На октябрь 2020 года запланированы местные выборы. Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что по их итогам местные советы станут лояльными и не будут идти против воли Банковой. Однако, если брать самые крупные города – Киев, Днепр, Харьков, Одесса и Львов – то перспективы Слуги народа не везде радужные. Кого в Офисе президента видят в качестве мэров городов-миллионников и не помешает ли кадровый голод Зеленскому, - разбиралась LIGA.net.

КИЕВ. ФИКТИВНЫЕ ПРАЙМЕРИЗ И ФАВОРИТ ЗЕЛЕНСКОГО

В конце мая нардепы Слуги народа обратились к Зеленскому с просьбой провести праймериз - внутрипартийные выборы среди кандидатов на должности мэров украинских городов. Наибольший интерес у "слуг" предсказуемо вызвал Киев. О своем желании участвовать в праймериз изъявили нардепы Александр Дубинский, Александр Качура и Николай Тищенко. Хотел побороться за кресло мэра и Александр Ткаченко, однако 4 июня Рада назначила его министром культуры. Кроме того, не против стать мэром столицы и Ирина Верещук.

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Сам Зеленский удивлен такой активностью нардепов. "Многие из них первый раз в Раде и некоторым уже надоело там быть. Все хотят быть королями вселенной", - заявил президент на закрытой встречи с журналистами в резиденции "Залесье". И добавил: партия проведет внутренние праймериз, куда "войдут люди не только со Слуги народа".

"Во-первых, они должны показать программу – что они видят с Киевом. Потом мы меряем всех по социологии и видим, у кого больше шансов", - отметил Зеленский. И когда уже журналисты решили перейти к следующему вопросу, президент вспомнил о главном санвраче Викторе Ляшко: "И Ляшко (делает паузу и улыбается – ред.)…нормальный тоже человек, неплохой".

Именно президент предложил историю с выдвижением Ляшко в мэры Киева, рассказывает LIGA.net один из руководителей партии СН. "Зеленский проецирует на Ляшко свой собственный опыт, когда осенью до выборов его рейтинг составлял около 7%. Также он думает по мэрам: если взять известного раскрученного не политика, но с доверием, то он взлетит", - объясняет собеседник логику президента.

По его словам, у Ляшко огромный потенциал к росту рейтинга, который на данный момент такой же, как и у других участников праймериз. "Мы это связываем с тем, что нет кандидата от СН и народ не знает, кто именно пойдет", - добавил один из руководителей партии.

Сам Ляшко в эфире одного из телеканалов на прямой вопрос, будет ли он баллотироваться в мэры Киева, ответил: "Интересное предложение, можем посмотреть, подискутировать, поговорить…". При этом ответил в похожей с Зеленским манере: с паузой и улыбкой.

Зеленский проецирует на Ляшко свой собственный опыт, когда осенью до выборов его рейтинг составлял около 7%

У Зеленского хотят определиться с кандидатов мэры Киева до конца июня. "Кличко в середине июня будет презентоваться. БЮТ уже расклеился. Поэтому надо двигаться. На информирование людей о том, что тот же Ляшко выдвигается от нас, надо минимум месяц", - рассказывает один из главных штабистов СН.

При этом месяц назад корреспондент LIGA.net интересовался у одного из руководителей ОП, почему Ляшко не назначили министром здравоохранения ввиду его популярности. И тогда собеседник сослался на слабые менеджерские качества Ляшко.

Однако собеседник в руководстве партии парирует: "Если вы посмотрите, кого выбирали киевляне, то это были не менеджеры. Выбирали интересных ярких людей. Последним менеджером здесь был Омельченко. Для Киева это не работает".

Параллельно с праймериз СН готовится и к выборам в горсовет. Для этого 3 июня состоялась встреча столичных мажоритарщиков с руководством партии. "Планируем медийную партийную конференцию, на которой, скорее всего, выберем руководителем киевский ячейки Николая Тищенко", - рассказывает присутствующий на встрече нардеп. По его словам, большого бунта это предложение не вызвало.

"Дубинский особо не возражал. С ним есть договоренность, что он занимается областью. Он боролся за это два месяца", - добавляет он.

