В прошлом году накануне парламентских выборов Слуга народа долгое время не показывала избирательный список партии. Оказалось – не зря. Теперь наступает время кандидатов на местные выборы в октябре. LIGA.net узнала, кого Владимир Зеленский видит мэрами областных центров. В конце публикации – четыре главных вывода после анализа списка потенциальных кандидатов. А в начале для удобства мы сделали интерактивную карту кандидатов:

ВИННИЦА

Наиболее вероятный кандидат - действующий глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. В 2006–2011 он был директором команды КВН "Винницкие перцы". С 2011 по 2012 годы работал на этой же должности в команде КВН "Сборная Украины". В 2006 году - кандидат в депутаты Винницкого горсовета V созыва от партии "Либеральная Украина". В 2010 году был кандидатом в депутаты Винницкого облсовета VI созыва от партии Фронт змін.

С июня 2014-го работал замглавы Госуправления делами, дважды был и.о. главы. Назначен главой управления указом Зеленского в августе 2019-го, которое возглавлял вплоть до назначения губернатором. Также в мэры Винницы от СН может пойти жена Борзова Ирина, была избрана нардепом от партии Зеленского по 14 мажоритарному округу в Виннице. Возглавляет винницкую областную ячейку партии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ЛУЦК

Бороться за кресло мера намерен глава Луцкой городской организации СН Роман Бондарук. С 2005 года руководит компанией Пластиком. В 2010 году стал депутатом Луцкого горсовета от партии Батькивщина и членом горисполкома. В 2014 году безуспешно баллотировался в Раду по 22 мажоритарному округу, набрав 1,38% голосов.

ДНЕПР

В качестве кандидата в мэры на Банковой видят главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, который сейчас является депутатом местного облсовета от БПП. В 1999-2010 годах. Рыженко - главный государственный санитарный врач Днепропетровской области.

В июле-декабре 2010 году - первый замминистра здравоохранения - главный государственный санврач. С декабря 2010 по июнь 2011 года – глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С сентября 2011 года - главврач Днепропетровской областной больницы.

КРАМАТОРСК

В нынешнем областном центре Слуга народа не планирует выдвигать своего кандидата. При этом рассматривает возможность поддержать действующего мэра Андрея Панкова. "По Краматорску еще решаем. Панкова недавно пытался снять горсовет. Выясняем", - сообщил собеседник LIGA.net в руководстве партии.

В 1997-2010 годах Панков работал в банковском секторе. А в 2010-2015 годах был заместителем мэра Краматорска.

Его отец Виктор Панков является главой набсовета Новокраматорского машиностроительного завода, а в 2010 году избирался в местный горсовет от Партии регионов. В 2015 он был повторно избран в горсовет от Оппозиционного блока. В 2014 году на пророссийском митинге в Краматорске запугивал жителей города "боевиками с Западной Украины" и кричал, что он за Россию.

ЖИТОМИР

Кандидатом от СН должен стать ректор Житомирского государственного технологического университета Виктор Евдокимов. На момент избрания ректором в 2016 году был клириком Свято-Анастасиевского женского монастыря УПЦ МП. В феврале 2020 года возглавил местную организацию партии Наш край.

УЖГОРОД

У возможного кандидата от СН Виктора Щадея богатая политическая биография. В 2005 году в возрасте 24 лет Щадей был избран депутатом Закарпатского облсовета. В 2010 и 2015 годах избирался в Ужгородский горсовет от Батькивщины. В 2014 году безуспешно баллотировался в Раде по 68 мажоритарному округу, проиграв Роберту Горвату. В 2019 году Щадей публично поддержал Горвата на досрочных выборах в парламент.

ЗАПОРОЖЬЕ

В Запорожье вдохновились примером Киева и решили провести внутрепартийные праймериз. Основных кандидата три: нардепы от СН Роман Соха и Михаил Крячко, а также депутат Запорожского горсовета от партии Новая политика Виталий Тишечко.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Соха на момент избрания нардепом был директором рекламного агентства Эверест. Работал директором регионального розничного центра Swedbank, а также директором запорожского филиала Укринбанка. Судя по фотографиям в Facebook знаком с Евгением Шевченко – нардепом от СН, выступавшем на российском пропагандистском ТВ.

Крячко был операционным директором компании SMMSTUDIO. Руководителем этой компании являлся нынешний вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Крячко также работал в организационном отделе аппарата Запорожской ОГА.

Тишечко в 2008-2016 годах работал замначальника управления кадров на запорожском авиапредприятии Мотор Сич.

ИВАНО-ФРАНКОВСК

Одним из возможных кандидатов является Александр Богачев - помощник нардепа от СН и руководителя областной ячейки партии Елены Винтоняк. Также Богачев является директором строительной компании Мельник. В 2019 году рассматривался как один из потенциальных кандидатов от Слуги народа по мажоритарному округу в Ивано-Франковске на внеочередных парламентских выборах.

