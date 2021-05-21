UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лукашенко закрыл медиагиганта Tut.by, два года Зеленского. Что надо знать утром

21.05.2021, 10:40
Лукашенко закрыл медиагиганта Tut.by, два года Зеленского. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 21 мая. Температура от +7 до +18, курс доллара 27.46

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Концлагерь с интернетом". Почему закрытие медиагиганта Tut.by – катастрофа для Беларуси

Зеленский, Зеленский, Зеленский... примерно так выглядела вчерашняя информационная картина дня. Больших новостей президент на своей ежегодной пресс-конференции не сообщил, но журналисты "настругали" новостющек, заполонивших все. 

Но я хочу порекомендовать вам текст из жизни почти на другой планете. В соседней Беларуси власть расправляется с большим, хорошим и чуть ли не последним независимым СМИ Tut.by. 

Это медиа читал каждый третий беларус, его команда смогла построить успешный аполитичный бизнес. А потом за день диктатура Лукашенко прибила его.

Может быть, эта история отвлечет вас от вышиванки Зеленского и заставит больше защищать действительно важные вещи на своей "планете". Больше по ссылке

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. SpaceX вместе с Firefly Макса Полякова доставят приборы NASA на Луну в 2023 году

Украинская компания Firefly поможет SpaceX доставить приборы NASA на Луну в 2023 году! 

Модуль доставит 10 научных приборов NASA на поверхность Луны в рамках программы "Артемида". 

"Это очень важная миссия, над которой работают самые лучшие умы и самые легендарные компании в сфере космоса. Подобная кооперация имеет огромное значение для дальнейшего развития всего человечества", – прокомментировал Макс Поляков, глава Firefly Aerospace. 

В феврале 2021 года Firefly получила контракт от NASA по доставке научного оборудования на Луну. С того момента команда инженеров разрабатывает и тестирует сам модуль и систему навигации. 

Кроме того, NASA выбрало Firefly Aerospace для разработки космического тягача. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Чуда не произошло. Как бизнес и экономисты оценивают два года президентства Зеленского

Владимир Зеленский отметил вторую годовщину своего президентства большой пресс-конференцией для СМИ. В течение нескольких часов он рассуждал об идеологии, олигархах и политической повестке. 

Мы же просили оценить два года Зеленского у власти украинских экономистов и бизнесменов. Что хорошего они принесли украинским предпринимателям? Спойлер – есть и плюсы, и минусы. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
новости утренний дайджест
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 