

36. Иван Чайковский (округ №165, Тернопольская область)

37. Николай Люшняк (округ №166, Тернопольская область)

38. Александр Фельдман (округ №174, Харьковская область)

39. Игорь Колыхаев (округ №184, Харьковская область)

40. Сергей Лабазюк (округ №188, Хмельницкая область)

41. Виктор Бондар (округ №191, Хмельницкая область)

42. Александр Герега (округ №192, Хмельницкая область)

43. Сергей Рудык (округ №198, Черкасская область)

44. Антон Яценко (округ №200, Черкасская область)

45. Валерий Давыденко (округ №208, Черниговская область)

46. Сергей Коровченко (округ №210, Черниговская область)

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ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ - 6

1. Федор Христенко (округ №46, Донецкая область)

2. Юрий Солод (округ №47, Донецкая область)

3. Валерий Гнатенко (округ №49, Донецкая область)

4. Владимир Мороз (округ №59, Донецкая область)

5. Александр Пономарев (округ №78, Запорожская область)

6. Александр Лукашев (округ №113, Луганская область)

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК - 6

1. Муса Магомедов (округ №45, Донецкая область)

2. Руслан Требушкин (округ №50, Донецкая область)

3. Вадим Новинский (округ №57, Донецкая область)

4. Сергей Магера (округ №58, Донецкая область)

5. Виктория Гриб (округ №105, Луганская область)

6. Дмитрий Шенцев (округ №176, Харьковская область)

ГОЛОС - 3

1. Наталия Пипа (округ №115, Львовская область)

2. Ярослав Руцищин (округ №117, Львовская область)

3. Галина Васильченко (округ №118, Львовская область)

БАТЬКИВЩИНА - 2

1. Олег Мейдич (округ №18, Винницкая область)

2. Евгений Яковенко (округ №52, Донецкая область) - на момент выхода материала в этом округе подсчитано 73,58% голосов. У Яковенко 29,05%, а у его преследователя Олега Погодина (Оппоплатформа) - 26,68%.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ - 2

1. Николай Княжицкий (округ №116, Львовская область)

2. Михаил Бондар (округ №119, Львовская область)

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СВОБОДА -1

1. Оксана Савчук (округ №83, Ивано-Франковская область)

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР - 1

1. Виктор Балога (округ №69, Закарпатская область)

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ ВМЕСТЕ - 1

1.Николай Бабенко (округ №90, Киевская область)

САМОПОМОЩЬ - 1

1.Павел Бакунец (округ №122, Львовская область)

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