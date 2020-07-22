Рейтинги партии Слуга народа - падают. Год назад на парламентских выборах ноу-неймы Владимира Зеленского разгромили конкурентов, получив 254 кресла в Верховной Раде - беспрецедентное монобольшинство. Но дальше многие из них стали известны совсем не своей работой в сессионном зале или на округах, а скандалами, которые сопровождали слуг народа в "турборежиме". LIGA.net по случаю закрытия третьей сессии Верховной Рады собрала самые громкие скандалы, в которые за год были втянуты слуги народа.

ПОТЕРЯЛИ ТРЕТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На выборах-2019 партия Слуга народа выехала на высоком рейтинге президента Зеленского и набрала больше 43% голосов.

Теперь ситуация кардинально изменилась. Свежий соцопрос группы Рейтинг (середина июля-2020) говорит о том, что за Слугу народа готовы проголосовать только 27,9% граждан - среди тех, кто пойдет на выборы и определился. Хотя партия все еще держится в топе: за ОПЗЖ согласны отдать голоса 18%, за Европейскую солидарность - 14,7%.

Факапы Слуг народа влияют на восприятие всей власти. Но даже если это и потопит рейтинг партии, то не приведет к автоматическому всплытию политических трупов, - политолог Петр Олещук

Эту тенденцию подтверждают и другие социологи. Согласно опросу Центра Разумкова, в середине июня Слуга народа могла бы набрать 30,3% голосов. А опрос КМИС в начале июня давал слугам 28% голосов. Часть потерянных процентов откусили себе ОПЗЖ и Евросолидарность.

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ФАКАПЫ И СКАНДАЛЫ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что говорить о глобальном падении рейтингов власти рано. "Да, если мы в общем посмотрим на тренд, то он идет по такой немного отрицательной кривой, но я думаю, что говорить о потере доверия рано", - считает он.

Разумков попытался переложить ответственность на другие партии, которые в общем вредят доверию к Верховной Раде - создают информационный контент, который "не всегда несет положительный имидж" для парламента: "И с этим также нужно бороться и исправлять".

Но на самом деле переплюнуть слуг народа в генерации отрицательного информационного контента не так уж и просто. Вплоть до того, что одним из первых скиллов, который прокачали зе-депутаты, стало умение прятать экраны мобильных телефонов от журналистов.

"Мне кажется, что словесные факапы не так влияют на рейтнги, как факапы, связанные с действиями. Но проследить, что именно привело к падению рейтинга, по результатам социсследований очень сложно", - сказал LIGA.net замдиректора Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Странно, что рейтинги Слуг народа просто упали, а не обрушились. Украинцы очень хотели поверить новым лицам - не вышло. Это трагедия, - социолог Евгений Головаха

"Нельзя говорить, что это такое уж резкое падение рейтингов. Если сравнить с предшественниками, то власть Зеленского все же удерживается на достаточно высоких позициях", - сказал LIGA.net замдиректора социологической службы Рейтинг Любомир Мысив.

Социолог считает, что скандалы со слугами - далеко не единственная причина падения рейтингов. Их гораздо больше.

Первая и основная - на выборах был очень высокий запрос на проведение реформ. Эти изменения не происходят так быстро, как хотелось бы избирателям. И та часть респондентов, котороая ожидала скорых перемен, разочаровывается и либо переходит в группу не определившихся с выбором, либо возвращается к классическому выбору. Этим объясняет и рост рейтинга ОПЗЖ, которая является монополистом на юго-востоке Украины. Избиратели, год назад поверившие слугам народа, начинают возвращаться к партии "За життя".

Вторая причина - общая ситуация в стране. Во время карантина власть росла в рейтинге, потому что задавала тон всей политике и вроде решала сложную ситуацию, обхясняет Мысив. Это давало надежды населению. Теперь, когда закончился жесткий карантин, фокус внимания граждан сдвинулся к сложной социально-экономической ситуации, то есть к решению ключевых вопросов: работа, цены, будущее. Это очень сильно давит на власть, и под этим давлением рейтинг снижается.

Третья - вечные медийные скандалы, они разочаровывают избирателя.

И четвертая составляющая - медийное противостояние, считает он: "Давайте говорить откровенно. Ключевые оппоненты власти ОПЗЖ и Европейская солидарность владеют сильными медийными ресурсами. Под постоянной критикой любая власть будет терять свои позиции".

ЧТО ДАЛЬШЕ - ПОКАЖЕТ ОСЕНЬ

По данным еще одного свежего опроса группы Рейтинг, уже 59% украинцев недовольны деятельностью самого Зеленского, довольны - только 37%. В июне не одобряющих действия Зеленского впервые стало больше, чем одобряющих — а это уже опрос КМИС.

Падение рейтингов власти, скорее всего, будет продолжаться, прогнозирует LIGA.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий.

Дальше многое будет зависеть от того, с чем Слуга народа выйдет к элитам на местных выборах и сможет ли взять власть в регионах. "У них нет четкой партийной структуры, нет лидеров на местах. Чувствуется сильный кадровый голод", - говорит он.

Кличко в Киеве, Кернес в Харькове, Филатов в Днепре, Труханов в Одессе могут получить на выборах поддержку и усилить падение Слуги народа, - социолог Антон Грушецкий

Например, в Киеве на выборах против мэра Владимира Кличко решили выдвинуть малоизвестную Ирину Верещук. Сомнительное решение, считает социолог. То же самое прослеживается в других крупных городах: "Очевидно, они не могут предложить авторитетных лиц. Кличко в Киеве, Кернес в Харькове, Филатов в Днепре, Труханов в Одессе - они могут получить большую поддержку и усилить падение Слуги народа, которая и сейчас на харизме президента уже не выезжает".

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