Масштабні пожежі та потоп. Наслідки масованого обстрілу Київщини — фоторепортаж LIGA.net

У ніч на 2 січня 2024 року Росія повторила масовану атаку на Україну. Внаслідок сьогоднішнього удару російських терористів понад 120 людей постраждали, і на цей час відомо про 5 загиблих, – повідомив Президент Зеленський.

У Соломʼянському районі в одному з будинків сталася пожежа внаслідок обстрілу. На місці побувала наша фотокореспондентка.

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Від атаки також постраждало і передмістя Києва. На місце оперативно прибули всі відповідні служби. Місцеві мешканці оперативно організувалися, аби прибрати безліч вибитого скла та розкиданого вибуховою хвилею ґрунту.

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net

На місці також облаштували пункт обігріву.