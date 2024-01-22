22 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації.

Перше враження – це тролінг Росії за сумнозвісний наратив її пропаганди про "захист російськомовного населення", каже LIGA.net співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Але він дає Україні інструменти для демонстрації власної історії та традицій загарбницької політики РФ, додає LIGA.net історик, офіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Алфьоров.

"Путін любить казати, що України немає: є або Росія, або антиросія, і все. Потрібна світова дискусія про те, що таке Україна", – пояснює LIGA.net ексміністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін.

Що означає указ Зеленського та чого очікувати далі – коротко.

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ЩО СТАЛОСЬ. 22 січня, у День Соборності, президент Володимир Зеленський підписав указ №17/2024 про історично населені українцями території Російської Федерації.

Росія впродовж століть систематично вчиняла (і продовжує) дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, йдеться в указі.

"Зокрема, на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, у Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації", – наголошує документ.

У зв'язку з цим Зеленський доручив Кабміну разом з міжнародними експертами, представниками Світового конгресу українців, вченими та громадськістю розробити та внести на розгляд РНБО план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії, зокрема на історично населених ними землях.

Зробити це потрібно з урахуванням фактів і свідчень про злочини, вчинені Росією проти українців, які там проживають. Йдеться про примусову русифікацію, політичні репресії та депортації.

Москва має дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо українців, які проживають на історично українських територіях: дозволити вільне використання української мови, надати доступ до українських ЗМІ, право на мирне зібрання, вважає Зеленський.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Усі згадані в указі регіони були історично населені українцями, каже історик Олександр Алфьоров.

Брянська область – це, переважно, територія Стародубського козацького полку. Бєлгородська, Воронезька та Курська області – територія Східної Слобожанщини, де існували Харківський, Сумський, Острогозький козацькі полки. Кубань – територія, віддана Запорозькому козацтву, куди самі запорожці та їхні нащадки переселялися наприкінці XVIII століття, пояснює історик.

Інші компактні поселення українців на території Росії, які утворились внаслідок масового виселення українців або де вони виступали у ролі колонізаторів вільних земель, указ не згадує, додає Алфьоров. Як, наприклад, українські поселення на Далекому Сході:

"Указ фокусується виключно на територіях навколо України. Щоб не розкидатись інформаційно, а продемонструвати реальні межі українського розселення на землях, які окупували більшовики та штучно урізали під час розподілу українських територій у 1920-х роках".

При цьому тоді навіть українські комуністи наполягали, що Бєлгород має належати до Харківської області, уточнює історик: він етнічно, економічно та логістично пов'язаний зі Слобожанщиною.

За словами Зеленського, цей документ є "поверненням правди про історичне минуле заради українського майбутнього".

Указ запускає безліч процесів, які дозволяють Україні інакше продемонструвати свою історію світу та порушують величезну кількість питань до Росії, переконаний Алфьоров.

"Він допомагає продемонструвати, що нинішня територія України є значно меншою, ніж ареал проживання етнічних українців. Він показує, що українська діаспора в Росії свідомо винищувалась та зазнавала значних утисків", – наголошує історик.

"Цей наказ демонструє, що РФ є окупантом з дуже давніх часів, – додає Алфьоров. – Що вона є порушницею міжнародних норм, законів, під якими підписувалася. Нагадує, що Росія зневажає всі народи, які населяють її власну територію".

ЩО ДАЛІ. Росія буде намагатися перекрутити текст указу та подаватиме його як спробу територіальних претензій України, прогнозує Мельник: "Нічого подібного в указі немає. Але Кремль спробує переконати міжнародну спільноту, що Україна має територіальні претензії до Росії".

Україна цей документ може використати в дипломатичних цілях, додає він: "Наприклад, у дебатах в Радбезі ООН, коли Росія буде знову намагатися актуалізувати тему "утисків російськомовних", тепер будуть підстави говорити: "А як у вас із цим?"

Крім того, цей указ допоможе українській дипломатії нівелювати російські спекуляції на історичних фактах. "Будь-які демарші росіян із закликами до якоїсь спільності російського та українського народів, заявами, що в Україні не існує українців, чи фразами про "єдиний народ" розбиватимуться цим указом", – каже Алфьоров.

Після того як Україна почала відбивати російську агресію, світ зрозумів, що вона є [як окрема країна], каже Клімкін. Але що таке Україна, що таке українська нація, яка її історія, в чому її унікальність – для 99% світу поки що загадка.

"Зараз є багато приватних ініціатив, що варто додати в історичні джерела, в яких України не вистачає чи не існує, якісь належні розділи. Колись так Польща з'являлася на історичній карті Європи, – вважає ексміністр. - Якщо цей указ призведе до виділення фінансових ресурсів, до концентрації зусиль, до нового рівня координації (і за межами України також), це буде хороша історія".