"Наша задача – либо заводить большую фракцию в горсовет, чтобы контролировать Кличко, либо выигрывать мэрскую гонку. И мы серьезно настроены на такой сценарий", - резюмирует собеседник в руководстве партии.

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ДНЕПР. С КОЛОМОЙСКИМ ПРОТИВ ФИЛАТОВА

В Днепре Слуга народа настроена побороться как за кресло мэра, так и за горсовет. В качестве кандидата в мэры на Банковой видят главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко, который сейчас является депутатом местного облсовета от БПП.

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Изъявлял желание участвовать в партийных праймериз нардеп Максим Бужанский, однако его уговорили этого не делать, заверяет собеседник в штабе партии. "Плюс он сам понимает, что в Днепре с его советски настроенной аудиторией все равно не взлетишь", - говорит он.

Сам Рыженко в эфире местного 34 телеканала заявил, что выдвижение в мэры для него "сложный вопрос, который он задает себе каждый день". "Для меня важна и позиция первого человека страны — президента Украины. Если с его стороны будет полная поддержка, я пойду. В любых других случаях, конечно же, нет", - заявил врач.

Фаворитом соцопросов является действующий мэр Борис Филатов. В комментарии LIGA.net он подтвердил, что намерен идти на выборы. "Я пойду либо от своей партии, либо самовыдвиженцем. Социология показывает, что, если я иду самовыдвиженцем, я гарантированно выигрываю в первом туре. А любая другая партия загоняет меня во второй тур, но тогда возникает вопрос с большинством в совете", - отметил Филатов.

Один из рабочих вариантов названия партии Филатова – Украинский центр, говорит один из экс-нардепов, знакомых с ситуацией в Днепре.

Куратором штаба СН в Днепре выбрали нардепа Юрия Киселя, близкого к первому помощнику президента Сергею Шефиру

По словам двух собеседников в руководстве СН, готовится к выборам в Днепре партии помогает Святослав Олейник – глава Днепропетровского облсовета и экс-замглавы ОГА времен олигарха Игоря Коломойского. "Коломойский поддерживает Рыженко. У него задача – убрать Филатова", - говорит один из них.

Сам Филатов не понимает логику партии власти. "Олейник в интервью Главкому сказал, что сорвал с телефона наклейку "Зе", ему нравится партия За будущее, а против Филатова готов поддерживать даже партию Шария. И если они (Слуга народа - ред.) сотрудничают с человеком, который четко обозначил, что не хочет с ними идти, то это обман собственных избирателей", - отметил мэр в комментарии LIGA.net.

Куратором СН по Днепру выбрали нардепа Юрия Киселя, близкого к первому помощнику президента Сергею Шефиру. Сын Шефира работает помощником Киселя в Раде. "Кисель балансирует в Днепре между всеми. У нас в списках будет один человек от Пинчука, несколько от АТБ, несколько от Коломойского. Такая конфигурация у нас и во фракции в парламенте", - объяснил собеседник в руководстве СН.

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ЛЬВОВ. БЕЗ ШАНСОВ ПЕРЕД САДОВЫМ

Во Львове Слуга народа морально готовится быть в оппозиции. "Недавно только определили, кто будет заниматься выборами во Львове. Это губернатор Максим Козицкий. Пока все зачаточном формате", - рассказывает LIGA.net один из главных штабистов партии.

По его словам, если Андрей Садовый решит баллотироваться на новый срок, то выиграет выборы "без вариантов".

Сам Садовый уклоняется от ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться в мэры. "Когда была президентская кампания я действительно сказал, что в планах у меня должность президента. Но выборы дали абсолютно другие реалии, поэтому я работаю как действующий мэр и какой-либо мой ответ сегодня может быть во вред или на пользу городу. Поэтому я максимально осторожен", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

"Я поклонник говорить тогда, когда будет время. Будут объявлены выборы – услышите мой твердый ответ", - сказал действующий мэр Львова и добавил, что Самопомощь однозначно пойдет на выборы в Львовский горсовет и облсовет.

Касательно кандидатов в мэры от СН, то среди прочих рассматривались Ирина Верещук и посол Украины в Польше Андрей Дещица, рассказали LIGA.net три несвязанных между собой собеседника.

