Британская газета The Guardian опубликовала накануне саммита НАТО в Вашингтоне открытое письмо, в котором представители различных учебных и аналитических учреждений США, Европы и Канады призвали не приглашать Украину в НАТО. Это, по их мнению, было бы "глупо" из-за риска войны Альянса с Россией.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Подписи под этим письмом поставил 61 человек. Большинство из них давно и последовательно критикуют США и НАТО за поддержку Украины.

Несмотря на большое количество публикаций, значительная часть этих экспертов малоизвестна. Однако среди них есть и представители трампистского движения Make America Great Again (MAGA), и участники путинского Валдайского форума, и представители Центра Карнеги.

LIGA.net проанализировала биографии и публикации экспертов, призывающих не брать Украину в НАТО. Кто они – рассказываем.

Политологи и ноунеймы. Самые яркие подписанты

Значительное количество подписантов – малоизвестные аналитики, в экспертизе которых не часто нуждаются в медиа. Однако там есть и яркие личности.

Например, профессор Чикагского университета, активный участник путинского Валдайского форума Джон Миршаймер.

Он считается влиятельным американским политологом и специалистом по международным отношениям. И убеждает всех, что в российско-украинской войне виноват Запад, принимавший новые страны в НАТО, приближаясь к границам России и "угрожая" ее безопасности.

Миршаймер повторяет, что Украина "не способна победить". Поэтому, мол, должна отказаться от членства в ЕС и НАТО, разорвать связи по вопросам безопасности с Западом и согласиться на аннексию тех территорий, которые Россия уже захватила. Иначе Россия аннексирует еще Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области и "остановится с пониманием, что в других частях Украины россиян не любят".

Именно Миршаймер, по мнению председателя комитета Верховной Рады по внешней политике (фракция Слуга народа) Александра Мережко, может быть автором этого письма для The Guardian.

Еще один известный подписант – политолог Стивен Уолт. С 2014 года он утверждал, что поддержка Украины приведет к "более продолжительному и деструктивному конфликту", а расширение НАТО – это опасно. К юбилейному саммиту в Вашингтоне он опубликовал статью, в которой отмечает: НАТО вряд ли распадется в ближайшее время, но Европа и США неуклонно удаляются друг от друга.

Джеймс Эктон – содиректор программы ядерной политики в Центре Карнеги за международный мир. Он часто комментирует угрозу применения ядерного вооружения Кремлем.

С марта 2023 года Эктон числится в списке лиц, находящихся в РФ под персональными санкциями, включающими запрет на пребывание на территории страны-агрессора.

Но до 2022 года он сотрудничал с российской Академией наук. Московский центр Карнеги издал его книгу "Серебряная пуля? Правильные вопросы о неядерном быстром глобальном ударе". Она посвящена перспективам создания, закупки и развертывания в США оружия неядерного быстрого глобального удара.

Американский журналист Джеймс Кирчик отмечает, что с 2012 года центр Карнеги "делает ставку на сохранение присутствия в Москве, жертвуя своей интеллектуальной независимостью". Баланс мнений в публикациях центра сместился к точке зрения Кремля. Аналогичное смещение позиции журналист нашел и у главного офиса Карнеги в Вашингтоне.

Эктон – не единственный представитель Центра Карнеги, поставивший свою подпись под этим письмом. Там еще есть бывший спичрайтер Джо Байдена (еще в должности сенатора в 1989-1990 годах) Джордж Перкович, а также Стивен Вертхайм и Гэвин Вайльде. Внештатными экспертами центра Карнеги являются еще многие подписанты этого письма, которые в списке фигурируют как представители других аналитических организаций.

В общем, создается впечатление, что большинство из них так или иначе пересекались в пределах своего экспертного пузыря. В их CV и профайлах иногда фигурируют одни и те же ГО и аналитические центры, где они выступали в роли штатных или внештатных сотрудников.

MAGA и либертарианцы: что понятно о взглядах

Один из ключевых тезисов письма – безопасность США "не задета нынешней войной настолько, чтобы оправдать прямое военное вмешательство".

Следовательно, по мнению авторов, США не должны брать на себя обязательство вступить в войну против России из-за Украины ни сегодня, ни в будущем. Учитывая это, приглашать Украины в НАТО "глупо" – так США и их союзники возьмут на себя обязательство воевать с Россией, если она снова вторгнется.

