Мем "Святая Джавелина" заработал $1 млн, Зеленский давит на Байдена. Обзор западных медиа

Как мем "Святая Джавелина" заработал для восстановления Украины миллион долларов, Байден по-прежнему колеблется с передачей ATACMS, а Путин в результате поражений потерял влияние на постсоветские государства.

Что западная пресса пишет о войне России в Украине — обзор LIGA.net.

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The Washington Post: Святая Джавелина. Украинский мем, заработавший миллионы

Похожая на Деву Марию Святая Джавелина (Saint Javelin) не украшает ни одну церковь, а вместо младенца Иисуса в руках она держит Javelin — американскую противотанковую ракету, пишет The Washington Post.

Всего за несколько месяцев Святая Джавелина стала настоящим культом и собрала по миру $1 млн для сопротивления российской агрессии.

Идея канадского журналиста Кристиана Бориса настолько понравилась всем, что образ Святой Джавелины появляется на футболках, флагах, муралах и татуировках по всему миру. "Иконостас" святых с разным оружием расширился, аксессуары активно продаются онлайн. На веб-сайте кампании отмечено: "Мы работаем на восстановление Украины".

Средства, собранные в рамках кампании Saint Javelin, продолжают расти. Они пошли на все: от благотворительных организаций в сфере психического здоровья до закупки брони для ВСУ и до программы беспилотников через инициативу United24, которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский.

То, что начиналось как нишевая онлайн-шутка, стало мировым брендом. Кристиан Борис теперь занимается исключительно Святой Джавелиной, открыл офис в Торонто и коворкинг во Львове. Сам он хочет развивать движение и дальше, зарабатывая для сопротивления Украины все больше.

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The New York Times: Украина хочет более сильное оружие. Байден не уверен

После успешного контрнаступления на северо-востоке Украины президент Владимир Зеленский еще больше давит на президента Джо Байдена относительно нового, более мощного оружия: ракетной системы ATACMS с радиусом действия 300 км, которая может бить вглубь территории России, пишет The New York Times.

Зеленский убеждает официальных лиц США: Украина не намерена наносить удары по российским городам или бить по гражданским объектам, даже несмотря на то, что войска российского диктатора Путина наносили удары по жилым домам, театрам и больницам Украины. Зеленский настаивает, что это оружие имеет решающее значение для начала более широкого контрнаступления, возможно, в начале следующего года.

Байден противится, отчасти потому, что он убежден: за последние семь месяцев он успешно давал Путину понять, что не хочет войны с россиянами — он просто хочет, чтобы они ушли из Украины.

Снабжение управляемых ракет большой дальности, которые также могут дать Украине новые возможности для удара по Крыму, скорее всего, будет расценено Москвой как серьезная провокация, подытожил президент США.

"Мы пытаемся избежать Третьей мировой войны", — часто повторяет Байден своим помощникам и публично.

Новая волна споров по поводу армейской тактической ракетной системы (ATACMS) возникает в критический момент, когда официальные лица в Белом доме, Госдепартаменте, Пентагоне и американских разведывательных службах как никогда обеспокоены тем, что Путин может сделать, чтобы компенсировать свое унизительное поражение на востоке.

Они не знают, какой может быть эскалация. Готовятся – к самому худшему.

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The Telegraph: Россия теряет контроль и влияние на постсоветском пространстве

Москва окончательно потеряла контроль над бывшими советскими республиками из-за войны в Украине, пишет The Telegraph. Довольно долго все страны ближнего зарубежья оставались в орбите Кремля, но катастрофическая ситуация на украинском фронте подорвала этот статус-кво.

Агрессия РФ против Украины нанесла ущерб всем соседним странам, которые зависели от Москвы. Они тоже начали беспокоиться: а что будет, если Москва начнет претендовать на их территорию или не защитит.

На прошлой неделе Азербайджан совершил нападение на территорию Армении вне спорного Нагорного Карабаха. Россия не вмешалась, чтобы защитить своего союзника – Ереван. Премьер страны Никол Пашинян обратился в Москву за помощью ОДКБ, но ему отказали.

Грузия, 20% территории которой оккупирована Россией, также вряд ли будет оставаться нейтральной, когда Москва будет ослабевать.

Даже дружественный Москве Казахстан держит нейтралитет, а в прошлом месяце вместе с Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном обсуждал диверсификацию торговых путей в обход России. Тем временем на границе Кыргызстана и Таджикистана произошли столкновения, в результате более 100 человек погибли.

Война против Украины должна была укрепить влияние диктатора Путина на постсоветское пространство. Но на самом деле только подорвала его.



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