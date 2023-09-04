"Російських льотчиків ввели в оману". Як Україна захищає власне небо: фільм ГУР – за хвилину

Як українська ППО збивала російських льотчиків, українські дрони бомбили російські аеродроми, а ГУР викрало російський гвинтокрил Мі-8 із пілотом.

Найбільше повітряне вторгнення у світі – бойові літаки й гвинтокрили, крилаті та балістичні ракети, безпілотні ударні й розвідувальні дрони.

"Не кожен льотчик вірив у те, що це дійсно не навчання, це по-справжньому", – каже Олексій Манюшкін, командир 40 бригади тактичної авіації.

Як наші льотчики і зенітники збивали в українському небі ворожу авіацію. Що воєнна розвідка дізналася від збитих пілотів противника і наскільки наших їх обміняли. А також ексклюзивні подробиці операції Головного управління розвідки під кодовою назвою "Синиця": LIGA.net подивились фільм "Збиті льотчики росії" і переказує найцікавіші моменти.

"РОСІЙСЬКИХ ЛЬОТЧИКІВ ВВЕЛИ В ОМАНУ"

Росіяни розпочали велику війну саме так, як і прогнозували західна та українська розвідка, – з масованих повітряних ударів. Мета — знищити ще на землі здатність України чинити спротив у небі, тобто досягти спочатку переваги, а потім і повного панування у повітрі перед наземною операцією.

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"У перші хвилини та години вторгнення Росія завдала ракетно-бомбових ударів по основних аеродромах базування нашої авіації, по місцях дислокації частин протиповітряної оборони і по частинах радіотехнічних військ. Але потужність цих ударів не відповідала поставленому завданню перед повітряно-космічними силами РФ", – каже начальник ГУР Кирило Буданов.

Перед вторгненням ворог передислокував бойові вертольоти та літаки на аеродроми на півдні окупованого Криму, на півночі у сусідній Білорусі та на сході Росії. Понад 500 літаків було розміщено на понад 40 аеродромах.

Вчасно отримавши від воєнної розвідки точну інформацію про масштаби, напрямки та час повітряної навали, українські оборонці неба встигли розосередити літаки й зенітно-ракетні комплекси.

"Насправді вони вразили близько 20% об'єктів з усього переліку тих, які хотіли. Це й стало на заваді повному домінуванню в повітрі, — пояснює Буданов. – А те, що їм так і не вдалося знищити більшу частину комплексів ППО, звело нанівець їхнє домінування в класах літаків і кількості авіації".

Перехоплення радіообміну пілотів російських літаків засвідчили: противник спокійний, навіть самовпевнений. Авіабаза 40 бригади тактичної авіації у Василькові, яка прикривала столицю, була пріоритетною ціллю для ворожих пілотів із позивними Самба, 023, Прилив та Репер.

Але дуже швидко ворожі аси почали відчувати на собі вплив не знищеної системи нашої ППО. У ворожі літаки та гелікоптери, які зграями атакували українські міста, почали влучати і піхотинці на землі з переносних ЗРК, і зенітники ракетами комплексів С-300 і БУК-М1, і наші бойові льотчики.

"Впевнений, [російських] льотчиків ввели в оману, — каже Сергій Яременко, командир 96 зенітної ракетної бригади. – Їм сказали, що система ППО ЗСУ придушена або знищена. Але вона ніколи не була знищена".

Першим збитим російським асом, що потрапив в український полон, став майор Олександр Красноярцев. Це один з двох пілотів винищувача-бомбардувальника Су-34, збитого над Черніговом 5 березня 2022 року. Штурман майор Криволапов розбився на смерть під час катапультування.

Полон врятував Красноярцева від розправи чернігівців, адже перед цим він застрелив з пістолета місцевого мешканця, який погнався за ним.

Того ж 5 березня 2022-го в Миколаївській області українських оборонців зустрів майор Олексій Головенський, командир ланки. Разом з ним у полон потрапив штурман капітан Олексій Козлов.

"Моєму авіаційному полку також була доведена задача про плановану висадку морського десанту з кораблів військового морського флоту на територію України, — розповідав Головенський у полоні. — Наше керівництво запевняло, що Україна слабка в протиповітряній обороні, що все старе та не працює. Тому літайте, вторгайтеся, нічого не бійтеся".

На тій пресконференції 11 березня 2022-го третім учасником був ще один збитий льотчик Росії – Максим Криштоп. 6 березня 2022 року його винищувач Су-34 скинув вісім авіабомб на харківську телевежу.