КИЕВ

Кандидатом должна стать нардеп от СН Ирина Верещук, которая победила на внутрепартийных праймериз. В 2010-2015 годах мэр Равы-Руськой. Экс-представитель правительства Алексея Гончарука в Раде. В 1997-2002 годах училась Военном институте при Национальном университете реквская политехника. После окончания института пять лет проходила службу на офицерских должностях в ВСУ. С 2016 года - президент Международного Центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.

КРОПИВНИЦКИЙ

За кресло мэра планирует побороться банкир Ольга Ковалева-Алокили. В 2008-2010 годах работала директором отделения БМ Банка, а в 2010-2018 годах – управлюящим отделения Сбербанка. В 2018-2019 годах – директор Кировоградского отделения ТАСкомбанка. С апреля 2020 года работала советником экс-главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого в конце июня задержали НАБУ и СБУ во время получения части взятки, общая сумма которой составляет 1,8 млн грн.

СЕВЕРОДОНЕЦК

На данный момент выбор кандидата приостановлен, поскольку существует вероятность, что выборы в горсовет Северодонецка не состоятся. "Недавно президент создал там военно-гражданскую администрацию. Поэтому мы ждем решения ЦИК", - сообщил LIGA.net собеседник в центральном штабе партии. По его словам

Одним из возможных кандидатов от СН может стать Роман Водяник – действующий депутат горсовета от Оппозиционного блока и начальник управления здравоохранения.

Читайте также: Слуга народа начинает предвыборную кампанию под новым слоганом

ЛЬВОВ

Побороться с действующим мэром Андреем Садовым может глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Несколько месяцев назад СН рассматривала как потенциального кандидата нардепа 8-го созыва от БПП Оксану Юринец.

Козицкий руководил энергетической компанией Эко-Оптима, которая работает в сфере зеленой энергетики. В 2015 году баллотировался в Львовский облсовет от Самопомощи, однако не прошел. Был членом партии Фронт перемен.

НИКОЛАЕВ

Кандидатом в мэры должна стать CEO интернет-магазина электроники LimeStore и глава общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская. Однако большинству она стала известна после истории с "корабельными соснами", когда руководители партии СН Давид Арахамия и Александр Корниенко якобы обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву. Позже Корниенко признался, что обсуждал с Арахамией именно Домбровскую. Сама Домбровская назвала высказывания о "рабочей бабе" недопустимыми, однако приняла извинения Корниенко.

ОДЕССА

Соперничать с Геннадием Трухановым будет актер Олег Филимонов. Стал известным благодаря участию в 1986-1988 годах в команде КВН "Одесские джентльмены". С 1991 по 2005 годах был участником юмористического телепроекта "Джентльмен-шоу". Недавно Зеленский присвоил Филимонову звание народного артиста по случаю Дня независимости.

ПОЛТАВА

От Слуги народа должен баллотироваться полтавский застройщик и депутат Щербановского сельсовета Полтавской области Сергей Иващенко. В 2019 году безуспешно баллотировался в парламент по 145 мажоритарному округу от Аграрной партии. Иващенко – владелец компании ИСВ и сооснователь спортивного клуба "Полтава".

РОВНО

Скорее всего, кандидатом от СН будет глава Ровненской ОГА Виталий Коваль. Также кандидатом может стать нардеп от СН Дмитрий Соломчук.

Коваль в 2004-2006 годах работал в Укргазбанке. В 2012-2017 годах – гендиректор киевской компании Инвесттрейдсервис, которая специализируется на оптовой торговле зерном, табаком и кормами для животных. С 2014 года до назначения губернатором (сентябрь 2019 года) – гендиректор фирмы Санако (аграрный сектор и продажа нефтепродуктов).

Соломчук был представителем Зеленского на президентских выборах 2019 года, а после избрания в Раду стал одним из заместителей главы фракции. Однако в декабре 2019 года лишился должности зама. По информации LIGA.net, Соломчук лоялен к черновицкому бизнесмену Илье Павлюку, который давно знаком с Зеленским. И как раз в декабре 2019 года Павлюк пытался организовать с помощью Соломчука свою группу влияния, однако руководство фракции не дало этого сделать, лишив нардепа должности зама.

Читайте также: “Я – главный, я от президента”. Как Илья Павлюк стал влиятельным политиком. Ненадолго

СУМЫ

На выборы мэра Сум от партии президента собирается нардеп Татьяна Рябуха. На момент избрания была учителем начальных классов в Сумской специализированной школе №10 и директором оздоровительного лагеря Звездный КП Дорремстрой. Руководитель Дорремстроя Александр Вегера с 2006 года – член партии Батькивщина и депутат Сумского горсовета.

ТЕРНОПОЛЬ

В Тернополе за кресло мэра поборется участник проекта Лига Смеха в составе команды VIP Тернополь Виктор Гевко. Его брат Владимир Гевко – действующий нардеп от СН, в В 2010 году баллотировался в Тернопольский горсовет от партии За Украину, а в 2015 году – от БПП.

