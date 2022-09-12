ВСУ зачищают Харьковщину, россияне думают сложить оружие под Херсоном: что происходит

Вооруженные Силы Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области. Это переломный момент в войне, говорит LIGA.net нардеп от Голоса, "киборг" и бывший сотрудник "Альфы" СБУ Роман Костенко.

Контрнаступление ВСУ влияет не только на оперативную ситуацию на фронте, оно может запустить политические процессы недовольства внутри России, считает военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

Как Украина освободила Харьковскую область и что ждет остальные оккупированные территории: короткий обзор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Контрнаступление на Харьковском направлении длится меньше недели, но за это время украинские воины освободили почти всю Харьковскую область. Украинские флаги начали реять над стратегически важными Купянском и Изюмом, а также десятками других населенных пунктов. ВСУ удалось выйти на государственную границу на севере Харьковской области.

За пять дней Украина отвоевала больше территории, чем Россия захватила с апреля, подсчитал Институт изучения войны (ISW). Украинские войска прорвали российский фронт в 70 км в некоторых местах и освободили более 3 000 кв км территории, начиная с 6 сентября.

В Минобороны России массовый побег российских военных от контрнаступления Вооруженных Сил Украины пытаются представить как "перегруппировку войск для наращивания усилий на Донецком направлении".

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Россияне настолько спешили "перегруппироваться", что оставили десятки единиц невредимой техники. В частности, бойцы ВСУ захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М1.

В районе Изюма "трофеями" ВСУ стали как минимум восемь танков, два БТР и самоходная установка УР-77, предназначенная для разминирования.

Российское военное руководство де-факто признало потерю почти всей Харьковской области. Российский военный спикер Игорь Конашенков опубликовал карту с новой линией фронта, которая проходит по реке Оскол.

В Кремле после серии поражений армии РФ в войне против Украины было решено отстранить командование западной группировки российских вооруженных сил, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Это переломный момент", – убеждает LIGA.net бывший сотрудник "Альфы" СБУ Роман Костенко.

По его словам, одним из самых больших вызовов для Вооруженных Сил Украины было провести хотя бы одну наступательную операцию.

"На картах это одно, а мотивировать бойцов и организовать успешную операцию – очень большая ответственность", – объясняет нардеп.

"Украинская армия показала и своим гражданам, и всему миру, что мы можем не только останавливать российскую армию, но и бить ее и выгонять со своей территории", – уверен Костенко.

Это как минимум начало стратегического перелома военной кампании, говорит LIGA.net и военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Поражение России на Харьковском направлении настолько очевидно, что его невозможно скрыть мощной пропагандой", – констатирует Мельник.

Он называет украинское контрнаступление "актом публичного унижения" России, которое оказывает влияние не только на оперативную ситуацию на фронте, но и может запустить политические процессы недовольства внутри России.

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Украинское контрнаступление на востоке проходит лучше, чем ожидалось, заявил Financial Times министр обороны Алексей Резников. ВСУ устали после шести дней непрерывной атаки, но боевой дух высок. По словам министра, это признак того, что Россию можно победить.

Успех Сил обороны Украины на оперативном уровне приведет к тому, что и так ограниченное доверие войск оккупантов к военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится, пишет Минобороны Великобритании.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Все зависит от того, насколько мощные резервы есть у Украины для сохранения динамики наступления. И есть ли резервы у России для контрдействий.

"Россия исчерпала свой наступательный потенциал с использованием огневого вала, преимуществ в артиллерии, авиации и ракетах. Поэтому, скорее всего, теперь Кремль прибегнет к нанесению ударов не по военным целям, а по объектам критической инфраструктуры. Россия будет беситься", — считает Мельник.

По словам Мельника, армия РФ попытается закрепиться вдоль сухопутного коридора из континентальной России в оккупированный Крым, а также на ранее захваченных территориях Донецкой и Луганской областей.

ВСУ должны наступать, пока есть возможность, считает Костенко: "Но Россия уже "донаступалась", зайдя максимальными силами и средствами и не выстроив сильную оборону. Поэтому мы должны понимать: если есть возможности – мы должны наступать, четко глядя назад, что у нас закрытые тылы и фланги. Чтобы не попасть в ловушку".

Кроме того, украинские силы обороны должны развивать успех на южном направлении, убежден Костенко: "Если мы выбьем их из правобережной Украины, из этого плацдарма – у нас откроется много возможностей".

Некоторые подразделения российской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области уже ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие, сообщили в оперативном командовании "Юг". Противник отдает себе отчет, что зажат между берегом Днепра и Вооруженными Силами Украины, а потому пытается найти способы сохранить себе жизнь.

Контрнаступление ВСУ деморализовало российскую армию, и та окончательно потеряла веру в победу, рассказал СБУ пленный гранатометчик, который с марта 2022-го дислоцировался в Чугуевском районе Харьковской области.

По данным украинского Генштаба, также россияне бегут из оккупированной Луганской области. Военные РФ лихорадочно покинули Сватово на четырех "Камазах", 20 "Тиграх" и угнали более 20 легковых авто у местных.

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