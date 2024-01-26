Россия потеряла на войне в Украине тысячи танков. Но о паритете тяжелой техники с Украиной речь все еще не идет.

На два-три года россиянам танков точно хватит, говорит LIGA.net эксперт по бронетанковой технике, подполковник в отставке Николай Саламаха. Запасов на складах достаточно, чтобы ставить в строй до 1000 машин в год. Производство Т-90М может быть доведено до 100 в год. Еще примерно 200 – просто будут ремонтировать.

Украина же имеет "зоопарк" из танков советского и западного производства – Leopard, Challenger, Abrams. Это вызов для Сил обороны Украины. Даже с точки зрения логистики.

Получать много техники от партнеров Украина не может – их производство не готово справиться с такой нагрузкой.

Единственное, что может повлиять на баланс сил, – собственное производство. Теоретически битва производителей за украинский контракт таки начнется, прогнозирует LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков. Но унификации бронетанковой техники не будет.

Как Украина справляется с бронетанковым "зоопарком" и что дальше – коротко.

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С механики на автомат. Как появился танковый "зоопарк"

"Смену советских Жигулей на современный Мерседес с автоматической коробкой передач невозможно сравнить с восторгом человека, который пересаживается из танка Т-64БВ на немецкий Leopard 2А4", – рассказывает LIGA.net подполковник в отставке, в прошлом командир танкового батальона Николай Саламаха.

Для тех, кто работал на советских танках, разница колоссальная: техника надежная, мощная, защищенная, эргономичная. И, наконец, не требует чрезвычайных усилий для ее эксплуатации.

Принятие на вооружение так называемого "зоопарка" из западных танков стало вызовом для Вооруженных Сил Украины, добавляет специалист по бронетанковой технике. Но ВСУ хорошо с ним справляются.

Разнообразие бронетанковой техники в Украине сформировалось еще в советское время, напоминает Саламаха. На территории страны было три военных округа, каждый из которых имел свой основной танк.

"Когда Украина получила независимость, основным боевым танком ВСУ стал Т-64Б и Т-64БВ. Танки Т-72 отправили на хранение и начали активно распродавать, – говорит он. – После начала войны пришлось вернуть в боевой строй Т-72А, Т- 72АВ и Т-72Б1. Потом от союзников начали получать, в первую очередь, именно танки Т-72М, Т-72АВ и все, что на их базе смогли создать чехи и поляки".

Танк Т-72Б (Фото: Flickr/Ak Pk)

Когда ресурс советских танков для передачи иссяк, Украина начала получать западные образцы – немецкие Leopard 1 и Leopard 2, британский Challenger 2 и американский M1 Abrams, добавляет LIGA.net главный редактор Defense Express Олег Катков.

Такая дифференциация поставок имела определенную логику: советские образцы легче было обслуживать и эксплуатировать.

Украинские танкисты и технический персонал получили время на обучение. Оно варьировалось в зависимости от уровня подготовки и боевого опыта. Для тех, кто уже был специалистом в бронетанковой отрасли, – от двух до восьми недель, для новичков – от восьми до 12 недель.

"Банк запасных частей". Как его обслуживают

Чем короче логистическое плечо – тем лучше. Для этого техника должна быть унифицирована, рассказывает LIGA.net военнослужащий Сил логистики ВСУ Александр (по просьбе командования мы указываем только имя). До войны он занимался сервисным обслуживанием автомобилей. С 2022 года взялся за американскую бронетехнику. Среди технических специалистов Сил обороны многие прошли такой путь.

Leopard 2 и Abrams унифицированы между собой по снарядам. Все остальное – разное. Вплоть до того, что они нуждаются в разных наборах инструментов в метрической и дюймовой системах. Для Challenger 2 вообще требуются оба комплекта: один для башни, другой – для корпуса.

Первые танки Leopard в Украине (Фото: Facebook Дениса Шмыгаля)

"Если в подразделении несколько типов техники, возникает множество проблем: и запчасти друг от друга не подходят, и расходные материалы разные. Если с обслуживанием ходовой еще можно что-то придумать, то с другими работами все очень сложно", – рассказывает Александр.

Машины компоновали между подразделениями так, чтобы техническим специалистам было проще их обслуживать. В каждом подразделении все танки – одной страны производства, подтверждает Саламаха. Это позволяет избежать проблем с коммуникациями между танками в бою.

Специалисты Сил обороны пытаются делать все, чтобы в случае поломки техника как можно быстрее вернулась на поле боя.

"Техническая и инженерная подготовка часто спасают, когда нужно быстро вернуть бронетехнику в строй", – говорит LIGA.net пресс-офицер 14-й штурмовой бригады Нацгвардии "Червона калина" Николай Коваль.

Ремонтные подразделения, по его словам, работают в режиме 24/7. Но часто препятствует дефицит запасных частей, и скорость восстановления техники упирается в необходимость ждать деталь.

Для обновления бронетехники есть два варианта, говорит Саламаха. Если она не подлежит восстановлению после поражения, по возможности с нее снимают узлы и агрегаты, которые не повреждены. Они создают определенный банк запасных частей узлов и агрегатов.

Работа технического персонала (Фото: Командование Сил логистики ВСУ)

Капитальный ремонт западной техники возможен только за границей.

