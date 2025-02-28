Україна не є стратегічним інтересом китайського лідера Сі Цзіньпіна, констатує LIGA.net членкиня правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод. Але Азія та Індо-Тихоокеанський регіон – так. Китайці борються за лідерство там.

Війна в Україні – лише один з інструментів, який дозволяє наростити важелі впливу Пекіну на світовій арені, додає LIGA.net аналітикиня Global China Hub в Atlantic Council Клер Чу.

Китай майстерно маневрує між червоними лініями у питаннях цієї війни та розраховує опинитись за столом переговорів щодо її завершення. Оскільки саме там може вирішуватись, як виглядатиме новий світопорядок.

Пояснюємо, як змінюються сигнали Пекіна щодо війни в Україні та його дивний нейтралітет.