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Миссия МВФ, недострои банка Аркада, маятник Зеленского. Что надо знать утром

09.02.2021, 09:30
Миссия МВФ, недострои банка Аркада, маятник Зеленского. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 9 февраля. Температура от -2 до -10, курс доллара 27.58

Рекомендует Борис Давиденко, главный  редактор LIGA.net. Миссия МВФ есть, но денег нет: переговоры Украины и Фонда в тупике. В ком проблема?

Как минимум до конца лета Украина остается без денег МВФ. Результаты миссии Фонда неутешительны – Украина выполнила 0 ключевых требований и еще ввела ограничение цен на газ для населения. МВФ привязал второй транш к реформе Высшего совета правосудия, решению проблем САП и НАБУ. В Раде на это нет голосов. Но главная проблема в переговорах – у нас нет кризиса и нам не нужны срочно деньги фонда. Но если мы не договоримся весной и не получим деньги летом, то осенью у нас может быть кризис. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Недострои банка Аркада переходят к Stolitsa Group? Да, но это не точно. Разбор 

Для инвесторов недостроенных ЖК банка Аркада есть хорошая новость. Нашелся желающий завершить стройку. Исход, в который мало кто верил. Без плохой тоже не обошлось: с предложенным вариантом согласны не все. В итоге более 10 000 инвесторов опять в подвешенном состоянии. Это важная история для всего рынка недвижимости и за ней стоит следить. Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Маятник Зеленского. Почему закрытие телеканалов Медведчука предотвратило третий Майдан

Решение Зеленского о закрытии телеканалов Медведчука вызвало информационную бурю, разбудившую социальное тело. Перевернуться на другой бок, и вновь уснуть уже не получится. Иллюзорный баланс сил нарушен. Больше по ссылке.
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