Когда речь идет о замене узлов и агрегатов в целом, украинские специалисты могут производить его в Украине, объясняет Саламаха: "Если же нужен более серьезный ремонт, требующий заводских условий, технику приходится отправлять на Запад. Или в сервисные центры, или непосредственно производителю такой техники".

Почему один тип танка – недоступная роскошь

Работа с таким бронированным "зоопарком" – вызов не только для логистических подразделений, но и для командования. Штабы и офицеры командного состава должны понимать разницу между танками советского производства и западными, добавляет Саламаха.

"Любая техника имеет недостатки и особенности, – объясняет он. – Их нужно учитывать при планировании и нивелировать тактикой использования тех или иных боевых машин на поле боя".

Западная бронетехника не стала геймчейнджером, говорит Катков: "Не может сотня танков изменить ход войны. Влияет на ход войны постоянная комплексная поставка разного вооружения. Пока партнеры не смогли собрать для Украины полноценную танковую бригаду".

Но этого хватило, чтобы существенно усилить огневые мощности отдельных подразделений и в наступлениях, и в обороне, отмечает Саламаха.

"Некоторые аэромобильные бригады до поставок Challenger 2 вообще не имели танков, – говорит он. – Несколько подразделений получили кто танковые батальоны, кто роты. Это серьезно их усилило".

Партнеры передают все, что могут, уточняет военнослужащий Сил логистики Александр, вооружения в мире мало.

Нет такого, что партнеры поставляют какой-то хлам, убеждают в Силах логистики. Они отбирают, что могут поставить как можно быстрее без ущерба для собственной обороноспособности.

"Эта техника стояла на хранении. Другой вопрос, что проблем с хранением у них тоже хватает, – говорит Александр. – Один батальон в США попал под раздачу, потому что они плохо хранили отправляемую нам технику. Вынуждены были на три месяца ее оставить на обслуживание перед тем, как передать Украине".

Работа технического персонала (Фото: Командование Сил логистики ВСУ)

Страны НАТО имеют крайне небольшое количество танков. Они годами сокращали оборонные бюджеты и, по сути, теряли мощности для изготовления новых машин, констатирует Катков.

Чтобы эти мощности обновить, нужно отдельное политическое решение этих стран и минимум несколько лет для восстановления производственных цепочек. Пока никто не прилагает достаточно таких усилий.

"Танковый "зоопарк" для Украины – это единственный путь. Унификация – когда вооруженные силы страны имеют один тип танка, одну БМП, один БТР – роскошь исключительно мирного времени, – отмечает Катков. – Для нас сейчас говорить о какой-то унификации очень не ко времени".

Легенда о паритете. Как нарастить собственные мощности

За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине по меньшей мере 2619 танков – не менее 90% того, что имела, пишет американский Forbes. И предполагает – осталось около 1180 танков: "Возможно, чуть больше танков, чем сейчас есть у ВСУ".

По официальным данным Генштаба ВСУ, потери врага еще больше – более 6000 танков и более 11 500 боевых бронированных машин.

Несмотря на эти подсчеты, говорить о каком-либо паритете Украины с Россией в любом виде вооружения не стоит, считает Катков.

"Да, большинство машин, которые россияне имели на вооружении до начала большого вторжения, давно сожжены, – говорит он. – Сейчас они преимущественно используют то, что подняли со складов хранения, восстановили или модернизировали. Они, в конце концов, производят определенное количество Т-90М "Прорыв". То есть там процесс идет".

На ближайшие два-три года россиянам танков точно хватит, соглашается Саламаха. Запасов на складах достаточно, чтобы вытаскивать из загашников корпуса и ставить в строй до 1000 единиц машин в год. Производство Т-90М могут довести где-то до 100 единиц в год. Еще примерно 200 – просто будут ремонтировать.

У обеих сторон все еще есть ресурсы для продолжения войны. В дальнейшем Украина может рассчитывать на поддержку бронетанковой техникой от США и Германии, говорит главред Defense Express.

На этом фоне становится все более актуальным вопрос локализации производства западных образцов бронетехники в Украине, убежден Катков. Открытие ремонтных центров в Украине – первый шаг.

В частности, как сообщил член комитета по обороне Германии депутат Бундестага Маркус Фабер, немецкая оборонная компания FFG на западе Украины строит ремонтный центр для восстановления ряда образцов немецкого вооружения и военной техники. Танков тоже.

Европейское отделение американской корпорации General Dynamics, холдинговая компания Czechoslovak Group и Украинская бронетехника изучают возможности лицензионного производства БМП в Украине. В ближайшей перспективе Украина и концерн Rheinmetall запустят производство бронетехники на территории Украины.

Есть планы совместного производства Украиной и Швецией 1000 боевых машин пехоты CV-90. Пока речь не идет о твердых контрактах, но соперничество уже началось, говорит Катков.

"Такая условная битва этих производителей за украинский контракт – это прекрасно, – считает он. – Например, когда в 2021 году в Украине начали думать над созданием новой БМП вместо БМП-1 и БМП-2, конкурсантами были условные макеты и концепты. Лучше выбирать между Lynx, CV90 и ASCOD, чем между БМП-3 и МТЛБ на чертежах".

Степень и условия локализации будут зависеть от договоренностей на государственном уровне, говорит Катков. Танковое производство ожидают те же перспективы: либо локализация производства иностранных машин, либо сотрудничество в работе с иностранными компаниями для объединения танковых школ, добавляет он: "Но это – послепобедная перспектива".

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