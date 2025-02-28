"Курс на китаизацию". Как Трамп подыгрывает Си и при чем здесь Украина
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Содержание:
Украина не является стратегическим интересом китайского лидера Си Цзиньпина, констатирует LIGA.net председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. Но Азия и Индо-Тихоокеанский регион – да. Китайцы борются за лидерство там.
Война в Украине – лишь один из инструментов, позволяющий нарастить рычаги влияния Пекина на мировой арене, добавляет LIGA.net аналитик Global China Hub в Atlantic Council Клер Чу.
Китай мастерски маневрирует между красными линиями в вопросах этой войны и рассчитывает оказаться за столом переговоров о ее завершении. Поскольку именно там может решаться, как будет выглядеть новый миропорядок.
Объясняем, как меняются сигналы Пекина по поводу войны в Украине и его странный нейтралитет.
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