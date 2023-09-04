"Летчиков РФ ввели в заблуждение". Как Украина защищает небо: фильм ГУР – за минуту

Как украинская ПВО сбивала российских летчиков, украинские дроны бомбили российские аэродромы, а ГУР похитил российский вертолет Ми-8 вместе с пилотом

Самое большое воздушное вторжение в мире – боевые самолеты и вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, беспилотные ударные и разведывательные дроны.

"Не каждый летчик верил в то, что это действительно не учения, это по-настоящему", – говорит Алексей Манюшкин, командир 40 бригады тактической авиации.

Как наши летчики и зенитчики сбивали в украинском небе вражескую авиацию. Что военная разведка узнала от сбитых пилотов противника и насколько наших их обменяли. А также эксклюзивные подробности операции Главного управления разведки под кодовым названием "Синица": LIGA.net посмотрели фильм "Сбитые летчики россии" и пересказывает самые интересные моменты.

"РОССИЙСКИХ ЛЕТЧИКОВ ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ"

Россияне начали большую войну именно так, как прогнозировали западная и украинская разведка, – с массированных воздушных ударов. Цель — уничтожить еще на земле способность Украины сопротивляться в небе, то есть достичь сначала преимущества, а затем и полного господства в воздухе перед наземной операцией.

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"В первые минуты и часы вторжения Россия нанесла ракетно-бомбовые удары по основным аэродромам базирования нашей авиации, по местам дислокации частей противовоздушной обороны и по частям радиотехнических войск. Но мощность этих ударов не соответствовала поставленной задаче перед воздушно-космическими силами РФ", – говорит начальник ГУР Кирилл Буданов.

Перед вторжением враг передислоцировал боевые вертолеты и самолеты на аэродромы на юге оккупированного Крыма, на севере в соседней Беларуси и на востоке России. Более 500 самолетов было размещено более чем на 40 аэродромах.

Вовремя получив от военной разведки точную информацию о масштабах, направлениях и времени воздушного вторжения, украинские защитники неба успели рассредоточить самолеты и зенитно-ракетные комплексы.

"На самом деле они поразили около 20% объектов из всего перечня тех, которые хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе, — объясняет Буданов. – А то, что им так и не удалось уничтожить большую часть комплексов ПВО, свело на нет их доминирование в классах самолетов и количестве авиации".

Перехват радиообмена пилотов российских самолетов показал: противник спокоен, даже самоуверен. Авиабаза 40 бригады тактической авиации в Василькове, прикрывавшая столицу, была приоритетной целью для вражеских пилотов с позывными Самба, 023, Прилив и Рэпер.

Но очень быстро вражеские асы начали ощущать на себе влияние неподавленной системы ПВО. Во вражеские самолеты и вертолеты, стаями атаковавшие украинские города, начали попадать и пехотинцы с земли из переносных ЗРК, и зенитчики ракетами комплексов С-300 и БУК-М1, и наши боевые летчики.

"Уверен, [российских] летчиков ввели в заблуждение, — говорит Сергей Яременко, командир 96 зенитной ракетной бригады. – Им сказали, что система ПВО ВСУ подавлена или уничтожена. Но она никогда не была уничтожена".

Первым сбитым российским асом, попавшим в украинский плен, стал майор Александр Красноярцев. Это один из двух пилотов истребителя-бомбардировщика Су-34, сбитого над Черниговом 5 марта 2022 года. Штурман майор Криволапов разбился насмерть во время катапультирования.

Плен спас Красноярцева от расправы черниговцев, так как перед этим он застрелил из пистолета погнавшегося за ним местного жителя.

В тот же день 5 марта 2022-го в Николаевской области украинских защитников встретил майор Алексей Головенский, командир звена. Вместе с ним в плен попал штурман капитан Алексей Козлов.

"Моему авиационному полку также была доведена задача о планируемой высадке морского десанта с кораблей военно-морского флота на территорию Украины, — рассказывал Головенский в плену. — Наше руководство уверяло, что Украина слаба в противовоздушной обороне, что все старое и не работает. Поэтому летайте, вторгайтесь, ничего не бойтесь".

На той пресс-конференции 11 марта 2022-го третьим участником был еще один сбитый летчик России – Максим Криштоп. 6 марта 2022 года его истребитель Су-34 сбросил восемь авиабомб на харьковскую телебашню.

