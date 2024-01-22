22 января президент Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.

Первое впечатление – это троллинг России за печально известный нарратив ее пропаганды о "защите русскоязычного населения", говорит LIGA.net содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Но он дает Украине инструменты для демонстрации собственной истории и традиций захватнической политики РФ, добавляет LIGA.net историк, офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Алферов.

"Путин любит говорить, что Украины нет: есть или Россия, или антироссия, и все. Нужна мировая дискуссия о том, что такое Украина", – объясняет LIGA.net экс-министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин.

Что значит указ Зеленского и чего ждать дальше – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 22 января, в День Соборности, президент Владимир Зеленский подписал указ №17/2024 об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.

Россия на протяжении веков систематически совершала (и продолжает) действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, говорится в указе.

"В частности, на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, в Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации", – акцентируется в документе.

В связи с этим Зеленский поручил Кабмину вместе с международными экспертами, представителями Всемирного конгресса украинцев, учеными и общественностью разработать и внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, в частности на исторически населенных ими землях.

Сделать это нужно с учетом фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных Россией против проживающих там украинцев. Речь идет о принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях.

Москва должна придерживаться международных обязательств в отношении украинцев, проживающих на исторически украинских территориях: разрешить свободное использование украинского языка, предоставить доступ к украинским СМИ, право на мирное собрание, считает Зеленский.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Все упомянутые в указе регионы были исторически населены украинцами, говорит историк Александр Алферов.

Брянская область – это преимущественно территория Стародубского козацкого полка. Белгородская, Воронежская и Курская области – территория Восточной Слобожанщины, где были Харьковский, Сумской, Острожский козацкие полки. Кубань – территория, отданная Запорожскому козачеству, куда сами запорожцы и их потомки переселялись в конце XVIII века, объясняет историк.

Другие компактные поселения украинцев на территории России, образовавшиеся в результате массового выселения украинцев или где они выступали в роли колонизаторов свободных земель, указ не упоминает, добавляет Алферов. Как, например, украинские поселения на Дальнем Востоке:

"Указ фокусируется исключительно на территориях вокруг Украины. Чтобы не разбрасываться информационно, а продемонстрировать реальные границы украинского расселения на землях, оккупированных большевиками и искусственно урезанных во время распределения украинских территорий в 1920-х годах".

При этом даже украинские коммунисты настаивали, что Белгород должен относиться к Харьковской области, уточняет историк: он этнически, экономически и логистически связан со Слобожанщиной.

По словам Зеленского, этот документ является "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

Указ запускает множество процессов, которые позволяют Украине иначе продемонстрировать свою историю миру и поднимают огромное количество вопросов к России, убежден Алферов.

"Он помогает продемонстрировать, что нынешняя территория Украины значительно меньше, чем ареал проживания этнических украинцев. Он показывает, что украинская диаспора в России сознательно истреблялась и подвергалась значительным притеснениям", – отмечает историк.

"Этот приказ демонстрирует, что РФ давным-давно стала оккупантом, – добавляет Алферов. – Что она является нарушительницей международных норм, законов, под которыми подписывалась. Напоминает, что Россия презирает все народы, населяющие ее собственную территорию".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Россия будет пытаться извратить текст указа и подавать его как попытку территориальных претензий Украины, прогнозирует Мельник: "Ничего подобного в указе нет. Но Кремль попытается убедить международное сообщество, что у Украины есть территориальные претензии к России".

Украина этот документ может использовать в дипломатических целях, добавляет он: "Например, в дебатах в Совбезе ООН, когда Россия будет снова пытаться актуализировать тему "притеснений русскоязычных", теперь будут основания говорить: "А как у вас с этим?"

Кроме того, этот указ поможет украинской дипломатии нивелировать российские спекуляции на исторических фактах. "Любые демарши россиян с призывами к какой-то общности российского и украинского народов, заявлениями, что в Украине не существует украинцев, или фразами о "едином народе" будут разбиваться этим указом", – говорит Алферов.

После того как Украина начала бороться с российской агрессией, мир понял, что она [как отдельная страна] есть, говорит Климкин. Но что такое Украина, что такое украинская нация, какова ее история, в чем ее уникальность – для 99% мира пока загадка.

"Сейчас есть много частных инициатив, что нужно добавить в исторические источники, в которых Украины не хватает или не существует, какие-то надлежащие разделы. Когда-то так Польша появлялась на исторической карте Европы, – считает экс-министр. – Если этот указ приведет к выделению финансовых ресурсов, к концентрации усилий, к новому уровню координации (и за пределами Украины тоже), это будет хорошая история".

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