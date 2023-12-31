"Ми очікували бодай на вдячність". Чи зможе Туск повернути дружбу Польщі з Україною

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прийняв запрошення українського президента Володимира Зеленського і найближчим часом відвідає Україну. Цей візит відбудеться на фоні значного погіршення відносин між країнами у 2023 році.

"Цілком можливо, що уряд Туска зможе перезапустити ці відносини. Наскільки важлива Україна, показав візит до Києва глави МЗС Польщі – це була перша закордонна подорож Радослава Сікорського після призначення", – розповів LIGA.net засновник і керівник центру досліджень "Польща – Україна" Даріуш Матерняк.

У Туска є великі шанси збудувати нову модель економічних відносин з Україною та ширше в рамках української інтеграції в ЄС, каже LIGA.net Олексій Їжак, експерт-міжнародник з Національного інституту стратегічних досліджень.

Від чого це залежить та який план Туска на Україну – коротко.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

З Варшави прямо до Брюсселю. Далі – Київ

13 грудня президент Анджей Дуда, соратник опозиційної ПіС, із волі нового Сейму виконав свій конституційний обов’язок і привів до присяги нового прем’єра та його міністрів.

ДОВІДКA Ліберальний політик Дональд Туск 11 грудня став новим-старим прем'єром Польщі. Він уже обіймав цю посаду у 2007-2014 роках і покинув її, щоб очолити одну з головних інституцій ЄС – Єврораду (2014-2019). Консервативна партія Право і Справедливість (ПіС), яка керувала країною останні вісім років, перейшла в опозицію. Ліберальний політик Дональд Туск 11 грудня став новим-старим прем'єром Польщі. Він уже обіймав цю посаду у 2007-2014 роках і покинув її, щоб очолити одну з головних інституцій ЄС – Єврораду (2014-2019). Консервативна партія Право і Справедливість (ПіС), яка керувала країною останні вісім років, перейшла в опозицію.

Майже прямо з президентського палацу Туск поїхав до Брюсселя – на саміт ЄС 14-15 грудня. Попередня влада Польщі зіпсувала відносини з ЄС, ігноруючи багато рішень Єврокомісії та порушуючи верховенство права вдома. Наслідок – блокування для Варшави десятків мільярдів євро дотацій та вигідних кредитів.

Брюссельський кореспондент TVN24 Мачєй Соколовський сказав, що приїзд Туска до Європейської ради сприйняли як повернення Польщі до групи демократичних країн. Між країнами ЄС багато спірних моментів, але людина з великим досвідом, особисто знайома з багатьма європейськими лідерами і з умінням досягати компромісів, буде корисною для Варшави та для Брюсселя.

Урсула фон дер Ляєн і Туск, Брюссель, 13 грудня 2023 року (фото – EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Єврокомісія вже пом'якшує позицію – до кінця року Польща отримає €5 млрд. І новий уряд встиг подати заявку ще на €7 млрд, які, ймовірно, надійдуть на початку 2024 року.

На кону загалом – понад €140 млрд на відновлення польської економіки після коронавірусу, модернізацію її енергетичних систем, боротьбу зі зміною клімату, розвиток зеленої енергетики. Здобуття європейських дотацій – одна з обіцянок Туска перед виборами.

Туск декларує два пріоритети у міжнародній політиці – нормалізацію співпраці з ЄС і відновлення добрих відносин та підтримку України.

На його думку, польська влада має швидко змінити політику щодо України. "Я не можу слухати тих, хто каже, що втомився від ситуації в Україні. Завдання нової влади – голосно вимагати від західної спільноти допомоги Києву в війні", – заявив Туск у Сеймі.

"Наскільки важлива Україна, показав візит до Києва глави МЗС Польщі – це була перша закордонна подорож Радослава Сікорського після призначення", – розповів LIGA.net засновник і керівник Центру досліджень "Польща – Україна" Даріуш Матерняк.

У 2023 році польсько-українські відносини значно погіршилися. Поки правляча партія ПіС під час виборів боролася за майбутні голоси із ще радикальнішою – крайньою правою Конфедерацією, – відбулася заборона на ввіз українського зерна.

Уряд Туска здатен покращити польсько-українські відносини, каже LIGA.net Олексій Їжак, експерт-міжнародник з Національного інституту стратегічних досліджень. Адже умови ведення бізнесу загострилися через політичну кон’юнктуру.

"Маємо вибудувати стабільний шлях українського експорту через Польщу до Балтійського моря. У нас два напрямки для продажу товарів – через Румунію і Чорне море та через Польщу і Балтику. В Туска – великі шанси збудувати нову модель економічних відносин з Україною та ширше в рамках української інтеграції в ЄС", – вважає Їжак.

