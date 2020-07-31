Митинг в Беларуси, интервью﻿ Uber и как дети пойдут в школу. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня пятница, 31 июля. Температура от +13 до +23, курс доллара 27.41

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Самый большой митинг в Беларуси за последние годы. Посмотрите видео

Сейчас никто не скажет, чем закончатся события в Беларуси. Но запрос на изменения силен как никогда. Можно проводить параллели с Украиной. Но надо ли? У Беларуси свой маршрут. Пожалуй, даже более сложный, чем у нас - слишком крепки связующие мосты с Россией. Но вчера - хотя бы на один день - вся Европа увидела маленький праздник свободы в Беларуси. Хай усё будзе добра ў суседзяў. Жыве Беларусь! Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Як діти підуть в школи, садки та виші з 1 вересня: деталі від МОЗ. Документ

Новость, которую ждали все родители. В сентябре дети наконец-то пойдут в школу. Минздрав направил обязательные к исполнению рекомендации для всех участников образовательного процесса. В них три ключевых слова: безопасность, дистанция, гигиена. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Uber ответил Bolt: 140 млн грн дохода и лидерство на рынке. Главное из интервью

Украинский рынок такси - пример конкуренции, от которой выигрывает пользователь. Благодаря соперничеству местного Uklon, американского Uber и эстонского Bolt у нас есть возможность недорого и комфортно перемещаться по городу, не имея собственной машины и не прибегая к услугам такси "с руки". Недавно мы опубликовали интервью с региональным менеджером Bolt в Украине. После этого с нами связались представители Uber - в компании не согласились с оценками рынка, которые озвучил руководитель Bolt. В итоге получилось интервью, в котором главный менеджер Uber в Украине рассказал о результатах работы сервиса в Украине, новых продуктах для украинских пользователей и реформе, которая нужна рынку. Больше по ссылке.

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