ХАРЬКОВ

Больше всего шансов стать кандидатом от СН у нынешнего главы Харьковской ОГА Алексея Кучера. Однако собеседники LIGA.net в руководстве партии допускают, что кандидатом может стать и нардеп от СН Мария Мезенцева. Сама Мезенцева подтвердила LIGA.net, что вопрос по кандидату еще окончательно не закрыт.

Алексей Кучер - адвокат. Защищал в суде интересы харьковского бизнесмена Владимира Литвина, который проходил по "делу рюкзаков" вместе с сыном министра внутренних дел Александром Аваковым. Мезенцева на момент избрания нардепом была депутатом Харьковского горсовета от партии Самопомощь. Училась в Кентском университете (Великобритания).

ХЕРСОН

Кандидатом в мэры станет ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кирилов. В 2010 безуспешно баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Украинцы вместе". Зато а в 2015 году стал депутатом горсовета от Европейской солидарности. Однако в июне 2020 года решил выйти из фракции ЕС.

В Раде 8-го созыва работал помощников нардепа Андрея Гордеева, который в 2016-2019 годах возглавлял Херсонскую ОГА. В 2019 году на внеочередных парламентских выборах Кирилов баллотировался по 183 мажоритарному округу от ЕС.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Наиболее вероятным кандидатом является Оксана Бочкарева, которая безуспешно баллотировалась от СН на досрочных парламентских выборах-2019 по 188 мажоритарному округу. На момент выборов работала главврачом Хмельницкого областного госпиталя ветеранов войны.

Также среди потенциальных кандидатов числятся брат первого вице-спикера Руслана Стефанчука, нардеп от СН Николай Стефанчук и глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет.

ЧЕРКАССЫ

Кандидатом будет нардеп от СН Александр Скичко, избранный в Раду по 197 мажоритарному округу (Канев). До избрания работал ведущим на телеканале Украина. Жена Елизавета Юрушева - дочь украинского миллиардера Леонида Юрушева, владельца Днепровагонремстроя, гостиниц InterContinental Kiev и Fairmont Grand Hotel Kyiv и других предприятий.

ЧЕРНИГОВ

Основных кандидатов двое: глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко и бизнесмен Юрий Тарасовец.

Прокопенко в 2015-2017 годах был депутатом Черниговского облсовета от партии Наш край. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году возгавлял одесский областной штаб СН. В октябре 2019 года был нзначен черниговским губернатором.

Тарасовец в 2010 году стал депутатом Черниговского горсовета от партии УДАР. В декабре 2010 года возглавил черниговскую городскую ячейку УДАРа. В 2014 году вошел в избирательный список (№119) партии БПП. Сын банкира и председателя правления Поликомбанка Николая Тарасовца.

Также рассматривается кандидатура Павла Халимона - нардепа от СН и главы черниговской областной ячейки партии.

ЧЕРНОВЦЫ

Кандидатом станет глава Черновицкой областной организации Слуги народа Виталий Другановский. В 1997-2007 годах работал в управлении налоговой милиции в Черновицкой области. С 2007 года – директор компании Ретро Люкс, владеет рестораном в центре Черновцов. Жена Лилия сейчас работает главным государственным ревизором отдела контроля управления налоговой службы в Черновицкой области.

По информации LIGA.net, Другановский - кум черновицкого бизнесмена и давнего знакомого Зеленского Ильи Павлюка. Во времена Виктора Януковича Павлюк, по информации СМИ, был одним из главных "решал" на таможне.

ЧЕТЫРЕ ВЫВОДА

ГУБЕРНАТОРЫ ПРОТИВ МЭРОВ. Среди потенциальных кандидатов шесть – действующие главы ОГА. При этом собеседники в руководстве партии уверяяют: это не свидетельство кадрового голода. Наоборот, главы ОГА рассматривают возможное мэрство как повышение. И пример харьковского губернатора Кучера, которого публично уничтожает мэр Геннадий Кернес, тому потверждение. Тем более без реформы децентрализации с предполагаемыми префектами главы ОГА ничего не могут поделать с неподконтрольными мерами. Пандемия коронавируса это отчетливо показала.

ПРОИГРАННЫЙ ДОНБАСС. Также видно отсутствие понимания, как выигрывать на Донбассе. Поэтому в Краматорске Слуга народа может поддержать действующего мэра, чей отец в 2014 году выступал на пророссийских митингах, а в Северодонецке и Лисичанске Зеленский ввел военно-гражданские администрации и теперь непонятно, будут ли там выборы вообще.

СТАВКА НА ВРАЧЕЙ. В условиях пандемии у Зеленского частично сделали ставку на врачей. Их могло быть и больше, однако по тому же Киеву решили не рисковать и выдвигать главного санврача Виктора Ляшко.

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ НЫНЕШНИХ МЭРОВ. И главный вывод: беспомощность СН перед рядом местных феодалов. В Тернополе, Ивано-Франковске, Харькове, Чернигове и ряде других городов рейтинги действующих мэров слишком высоки и любой кандидат от партии власти выглядит как технический.

Читайте также: Зеленский (не) против "смотрящих". Как Слуга народа готовится завоевывать Киев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.