Але вже тоді, коли вони розривалися на землі, у ворожий літак летіли наші зенітні ракети. Пілоти встигли катапультуватися: штурман загинув, а пілота Криштопа затримали бійці Нацгвардії наступного дня.

13 березня 2022-го в полі Ізюмського району Харківщини догоряли залишки винищувача Су-30СМ пілота Сергія Косика. Він 10 днів блукав лісами та відморозив ноги перед тим, як потрапив у полон. 4 квітня 2022-го так само на Харківщині був збитий винищувач Су-35, пілотований майором Маловим.

Старші російські офіцери-льотчики стали для української розвідки не тільки джерелом важливої інформації, а й цінним обмінним фондом.

"Брак кадрів. Високоякісних пілотів небагато… Цим і пояснюється, що за штурвалами літаків були командири бригад, бо підготовлених пілотів – одиниці", – розповідає Буданов.

Те, що російська армія відчуває дефіцит льотчиків, демонструє історія полоненого військового пенсіонера, майора у відставці Андрія Федорчукова. Його штурмовик Су-24 збили в червні 2022-го під Світлодарськом. З'ясувалось, що Федорчуков літав у складі терористичної приватної військової компанії "Вагнер", де він отримував 205 000 рублів на місяць.

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ЗУПИНИТИ РАКЕТНИЙ ТЕРОР

У середині жовтня 2022 року Росія розпочала нову фазу повітряної війни. Окупанти вирішили повторити сирійський досвід тотального знищення мирних міст, але не бомбами, а ракетами й дронами. Зокрема, за допомогою літаків дальньої стратегічної авіації Ту-95 та Ту-22.

"У повітрі полювання за цими ракетоносіями станом на зараз неможливе, тому що вони роблять пуски за 1000 км від цілі", – пояснює начальник ГУР.

Але літаки можна дістати на землі. У грудні 2022-го воєнна розвідка провела дві операції. 5 грудня вночі військову авіабазу Дягілєво у Рязанській області було атаковано старим (ще радянського виробництва) дроном Ту-141 "Стриж", але спорядженим вибухівкою. Ударом було суттєво пошкоджено два стратегічні бомбардувальники – Ту-95 та Ту-22.

Трохи пізніше під ранок на іншу авіабазу дальньої авіації Росії в місті Енгельс в Саратовській області так само прилетів "Стриж". Було пошкоджено два ракетоносії Ту-95.

19 серпня 2023-го на нижегородській авіабазі "Сольці" за 650 кілометрів від українського кордону на землі було уражено стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Він згорів ущент. Окрім цього на авіабазі "Шайковка", що у Калузькій області, було пошкоджено ще два таких ракетоносії.

Загалом за три дні середини серпня ворожа дальня авіація втратила два стратегічні бомбардувальники, ще два суттєво пошкоджено.

Усіх полонених російських льотчиків воєнна розвідка обміняла: старших офіцерів Криштопа, Косика та Малова – в пропорції один на 15. 6 травня 2023 року за трьох льотчиків Україна повернула 45 захисників Азовсталі.

ОПЕРАЦІЯ "СИНИЦЯ"

Далі автор показує ексклюзивні кадри операції воєнної розвідки та департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції під кодовою назвою "Синиця": захоплення нового російського вертольота Мі-8 АМТШ з броньованою кабіною. Здобиччю розвідників разом з вертольотом з бортовим номером 62 стала цінна документація та секретне технічне обладнання.

Командир повітряного судна, 28-річний капітан Максим Кузьмінов, фактично викрав гвинтокрил, перелетівши через лінію фронту по безпечному коридору, організованому воєнною розвідкою.

"Я зв'язався з представником розвідки України, пояснив свою ситуацію, на що мені запропонували такий варіант: давай ми гарантуємо тобі безпеку, нові документи, грошову компенсацію", — розповідає Кузьмінов.

Під час фінальної стадії операції пілот отримав поранення, але йому вчасно надали медичну допомогу. "Я зрозумів, що я знаходжуся біля кордону. Передав своє місцеперебування та перелетів на малій висоті в режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Дня три-чотири ніхто не розумів, що відбувається", – згадує російський пілот.

Нині російський пілот-вертолітник надає цінні свідчення про ворожу армійську авіацію, систему зв'язку та аеродромну мережу нашій воєнній розвідці. І закликає інших російських льотчиків слідувати його прикладу: "Ви аніскільки не пошкодуєте. Ви будете забезпечені всім до кінця життя".

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