Но уже тогда, когда они разрывались на земле, во вражеский самолет летели наши зенитные ракеты. Пилоты успели катапультироваться: штурман погиб, а пилота Криштопа задержали бойцы Нацгвардии на следующий день.

13 марта 2022-го в поле Изюмского района Харьковщины догорали остатки истребителя Су-30СМ пилота Сергея Косыка. Он 10 дней бродил по лесам и отморозил ноги перед тем, как попал в плен. 4 апреля 2022-го также в Харьковской области был сбит истребитель Су-35, пилотируемый майором Маловым.

Старшие российские офицеры-летчики стали для украинской разведки не только источником важной информации, но и ценным обменным фондом.

"Нехватка кадров. Высококачественных пилотов немного… Этим и объясняется, что за штурвалами самолетов находились командиры бригад, потому что подготовленных пилотов – единицы", – рассказывает Буданов.

То, что российская армия испытывает дефицит летчиков, демонстрирует история пленного военного пенсионера, майора в отставке Андрея Федорчукова. Его штурмовик Су-24 сбили в июне 2022-го под Светлодарском. Выяснилось, что Федорчуков летал в составе частной террористической военной компании "Вагнер", где он получал 205 000 рублей в месяц.

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ОСТАНОВИТЬ РАКЕТНЫЙ ТЕРРОР

В середине октября 22 года Россия начала новую фазу воздушной войны. Оккупанты решили повторить сирийский опыт тотального уничтожения мирных городов, но не бомбами, а ракетами и дронами. В частности, с помощью самолетов дальней стратегической авиации Ту-95 и Ту-22.

"В воздухе охота за этими ракетоносителями по состоянию на данный момент невозможна, потому что они совершают пуски в 1000 км от цели", – объясняет начальник ГУР.

Но самолеты можно достать на земле. В декабре 2022-го военная разведка провела две операции. 5 декабря ночью военная авиабаза Дягилево в Рязанской области была атакована старым (еще советского производства) дроном Ту-141 "Стриж", но оснащенным взрывчаткой. Ударом были существенно повреждены два стратегических бомбардировщика — Ту-95 и Ту-22.

Несколько позже под утро на другую авиабазу дальней авиации России в городе Энгельс в Саратовской области также прилетел "Стриж". Были повреждены два ракетоносителя Ту-95.

19 августа 2023-го на нижегородской авиабазе "Сольцы" в 650 километрах от украинской границы на земле был поражен стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Он сгорел дотла. Кроме этого, на авиабазе "Шайковка" в Калужской области были повреждены еще два таких ракетоносителя.

Всего за три дня середины августа вражеская дальняя авиация потеряла два стратегических бомбардировщика, еще два существенно повреждены.

Всех пленных российских лётчиков военная разведка обменяла: старших офицеров Криштопа, Косика и Малова – в пропорции один на 15. 6 мая 2023 года за троих летчиков Украина вернула 45 защитников Азовстали.

ОПЕРАЦИЯ "СИНИЦА"

Далее автор показывает эксклюзивные кадры операции военной разведки и департамента внутренней безопасности Нацполиции под кодовым названием "Синица": захват нового российского вертолета Ми-8 АМТШ с бронированной кабиной. Добычей разведчиков вместе с вертолетом с бортовым номером 62 стала ценная документация и секретное техническое оборудование.

Командир воздушного судна, 28-летний капитан Максим Кузьминов, фактически похитил вертолет, перелетев через линию фронта по безопасному коридору, организованному военной разведкой.

"Я связался с представителем разведки Украины, объяснил свою ситуацию, на что мне предложили такой вариант: давай мы гарантируем тебе безопасность, новые документы, денежную компенсацию", — рассказывает Кузьминов.

В ходе финальной стадии операции пилот получил ранение, но ему вовремя оказали медицинскую помощь. "Я понял, что я нахожусь у границы. Передал свое местонахождение и перелетел на малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Дня три-четыре никто не понимал, что происходит", – вспоминает российский пилот.

В настоящее время российский пилот-вертолетчик дает ценные показания о вражеской армейской авиации, системе связи и аэродромной сети нашей военной разведке. И призывает других российских летчиков следовать его примеру: "Вы нисколько не пожалеете. Вы будете обеспечены всем до конца жизни".

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