"Были мысли попробовать Верещук, но она сама не особо хочет…Дещицу меряли по социологии, однако он тоже не захотел", - рассказал один из руководителей партии СН.

ХАРЬКОВ. БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ КЕРНЕСА И СТАВКА НА ГОРСОВЕТ

По Харькову СН начинает активно формировать команду на выборы. Руководителем областного штаба является нардеп Павел Сушко, а помогает ему его армейский друг Вадим Слюсарев – внештатный советник первого замглавы ОП Сергея Трофимова.

Среди возможных кандидатов от СН на выборы мэра Харькова – местные мажоритарщики Мария Мезенцева и Александр Бакумов.

Сама Мезенцева в комментарии LIGA.net отметила, что президент и руководство партии ей пока не предлагали попробовать себя в качестве кандидата. "У нас нет подтвержденного кандидата. На неделе будем собираться с коллегами в штабе для наработки кандидатуры", - отметила она.

В Харькове будет три больших игрока: Кернес и его партия, Райнин с ОПЗЖ и его сателлит Светличная, а также СН

В тоже время собеседники в руководстве партии констатируют: у действующего мэра Геннадия Кернеса достаточный запас прочности, который ему позволит переизбраться и получить солидное представительство в горсовете.

"Стать мэром еще не означает иметь большинство в горсовете. А большинство очень важно для принятия решений. По социологии в Харькове мы можем рассчитывать как минимум на 25% и смотреть на возможные варианты коалиции", - сообщила LIGA.net Мезенцева.

"В Харькове будет три больших игрока: Кернес и его партия, Райнин с ОПЗЖ и его сателлит Светличная, а также СН", - рассказывает LIGA.net экс-нардеп из Харькова.

Кернес еще в декабре 2019 года сделал себе партию "Блок Кернеса – Успешный Харьков", а экс-глава Харьковской ОГА, а ныне нардеп Юлия Светличная обзавелась партией "Блок Светличной Вместе!". Глава партии Светличной – Виктория Шаповал – в 2016-2019 годах работала в Администрации президента вместей с тогдашним главой Игорем Райниным, который сейчас возглавляет харьковскую ячейку ОПЗЖ.

В Одессе все идет к коалиции Шария с ОПЗЖ. И такой горсовет очень стремно иметь в Украине

Поэтому главной ставкой партии Зеленского будут местные советы в Харьковской области. "В подборе кадров уже не подходит новое лица. Наоборот, классно, если у человека есть опыт. Но он должен быть беспартийным", - говорит Мезенцева.

Среди возможных кандидатов от СН по Харьковской области – экс-нардеп от Самопомощи Роман Семенуха, которому в декабре даже предлагали возглавить Сумскую ОГА.

ОДЕССА. АЛЬЯНС ОПЗЖ И ШАРИЯ

В Одессе ситуация во многом напоминает Харьков. Высокий рейтинг действующего мэра Геннадия Труханова заставляет Слугу народа думать, в первую очередь, о выборах в горсовет. В поисках кандидата в мэры партия замеряла нардепов-мажоритарщиков от СН Алексея Леонова и Александра Горенюка, а также известного одесского КВНщика Дмитрия Шпинарева, однако "они не взлетают", говорит собеседник в руководстве партии.

Кроме того, два собеседника в СН сообщили, что во внутренних соцопросах есть и Михаил Саакашвили, однако идти в мэры ему не предлагали. "Он занят Нацсоветом реформ", - рассказывает один из руководителей партии. И указывает на другую цифру в социологии, которая настораживает Банковую: партия Шария набирает 14% по Одессе.

"Все идет к коалиции Шария с ОПЗЖ. И такой горсовет очень стремно иметь в Украине", - объясняет источник.

"Поэтому в городах, где мы видим слабую перспективу по мэрам, нашей главной задачей будет максимально зайти в горсоветы, чтобы контролировать мэров. Кроме того, мы продолжаем верить в реформу децентрализации и что у нас получится провести ее через Раду в течение года. И префект будет балансировать эту историю", - резюмирует собеседник в руководстве партии.

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