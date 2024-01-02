Масштабные пожары и потоп. Последствия обстрела Киевщины – фоторепортаж LIGA.net

В ночь на 2 января 2024 г. Россия повторила массированную атаку на Украину. В результате сегодняшнего удара российских террористов более 120 человек пострадали, и в настоящее время известно о 5 погибших, – сообщил Президент Зеленский.

В Соломенском районе в одном из домов произошел пожар в результате обстрела. На месте побывала наша фотокорреспондентка.

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

От атаки также пострадал и пригород Киева. На место оперативно прибыли все соответствующие службы. Местные жители оперативно организовались, чтобы убрать множество выбитого стекла и разбросанного взрывной волной. почвы.

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

Фото: Валентина Полищук/LIGA.net

На месте также обустроили пункт обогрева.