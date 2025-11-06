"Военные кафедры полностью оторваны от жизни", – говорит ЛИГА.net на условиях анонимности офицер-связист Андрей. В свое время он также окончил военную кафедру, но настоящий опыт получил только на фронте – воевал еще тогда, когда войну называли АТО. О связи знает не из лекций, а из реальной службы.

Все оборудование и техника – еще советских времен, утверждает он. Преподаватель не может рассказывать что-то новое, потому что есть утвержденная (хоть и устаревшая) программа.

Андрей закончил обучение в 2000-х, но с тех пор практически ничего не изменилось. Это подтверждает и студент Юрий, который сейчас раз в неделю посещает военную кафедру при Национальном университете Минобороны: "Нас готовят командирами взводов".

Его обучение длится два года и не бесплатное – 16 000 грн в год. Собственно, в других университетах за военные кафедры студенты тоже платят, прайсы – ниже.

Полномасштабная война выявила главную проблему военных кафедр в украинских университетах: они готовят офицеров, которые не умеют воевать. Существуют десятилетиями, но до сих пор остаются скорее формальностью, чем реальной подготовкой к бою.

Почему эти кафедры до сих пор не привели в порядок – и нужно ли это во время войны.