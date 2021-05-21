Лукашенко закрыл медиагиганта Tut.by, два года Зеленского. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 21 мая. Температура от +7 до +18, курс доллара 27.46

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Концлагерь с интернетом". Почему закрытие медиагиганта Tut.by – катастрофа для Беларуси

Зеленский, Зеленский, Зеленский... примерно так выглядела вчерашняя информационная картина дня. Больших новостей президент на своей ежегодной пресс-конференции не сообщил, но журналисты "настругали" новостющек, заполонивших все.

Но я хочу порекомендовать вам текст из жизни почти на другой планете. В соседней Беларуси власть расправляется с большим, хорошим и чуть ли не последним независимым СМИ Tut.by.

Это медиа читал каждый третий беларус, его команда смогла построить успешный аполитичный бизнес. А потом за день диктатура Лукашенко прибила его.

Может быть, эта история отвлечет вас от вышиванки Зеленского и заставит больше защищать действительно важные вещи на своей "планете". Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. SpaceX вместе с Firefly Макса Полякова доставят приборы NASA на Луну в 2023 году

Украинская компания Firefly поможет SpaceX доставить приборы NASA на Луну в 2023 году!

Модуль доставит 10 научных приборов NASA на поверхность Луны в рамках программы "Артемида".

"Это очень важная миссия, над которой работают самые лучшие умы и самые легендарные компании в сфере космоса. Подобная кооперация имеет огромное значение для дальнейшего развития всего человечества", – прокомментировал Макс Поляков, глава Firefly Aerospace.

В феврале 2021 года Firefly получила контракт от NASA по доставке научного оборудования на Луну. С того момента команда инженеров разрабатывает и тестирует сам модуль и систему навигации.

Кроме того, NASA выбрало Firefly Aerospace для разработки космического тягача. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Чуда не произошло. Как бизнес и экономисты оценивают два года президентства Зеленского

Владимир Зеленский отметил вторую годовщину своего президентства большой пресс-конференцией для СМИ. В течение нескольких часов он рассуждал об идеологии, олигархах и политической повестке.

Мы же просили оценить два года Зеленского у власти украинских экономистов и бизнесменов. Что хорошего они принесли украинским предпринимателям? Спойлер – есть и плюсы, и минусы. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.