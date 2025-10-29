Хватит упущенных возможностей: как Канада может поддержать преобразования в Украине
ЛЬВОВ – Недавнее назначение Христи Фриланд специальным посланником премьер-министра Канады в Украине произошло в благоприятный момент в отношениях Канады с Украиной. Почему?
Назначение премьер-министра является дальновидным, поскольку он назначил доверенного, компетентного и проверенного чиновника высшего уровня, который в совершенстве знает проблемы, с которыми сталкивается Украина, стремящаяся превратиться в послевоенное политическое общество, основанное на принципах права и достоинства.
В Украине ее знают, ей доверяют и к ней прислушиваются. Как часть администрации Трюдо она была неотъемлемой частью того, что сделало Канаду надежным и непоколебимым союзником Украины. Премьер-министр Карни признает это.
Этот опыт ставит ее в идеальную позицию для того, чтобы помочь ответить на главный вопрос, который задают сегодня в Украине, особенно участники боевых действий на передовой, и определить направление политики.
Дело не в том, когда закончится война, победит ли Украина, а в том, каким обществом станет Украина, когда война закончится. Канада может существенно повлиять на эту дискуссию.
Какими должны быть ее приоритеты?
