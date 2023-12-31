"Мы ждали хотя бы благодарности". Сможет ли Туск вернуть дружбу Польши с Украиной

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск принял приглашение украинского президента Владимира Зеленского и в ближайшее время посетит Украину. Этот визит состоится на фоне значительного ухудшения отношений между странами в 2023 году.

"Вполне возможно, что правительство Туска сможет перезапустить эти отношения. Насколько важна Украина, показал визит в Киев главы МИД Польши – это было первое заграничное путешествие Радослава Сикорского после назначения", – рассказал LIGA.net основатель и руководитель центра исследований "Польша – Украина" Дариуш Матерняк.

У Туска большие шансы построить новую модель экономических отношений с Украиной и шире в рамках украинской интеграции в ЕС, говорит LIGA.net Алексей Ижак, эксперт-международник из Национального института стратегических исследований.

От чего это зависит и какой план Туска на Украину – коротко.

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Из Варшавы прямо в Брюссель. Дальше – Киев

13 декабря президент Анджей Дуда, соратник оппозиционной ПиС, по воле нового Сейма исполнил свой конституционный долг и привел к присяге нового премьера и его министров.

СПРAВКA Либеральный политик Дональд Туск 11 декабря стал новым-старым премьером Польши. Он уже занимал этот пост в 2007-2014 годах и покинул его, чтобы возглавить один из главных институтов ЕС – Евросовет (2014-2019). Консервативная партия Право и Справедливость (ПиС), руководившая страной последние восемь лет, перешла в оппозицию. Либеральный политик Дональд Туск 11 декабря стал новым-старым премьером Польши. Он уже занимал этот пост в 2007-2014 годах и покинул его, чтобы возглавить один из главных институтов ЕС – Евросовет (2014-2019). Консервативная партия Право и Справедливость (ПиС), руководившая страной последние восемь лет, перешла в оппозицию.

Почти прямо из президентского дворца Туск уехал в Брюссель – на саммит ЕС 14-15 декабря. Предыдущие власти Польши испортили отношения с ЕС, игнорируя многие решения Еврокомиссии и нарушая верховенство права дома. Как следствие – блокировка для Варшавы десятков миллиардов евро дотаций и выгодных кредитов.

Брюссельский корреспондент TVN24 Мачей Соколовский сказал, что приезд Туска в Европейский совет был воспринят как возвращение Польши в группу демократических стран. Между странами ЕС много спорных моментов, но человек с большим опытом, лично знакомый со многими европейскими лидерами и с умением достигать компромиссов, будет полезен Варшаве и Брюсселю.

Урсула фон дер Ляйен и Туск, Брюссель, 13 декабря 2023 года (фото – EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Еврокомиссия уже смягчает позицию – до конца года Польша получит €5 млрд. И новое правительство успело подать заявку еще на €7 млрд, которые, вероятно, поступят в начале 2024 года.

На кону в целом – более €140 млрд на восстановление польской экономики после коронавируса, модернизацию ее энергетических систем, борьбу с изменением климата, развитие зеленой энергетики. Получение европейских дотаций – одно из обещаний Туска перед выборами.

Туск декларирует два приоритета в международной политике – нормализацию сотрудничества с ЕС и возобновление хороших отношений и поддержку Украины.

По его мнению, польские власти должны быстро изменить политику в отношении Украины. "Я не могу слушать тех, кто говорит, что устал от ситуации в Украине. Задача новой власти – громко требовать от западного сообщества помощи Киеву в войне", – заявил Туск в Сейме.

"Насколько важна Украина, показал визит в Киев главы МИД Польши – это была первая заграничная поездка Радослава Сикорского после назначения", – рассказал LIGA.net основатель и руководитель Центра исследований "Польша – Украина" Дариуш Матерняк.

В 2023 году польско-украинские отношения значительно ухудшились. Пока правящая партия ПиС во время выборов боролась за будущие голоса с еще более радикальной – крайней правой Конфедерацией, – был введен запрет на ввоз украинского зерна.

Правительство Туска способно улучшить польско-украинские отношения, говорит LIGA.net Алексей Ижак, эксперт-международник из Национального института стратегических исследований. Ведь условия ведения бизнеса обострились из-за политической конъюнктуры.

"Мы должны выстроить стабильный путь украинского экспорта через Польшу в Балтийское море. У нас два направления для продажи товаров – через Румынию и Черное море и через Польшу и Балтику. У Туска – большие шансы построить новую модель экономических отношений с Украиной и шире в рамках украинской интеграции в ЕС", – считает Ижак.

Пока в течение двух месяцев после выборов 15 октября у власти было временное правительство ПиС, произошло блокирование пунктов пропуска для грузовиков на границе с Украиной. Отходящая власть в Варшаве стремилась оставить преемникам нерешенные проблемы.

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"Что касается поддержки Польшей Украины в войне, то у новой правящей коалиции и оппозиционной ПиС нет разногласий – поддержка Киева продолжится, потому что она вне политической дискуссии", – говорит LIGA.net польский политолог и бывший дипломат Витольд Юраш.

