"Час Сполучених Штатів як єдиного гаранта європейської безпеки минув. Це давно назрівало", – заявив міністр оборони США Піт Гегсет. Прямим текстом.

Адміністрація Дональда Трампа цілком серйозно розглядає можливість скорочення своїх військ у Європі. Кремль натомість – розширює військові бази біля кордонів НАТО. Із останнього – росіяни планують розмістити 10 000-ні дивізії вздовж кордонів з Фінляндією, Естонією та Латвією, будують нові залізничні шляхи неподалік Фінляндії та Норвегії, а також у напрямку від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією.

НАТО є і залишатиметься основою безпеки Європи, переконує LIGA.net речниця Федерального міністерства оборони Німеччини у справах оборонного альянсу Соня Момберг.

Але чи має вона план захисту у реальності, в якій покладатись на підтримку США більше не вийде? Ми поставили це запитання міністрам оборони всіх країн Європи.

"Незалежно від будь-яких рішень CША ситуація з безпекою чітко показує, що Європа повинна робити більше для свого захисту, ніж робила до цього часу", – каже LIGA.net пресаташе Держсекретаріату з питань безпекової політики Швейцарії Мірей Флері.

Зменшення американської присутності стимулює Європу до посилення власного ОПК та пошуку нових партнерів. Українські компанії – особливо ті, що працюють із високотехнологічними оборонними розробками, – отримують шанс стати важливими гравцями на європейському ринку, пропонуючи свій унікальний досвід.

Розповідаємо, як Європа планує змінити організацію власної безпеки і яким бачить у ній місце України.