Этот тезис хорошо коррелируется с настроениями нескольких групп экспертов, которые оставили свою подпись под этим письмом.

Например, от Института консервативного партнерства (Conservative Partnership Institute, CPI) под письмом подписались двое – СЕО Эд Корриган и программный вице-президент Рэйчел Бовард.

CPI называют "нервным центром" трампистского движения MAGA, в восприятии которого, как пишет NYT, "Украина является губительным злодеем, Путин – безупречным героем, а Россия давно должна разгромить Украину".

Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан считает: полное поражение России – "ненужный риск".

Заявления Дуга Бандоу из американского либертарианского аналитического центра Cato Institute любят цитировать российские пропагандисты: США должны признать ответственность за развязывание войны в Украине и прекратить поддержку Киева.

Этими заявлениями Бандоу противоречит собственным мыслям, которые у него были до вторжения в Украину в 2014 году. Тогда он настаивал, что США не должны выстраивать отношения с Россией за счет Украины, которая является самой большой и приветливой к США постсоветской страной.

Следует отметить: в 2005 году Бандоу заставили уволиться из Cato Institute – тогда выяснилось, что в течение 10 лет он брал деньги за публикацию статей, выгодных для разных клиентов. Но впоследствии ему позволили вернуться в институт.

Кроме Бандоу, среди подписантов есть еще трое действующих сотрудников этой организации и несколько бывших, которые не отличаются чем-либо интересным.

Еще один авторитетный подписант – профессор международных отношений Университета Брандейса Роберт Дж. Арт (родился в 1942 году). Поддерживает теорию неореализма, согласно которой сила по-прежнему лежит в основе структуры власти в современном мире.

С 1998 года. последовательно критикует расширение НАТО и убеждает, что включение Украины в Альянс без привлечения России является самым быстрым способом оттолкнуть Кремль от Запада.

Старший научный сотрудник Центра обновления Америки Сумантра Майтра убеждает, что пока НАТО является компактным клубом, это безопасно, а расширение Альянса представляет значительную опасность. Усиливать поддержку Украины и предоставить большее вооружение считает бесполезным, "потому что вряд ли кто-то сможет взять его в руки".

Последователи Джона Квинси Адамса и изоляционизма

Еще одна заметная группа подписантов – действующие и бывшие сотрудники Института ответственного государственного управления Квинси. Например – Эндрю Бацевич, соучредитель и президент института.

Бацевич – офицер армии США в отставке и историк. Активно критикует НАТО. На этом фокусируется и созданный им институт. Учреждение назвали в честь президента США Джона Квинси Адамса, который в должности госсекретаря в 1821 году заявил, что США "не выходит за границы в поисках монстров, которых нужно уничтожить".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Институт Квинси публично покинули несколько сотрудников. Один из них – аналитик Джозеф Чиринсьони – объяснил это "фундаментальным" несогласием с экспертами Квинси, которые "полностью игнорируют опасности и ужасы российского вторжения и оккупации и сосредотачиваются почти исключительно на критике Соединенных Штатов, НАТО и Украины".

Среди подписантов есть и другие из Квинси – вице-президент Джордж Бибе, сотрудник Анатолий Ливен (его отец – журналист и офицер разведки балтийских немцев – когда-то организовал русское вещание Би-би-си), и исполнительный директор Лора Люмпе. Внештатным научным сотрудником института является Дэниел Бесснер, который в списке значится как сотрудник Университета Вашингтона.

Если исходить из публикаций, их позиция по Украине сводится к мнению: полное поражение России – это нонсенс, соответственно тратить деньги на поддержку Украины нет смысла. Очень похожую идеологию исповедует и Джон Ален Гэй, исполнительный директор Общества Квинси Адамса.

До 10 подписантов являются представителями еще одной некоммерческой организации, выступающей за более сдержанную внешнюю политику США – Defense Priorities. В частности, политический консультанат Дэн Колдуэлл пишет, что поддержка Украины – это "путь в ад, вымощенный благими намерениями", поскольку результаты ее непредсказуемы.

Все они критикуют НАТО, предсказывая неизбежный крах Североатлантического союза.