У ніч на 2 січня 2024 року Росія повторила масовану атаку на Україну. Внаслідок сьогоднішнього удару російських терористів понад 120 людей постраждали, і на цей час відомо про 5 загиблих, – повідомив Президент Зеленський.

У Соломʼянському районі в одному з будинків сталася пожежа внаслідок обстрілу. На місці побувала наша фотокореспондентка.

Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Від атаки також постраждало і передмістя Києва. На місце оперативно прибули всі відповідні служби. Місцеві мешканці оперативно організувалися, аби прибрати безліч вибитого скла та розкиданого вибуховою хвилею ґрунту.

Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net
Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

На місці також облаштували пункт обігріву.

Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net
Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net