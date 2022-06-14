Макрон "предал Украину", тысячи миллионеров убегают из России. Обзор иностранных медиа

Несмотря на воинственность в своих заявлениях, Франция увеличивает экспорт российских энергоносителей, миллионеры убегают из России из-за войны, а Байден тщетно пытается вовлечь в антипутинскую коалицию нейтральные страны.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины: обзор LIGA.net.



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– в британских медиа – проблемы с едой в Африке, попытки российской армии окружить Северодонецк;

– в американских – Белый дом подтвердил, что Байден будет баллотироваться на второй срок, Украине нужно оружие;

– в немецких – дипломатический стиль посла Мельника, Украина отвлекла мир от коронавируса, уничтожены все мосты в Северодонецк;

– в польских медиа – вероятное противостояние НАТО и РФ.



В фокусе иностранных медиа также прогнозы ОПЕК, что спрос на нефть будет расти, и заявления папы римского, что "Россию спровоцировали". По данным системы медиамониторинга Semantrum , которая попросьбе LIGA.net анализирует самые влиятельные мировые СМИ, главными темами последних двух дней были:– в британских медиа – проблемы с едой в Африке, попытки российской армии окружить Северодонецк;– в американских – Белый дом подтвердил, что Байден будет баллотироваться на второй срок, Украине нужно оружие;– в немецких – дипломатический стиль посла Мельника, Украина отвлекла мир от коронавируса, уничтожены все мосты в Северодонецк;– в польских медиа – вероятное противостояние НАТО и РФ.В фокусе иностранных медиа также прогнозы ОПЕК, что спрос на нефть будет расти, и заявления папы римского, что "Россию спровоцировали".

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The Telegraph: Эммануэль Макрон "предал Украину", ведь импорт российского газа растет

Эммануэля Макрона заподозрили в предательстве Украины после того, как импорт российского газа во Францию вырос за последние три месяца, пишет The Telegraph.

Россия заработала €93 млрд на экспорте ископаемого топлива в первые 100 дней войны, подсчитал Центр исследований энергии и чистого воздуха (Crea) – независимая исследовательская организация, базирующаяся в Финляндии.

В целом на Европейский Союз приходится 61% общего экспорта ископаемого топлива России на сумму около €57 млрд, несмотря на то, что блок пытался снизить свою зависимость от российской энергии.

Франция, Бельгия и Нидерланды скупали кремлевское ископаемое топливо по сниженным ценам после того, как другие покупатели, наоборот, сократили свои покупки во время войны, заявили представители Crea.

Пока Россия бомбила украинские города, Франция получила 12 партий сжиженного газа и других продуктов ископаемого топлива на сумму около €900 млн. Рост с февраля по март — 18%. Поскольку большинство являются спотовыми закупками, а не долгосрочными контрактами, это означает, что Париж сознательно предпочел газ РФ после вторжения Москвы.

Дмитрий Наталуха, глава экономического комитета Верховной Рады признался The Telegraph, что это "не то поведение, которое мы ожидаем от союзников".

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The Guardian: Ожидается, что более 15 000 миллионеров покинут Россию в 2022 году

Около 15% россиян с активами более 1 млн долларов могут эмигрировать в другие страны до конца 2022 года. Такие миграционные прогнозы обнародовала лондонская компания Henley&Partners, пишет The Guardian.

Состоятельные люди эмигрировали из России ежегодно за последнее десятилетие, что является ранним признаком текущих проблем. Исторически распаду крупных стран обычно предшествовало ускорение эмиграции людей с большим состоянием, которые часто выезжают первыми, поскольку имеют для этого больше возможностей, говорится в отчете компании.

Впрочем, больше миллионеров, как ожидается, уедет в этом году из Украины — 2800, или 42% от всего количества в стране.

Обычно богатые люди переезжают в США или Великобританию, но сейчас эти страны потеряли свою привлекательность. На первом месте — Объединенные Арабские Эмираты. Согласно прогнозу, в этом году в Дубай съедутся более 4000 миллионов. Далее следуют Австралия (3500), Сингапур (2800) и Израиль (2500). Значительную часть миллионеров будут принимать Мальта, Маврикий и Монако.

Мальта привлекает лояльностью и легкостью получения гражданства. Маврикий стал популярен из-за значительных льгот: в стране нет налога на прирост капитала, на наследство. Монако — традиционное направление. Семь из десяти жителей крошечного государства — миллионеры.

The New York Times: Байден пытается собрать коалицию против России, однако встречает сопротивление

Белый дом с начала войны в Украине пытается собрать большую коалицию государств со всего мира, но выходит это не так успешно, как хотела бы администрация президента Джо Байдена, пишет The New York Times.

Американская дипломатия пока безрезультатно пытается перетянуть на свою сторону Индию, Бразилию, Израиль и страны Персидского залива, чтобы они присоединились к антироссийским санкциям, военной поддержке Украины и дипломатическому давлению на Кремль для прекращения войны.

Байден в июле планирует большую политическую и дипломатическую игру, ведь поедет в Саудовскую Аравию на встречу с руководством, которое он называл "париями". А недавно Байден встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, ранее выражавшим Путину всестороннюю поддержку.

По словам Саманты Пауэр, главы Агентства по международному развитию США, убедить нейтральные страны и союзников оказалось сложнее, чем казалось, из-за привычки "сидеть за забором". Даже апелляция к демократическим ценностям или к сценам зверств россиян в Буче не помогли.

Китай и Россия уже осудили такие действия американской администрации и их союзников, в частности Японии, Канады, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и большинства стран ЕС.

Эксперты говорят: позиция стран типа Индии, Бразилии или Южной Африки не может легко стать проамериканской из-за стратегической автономии. Индия закупает у России энергоносители со скидкой, Бразилия — удобрения, а Южная Африка имеет дружеские связи с Москвой еще с советских времен. Но больше всего Вашингтон недоволен из-за позиции стран Персидского залива, которые активно закупают американское оружие и являются союзниками по иранскому вопросу.

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