Однако на отношение правительства Туска могут повлиять высказывания президента Владимира Зеленского, если он будет снова сравнивать поляков с россиянами, как сделал с трибуны ООН в этом году, добавляет Матерняк: "Не думаю, чтобы отношения Польши с Украиной стали заложником внутренних споров правительства Туска с президентом Дудой или ПиС. По главным вопросам внешней политики в Польше всегда было и остается единое мнение".



То же самое – когда речь идет о политике Варшавы по поддержке Украины. Можно рассчитать на сотрудничество между польским правительством и президентом в этих вопросах, убежден Матерняк.

Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск, Варшава, 13 декабря (фото – EPA-EFE/PAWEL SUPERNAK POLAND OUT)

Судя по программным выступлениям Туска, новое правительство готово действовать. Но смена власти в Польше не обещает безоблачных отношений. Каждое правительство защищает прежде всего свои национальные интересы.

Туск, как и предшественники, будет защищать в первую очередь интересы польского бизнеса, объясняет Юраш: "Он не позволит, чтобы обанкротились два сектора экономики... ради части украинских бизнесменов. Киев же не ожидает таких уступок от немцев или кого-то еще в ЕС?"



Будут сложные переговоры по поиску компромиссов, считает он.

Отчасти, убежден Матерняк, решать проблемы придется на уровне ЕС – на это у правительства Туска, которое надеется на улучшение отношений с Брюсселем, есть достаточно большие шансы.

План Туска: четыре позиции

В преддверии выборов Туск выступил с прагматичным планом стабилизации польско-украинских отношений. Там четыре пункта.

Первое. Польша хочет гарантий, что станет участником обновления Украины. ЕС готовится выделить на это 50 млрд евро, и несколько европейских столиц уже договариваются, как их использовать.

Второе. Нужно разработать конкретный план военной помощи Украине – такой, чтобы финансовое бремя не слишком тяготило Польшу.

Польша хотела бы помогать оружием, но на польских складах его мало, как и боеприпасов, которые можно передать, объясняет Юраш. В какой-то момент у поляков не осталось снарядов для своей армии.





"Это опасность в случае потенциальной агрессии, поэтому активно наполняем свои склады. Варшава ожидала хотя бы благодарности за это. Мы дали Киеву до 400 танков – больше, чем США, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Чехия и Болгария вместе взятые", – говорит Витольд Юраш.

Правительство Туска уже заявило, что хочет пересмотреть запасы вооружения и перечень того, что можно еще передать ВСУ, добавляет Матерняк: "Сикорский в Киеве говорил, что важно, чтобы Украина выиграла войну. Это можно воспринимать как декларацию намерений увеличить поддержку".

Третье. Туск хочет урегулировать вопросы налогов и соцпомощи украинцам, которые после вторжения нашли убежище в Польше.

"Мы приняли около 4 млн украинцев", – напоминает Юраш.

Четвертое. Решить вопрос "зернового кризиса" через организацию такой логистической инфраструктуры, которая позволит транспортировать украинское зерно в Польшу и за ее пределы.

Туск не сомневается, что можно защитить интересы польских фермеров и автоперевозчиков и одновременно поддержать Киев. "Реализацию этого плана будут сопровождать глубокие кадровые и структурные изменения внешней политики Польши", – пишет польская Rzeczpospolita.

Орбана можно послать. В Москву

Победа Туска также изолирует венгерского премьера Виктора Орбана в ЕС, что поможет принимать положительные для Украины решения на этом уровне, считает Юраш. До большого вторжения России в Украину Будапешт мог надеяться на помощь Варшавы в противодействии давлению Брюсселя, чтобы вместе нарушать правила Евросоюза.

Однако после 24 февраля 2022 года – пути двух стран разошлись.





"Победа либеральной коалиции в Польше еще больше изолирует венгерского лидера. Теперь Евросоюзу будет легче послать Орбана туда, где ему место – в Москву", – убежден Юраш.

Туск как экс-глава Евросовета сможет помогать Украине на уровне ЕС. У него большой опыт и контакты с влиятельными европейскими политиками. Это важно не только для Украины, а для всего восточного направления политики Польши и Евросоюза, добавляет Матерняк: "Может, это еще не означает большого ускорения процесса переговоров Украины с ЕС, однако поможет решать сложные вопросы".

Польша с Туском, вероятно, станет адвокатом Украины по евроинтеграции. В этом заинтересованы в Киеве, Варшаве, Берлине и Брюсселе, говорит Алексей Ижак, украинский эксперт-международник. Самым большим вопросом будет готовность Украины к реформам.

"Польша вступила в ЕС раньше и имеет возможность помочь нам пройти процесс трансформации, – убежден Ижак. – Это следует принимать и использовать. Думаю, это будет один из столпов внешней политики правительства Туска. Он будет строить свое наследие на том, что помог Украине приблизиться к вступлению в ЕС. Это выглядит как часть его модели работы во внешней политике".

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