Україну сколихнули перші масові протести з початку повномасштабної війни з Росією – все через рішення президента Володимира Зеленського у турборежимі ліквідувати незалежність антикорупційних органів. Цей крок спричинив шквал критики від громадянського суспільства і занепокоєння західних партнерів.

Попри обіцянки відновити незалежність НАБУ і САП, вулиця не довіряє та залишається головним важелем тиску на президента. Оглядачі вважають цей крок найбільшою помилкою Зеленського за час його президентської каденції. ЄС попереджає, що це загрожує євроінтеграції та фінансуванню від партнерів.

LIGA.net перечитала Bloomberg, The Guardian, Politico, The Economist і зробила п’ять висновків: на що Зеленський розраховував і чому цей розрахунок провалився.