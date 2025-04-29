"Время Соединенных Штатов как единственного гаранта европейской безопасности прошло. Это давно назревало", – заявил министр обороны США Пит Хегсет. Прямым текстом.

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Администрация Дональда Трампа вполне серьезно рассматривает возможность сокращения своих войск в Европе. Кремль же расширяет военные базы у границ НАТО. Из последнего – россияне планируют разместить 10 000 дивизии вдоль границ с Финляндией, Эстонией и Латвией, строят новые железнодорожные пути недалеко от Финляндии и Норвегии, а также в направлении от Санкт-Петербурга к границе с Эстонией.

НАТО есть и будет оставаться основой безопасности Европы, убеждает LIGA.net спикер Федерального министерства обороны Германии по делам оборонного альянса Соня Момберг.

Но есть ли у нее план защиты в реальности, в которой полагаться на поддержку США больше не получится? Мы задали этот вопрос министрам обороны всех стран Европы.

"Независимо от каких-либо решений США ситуация с безопасностью четко показывает, что Европа должна делать больше для своей защиты, чем делала до сих пор", – говорит LIGA.net пресс-атше Госсекретариата по вопросам политики безопасности Швейцарии Мирей Флери.

Уменьшение американского присутствия стимулирует Европу к усилению собственного ОПК и поиску новых партнеров. Украинские компании – особенно те, которые работают с высокотехнологичными оборонными разработками, – получают шанс стать важными игроками на европейском рынке, предлагая свой уникальный опыт.

Рассказываем, как Европа планирует изменить организацию собственной безопасности и каким видит в ней место Украины.