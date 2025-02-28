Украина не является стратегическим интересом китайского лидера Си Цзиньпина, констатирует LIGA.net председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. Но Азия и Индо-Тихоокеанский регион – да. Китайцы борются за лидерство там.

Война в Украине – лишь один из инструментов, позволяющий нарастить рычаги влияния Пекина на мировой арене, добавляет LIGA.net аналитик Global China Hub в Atlantic Council Клер Чу.

Китай мастерски маневрирует между красными линиями в вопросах этой войны и рассчитывает оказаться за столом переговоров о ее завершении. Поскольку именно там может решаться, как будет выглядеть новый миропорядок.

Объясняем, как меняются сигналы Пекина по поводу войны в Украине и его странный нейтралитет.