Кулика могут уволить из ГПУ. Что известно о скандальном прокуроре

Скандального прокурора Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Константина Кулика могут уволить. Как рассказали LIGA.net в комиссии при Генпрокуратуре, Кулик не явился на переаттестацию. Что может помешать увольнению - читайте в конце статьи.

За последние месяцы Кулик успел попасть в ряд новых скандалов. Самые свежие - по данным BIHUS.info он якобы достроил себе целый этаж в жилищном комплексе в центре Киев. 4 ноября Reuters опубликовл статью, в которой утверждается, что Кулик встречался с адвокатом Дональда Трампа, чтобы помочь составить досье на сына Джо Байдена.

Что еще надо знать о Кулике - профайл LIGA.net.

КТО ТАКОЙ. Кулик с 2014 года занимал должность прокурора в зоне АТО. После назначения генпрокурором Юрия Луценко Кулика повысили и перевели в ГПУ на должность замначальника департамента международно-правового сотрудничества - начальника отдела процессуального руководства по уголовным производствам ГПУ. Сейчас возглавляет один из отделов в ГПУ по процессуальному руководству в делах ГБР. После запуска реформы прокуратуры Кулик должен был пройти переаттестацию, но не пришел, за что его теперь должны уволить, но пока генпрокурор Руслан Рябошапка приказ не подписал.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН. В 2016 году, когда Кулик был прокурором АТО, НАБУ предъявило ему подозрение в незаконном обогащении. По данным следствия, он и его сожительница Ирина Нимец получили в собственность активы, превышающие официальные доходы. Дело до сих пор в суде. Но статья, по которой Кулику выдвинули обвинения, решением КСУ была признана незаконной.

Кулик занимался делом о спецконфискации денег Виктора Януковича. Вместе с деньгами семьи экс-диктатора, по данным НАБУ, были конфискованы и деньги бывшего нардепа в бегах Александра Онищенко. Деньги были арестованы в рамках "газового дела", которое расследовали детективы НАБУ, но их списали как деньги Януковича. Это стало причиной спора между ГПУ и НАБУ. Деньги Януковича были конфискованы на основании засекреченного приговора Краматорского горсуда Донецкой области.

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В апреле 2019 года Кулик по собственной инициативе выписал подозрения людям, которых общественность считала близкими к пятому президенту Украины Петру Порошенко: бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы АП Алексею Филатову, управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко. В ГПУ подозрения посчитали недействительными и отменили, но против Кулика дело не открывали. При этом, по словам Кулика, генпрокурор Луценко якобы знал о подозрениях.

Расследовал Кулик и дело беглого олигарха времен Януковича Сергея Курченко. Прокурор вел дело, в рамках которого был задержан бывший замглавы НАК Нафтогаз Украины Александр Кацуба. Его подозревали в присвоении почти 450 млн грн, принадлежащих Нафтогазу. Однако позже он якобы возместил государству 130 млн грн и был отпущен.



СКАНДАЛЬНЫЕ СВЯЗИ. В период 2014-2018 годов Кулика связывали с командой Порошенко и Луценко. Сначала Луценко активно защищал Кулика на фоне обвинений НАБУ. "С моей точки зрения, он - эффективный работник прокуратуры", – говорил Луценко в 2017 году. Но уже в 2019 году Луценко изменил мнение о Кулике, когда прокурор объявил подозрения окружению Порошенко: "Если доказательств нет - эти шаги незаконные".

Экс-президент Порошенко обвинял Кулика в связях с Игорем Коломойским. "Месяц назад у господина Кулика не было никаких мыслей (предъявлять подозрения, - ред. ) по этому поводу. Вплоть до поездки в Израиль. У нас есть обоснованная информация, что господин Кулик во время поездки встречался с окружением Коломойского. От него Кулик получил приказ", – говорил Порошенко.

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Кроме того, по словам Порошенко, после поездки в Израиль Кулик якобы встречался с юристом Коломойского в Вене. "Была задача, поставленная окружением или самим Коломойским, чтобы это точно было использовано в избирательном процессе (события развивались накануне выборов, - ред.). Я подчеркиваю, что никаких правовых оснований в действиях Кулика нет и не было", – утверждал пятый президент.

Коломойский и Кулик связи друг с другом отрицают. Олигарх заявил, что "никаких встреч с прокурором Куликом у меня не было" и он "вообще не знаком с этим человеком", заверив, что "все, что он делает - это его личная инициатива". Кулик заявил, что в Израиль "ездил к врачу" из-за проблем со здоровьем своего ребенка, а в Австрию летал на "допрос Фирташа в рамках международного поручения".

НОВАЯ ГПУ. ПОЧЕМУ КУЛИКА НЕ УВОЛИЛИ. После старта реформы прокуратуры началась переаттестация прокуроров всех уровней. Кто отказался ее проходить или не явился на тестирование – увольнение. Кулик на тестирование не пришел, сообщил LIGA.net член кадровой комиссии ГПУ Александр Леменов. "Если у Кулика нет справки об уважительных причинах отсутствия – на выход", – подчеркнул он. Леменов добавил, что промедление с увольнением Кулика обусловлено законом: "Кулика уволят из органов прокуратуры как только он закончит с "болезнью" и передаст дела".

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