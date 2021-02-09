Миссия МВФ, недострои банка Аркада, маятник Зеленского. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня вторник, 9 февраля. Температура от -2 до -10, курс доллара 27.58
Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Миссия МВФ есть, но денег нет: переговоры Украины и Фонда в тупике. В ком проблема?
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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Недострои банка Аркада переходят к Stolitsa Group? Да, но это не точно. Разбор
Для инвесторов недостроенных ЖК банка Аркада есть хорошая новость. Нашелся желающий завершить стройку. Исход, в который мало кто верил. Без плохой тоже не обошлось: с предложенным вариантом согласны не все. В итоге более 10 000 инвесторов опять в подвешенном состоянии. Это важная история для всего рынка недвижимости и за ней стоит следить. Больше по ссылке.
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