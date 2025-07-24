Украину всколыхнули первые массовые протесты с начала полномасштабной войны с Россией – все из-за решения президента Владимира Зеленского в турборежиме ликвидировать независимость антикоррупционных органов. Этот шаг вызвал шквал критики от гражданского общества и беспокойство западных партнеров.

Несмотря на обещания восстановить независимость НАБУ и САП, улица не доверяет и остается главным рычагом давления на президента. Обозреватели считают этот шаг самой большой ошибкой Зеленского за время его президентской каденции. ЕС предупреждает, что это угрожает евроинтеграции и финансированию от партнеров.

LIGA.net перечитала Bloomberg, The Guardian, Politico, The Economist и сделала пять выводов: на что Зеленский рассчитывал и почему этот расчет провалился.