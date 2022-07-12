Минимум – три месяца. Максимум – после зимы. Есть ли перспективы освобождения юга Украины

Президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу предстоит разработать соответствующие планы, сказал 10 июля в интервью The Sunday Times министр обороны Украины Алексей Резников. По словам министра, Украина накапливает миллионную боевую силу, оснащенную западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию.

Накануне министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию: "Будут тяжелые бои".

Как и когда возможно освобождение юга Украины – разбиралась LIGA.net.

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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Когда речь идет о возможном освобождении временно оккупированных территорий на юге страны, эксперты соглашаются: задача не будет простой.

Да, РСЗО HIMARS уже меняют ситуацию на поле боя, но пока о стратегических преимуществах над противником говорить рано.

Юг Украины должен быть освобожден, ведь от этого зависит в том числе и продовольственная безопасность мира, говорит в комментарии LIGA.net полковник запаса и военный эксперт Сергей Грабский. Но такие масштабные операции потребуют всесторонней подготовки.

По его словам, взрывы складов помогают создавать тактический "снарядный голод" и дают возможность получать тактические преимущества.

"Мы уничтожаем склады вместимостью в 3000 тонн . А группировке войск уровня дивизии — условно 15 000 человек — в день нужно потратить до 200 тонн боеприпасов. Уничтожая склад на 1000 тонн, мы делаем невозможным проведение операций в течение 5-10 дней", — говорит Грабский.

Во время первой фазы освобождения юга ВСУ нужно уничтожить группировку противника, расположенную на правом берегу Днепра, объясняет Грабский. Это должно быть осуществлено по двум направлениям: первое – блокирование и освобождение Херсона, второе – прорыв в сторону Новой Каховки и Берислава.

Дальше нужно не дать противнику перекинуть силы через новокаховскую переправу. Оставшиеся на правом берегу войска РФ будут "заблокированы и обречены", уверен он. Ключевая задача ВСУ – закрепиться на переправах в Херсон и Новую Каховку.

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НУЖНО БОЛЬШЕ ОРУЖИЯ

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии LIGA.net настаивает: для успешного наступления союзники должны не только выполнить обещания, которые они давали еще во время первой встречи на базе Рамштайн, но и максимально расширить список вооружений.

"Речь идет о массовых поставках артиллерии калибра 155 мм, боеприпасов к ним, РСЗО, ракет NASAMS. Нам очень нужны ракеты, бьющие на 300 км — ATACMS. Советских запасов у нас почти нет. Сейчас президент США Джо Байден поедет на Ближний Восток и будет просить поставить нам советское оружие у руководителей тамошних государств. Возможно, он договорится, а, может, и нет. Вопрос во времени. Пока оружия мало — текущая ситуация остается непростой, и мы несем серьезные потери", — говорит он.

Важным аспектом является насыщение наступательной группировки средствами сил ПВО, добавляет Грабский. Ведь без надежного прикрытия с воздуха говорить о наступлении – бессмысленно, у противника преимущество в авиации, и это позволит ему сдерживать украинскую армию.

"В худшей ситуации мы будем держаться на тех позициях, на которых мы сейчас. При оптимистическом варианте нам удастся выйти на уровень освобождения Азовского моря", — отмечает Грабский.

ЛЮДИ И ВРЕМЯ

По данным Грабского, на правом берегу Днепра в Херсонской области противник сосредоточил 10 000 – 12 000 личного состава. В таком случае Украине нужно сформировать ударную группу не менее 30 000 человек.

Освобождение правого берега Днепра и Херсона – вполне реалистичные планы, рассказывает LIGA.net военный эксперт Сергей Згурец. А вот ситуация с Запорожской областью и Мелитополем сложнее.

"Проведение боевых действий на юге с большей интенсивностью возможно только после стабилизации линии фронта на Донбассе, чтобы мы понимали, какие силы и средства есть в нашем распоряжении. С другой стороны, нужно время на накопление необходимых резервов. Какое количество резервов есть на сегодня – не знает никто, кроме Генерального штаба", – отмечает Згурец.

Оптимистический срок проведения такой операции – минимум 2-3 месяца с учетом всех условий, в том числе погодных, считают эксперты.

Количества людей для наступления может быть и достаточно, они обучены и готовы к бою, но часто им "банально не хватает пушек", отмечает Згурец. Однако "динамика передачи оружия, очевидно, ускорилась".

"При пессимистическом сценарии, – когда оружия будет постоянно не хватать, – ситуация на Донбассе будет под контролем, но все ресурсы, которые мы получим, будут направляться туда. А ситуация на юге останется без изменений. Мы будем уничтожать командные пункты и скопления вражеской силы. Тогда это растянется на следующий год, и мы можем попытаться провести новую наступательную операцию после зимы", – считает Згурец.

Игорь Романенко добавляет, что подготовки оперативного резерва для освобождения юга он не видит. А начинать наступление без него – это "авантюра".

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