Поки протягом двох місяців після виборів 15 жовтня при владі був тимчасовий уряд ПіС, сталося блокування пунктів пропуску для вантажівок на кордоні з Україною. Влада у Варшаві, що відходила, прагнула залишити наступникам невирішені проблеми.

Читайте також Вісім фур і сосиски. Як проходить блокада польського кордону та до чого тут спецслужби РФ

"Щодо підтримки Польщею України у війні, то в нової правлячої коаліції та опозиційної ПіС немає розбіжностей – підтримка Києва продовжиться, бо вона поза політичною дискусією", – каже LIGA.net польський політолог і колишній дипломат Вітольд Юраш.

Проте на ставлення уряду Туска можуть вплинути вислови президента Володимира Зеленського, якщо він знову порівнюватиме поляків із росіянами, як зробив із трибуни ООН цього року, додає Матерняк: "Не думаю, щоб відносини Польщі з Україною стали заручником внутрішніх суперечок уряду Туска з президентом Дудою чи ПіС. Щодо головних питань зовнішньої політики в Польщі завжди була і залишається єдина думка".



Так само – коли йдеться про політику Варшави щодо підтримки України. Можна розрахувати на співпрацю між польським урядом та президентом в цих питаннях, переконаний Матерняк.

Президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Дональд Туск, Варшава, 13 грудня (фото – EPA-EFE/PAWEL SUPERNAK POLAND OUT))

Судячи з програмних виступів Туска, новий уряд готовий діяти. Aле зміна влади в Польщі не обіцяє безхмарних відносин. Кожен уряд захищає передусім свої національні інтереси.

Туск, як і попередники, захищатиме насамперед інтереси польського бізнесу, пояснює Юраш: "Він не дозволить, щоб збанкрутували два сектори економіки... заради частини українських бізнесменів. Київ же не очікує таких поступок від німців чи когось іще у ЄС?"



Будуть складні переговори із пошуком компромісів, вважає він.

Частково, переконаний Матерняк, вирішувати справи доведеться на рівні ЄС – на це уряд Туска, який сподівається на покращення відносин із Брюсселем, має досить великі шанси.

План Туска: чотири позиції

Напередодні виборів Туск виступив із прагматичним планом стабілізації польсько-українських відносин. Там чотири пункти.

Перше. Польща хоче гарантій, що стане учасником оновлення України. ЄС готується виділити на це €50 млрд, і кілька європейських столиць вже домовляються, як їх використовувати.

Друге. Потрібно розробити конкретний план військової допомоги Україні – такий, щоб фінансовий тягар не надто обтяжував Польщу.

Польща хотіла б далі допомагати зброєю, але на польських складах її мало, як і боєприпасів, які можна передати, пояснює Юраш. У якийсь момент у поляків не залишилося снарядів для своєї армії.





"Це небезпека в разі потенційної агресії, тому активно наповнюємо свої склади. Варшава очікувала бодай на вдячність за це. Ми дали Києву до 400 танків – більше, ніж США, Франція, Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Чехія та Болгарія разом узяті", – каже Вітольд Юраш.

Уряд Туска вже заявив, що хоче переглянути запаси озброєння і перелік того, що можна ще передати ЗСУ, додає Матерняк: "Сікорський у Києві казав, що важливо, щоб Україна виграла війну. Це можна пояснити як декларацію намірів збільшити підтримку".

Третє. Туск хоче врегулювати питання податків і соцдопомоги українцям, які після вторгнення знайшли прихисток у Польщі.

"Ми прийняли близько 4 млн українців", – нагадує Юраш.

Четверте. Розв'язати питання "зернової кризи" через організацію такої логістичної інфраструктури, яка дозволить транспортувати українське зерно до Польщі та за її межі.

Туск не сумнівається, що можна захистити інтереси польських фермерів і автоперевізників, і водночас підтримати Київ. "Реалізацію цього плану супроводжуватимуть глибокі кадрові та структурні зміни зовнішньої політики Польщі", – пише польська Rzeczpospolita.

Орбана слід послати. До Москви

Перемога Туска також ізолює угорського прем’єра Віктора Орбана в ЄС, що допоможе ухвалювати позитивні для України рішення на цьому рівні, вважає Юраш. До великого вторгнення Росії в Україну Будапешт міг сподіватися на допомогу Варшави у протидії тиску Брюсселя, щоб разом порушувати правила Євросоюзу.

Проте після 24 лютого 2022 року – шляхи двох країн розійшлися.





"Перемога ліберальної коаліції в Польщі ще більше ізолює угорського лідера. Тепер Євросоюзу буде легше послати Орбана туди, де йому місце – у Москву", – переконаний Юраш.

Туск як ексголова Євроради зможе допомагати Україні на рівні ЄС. Він має великий досвід і контакти із впливовими європейськими політиками. Це важливо не тільки для України, а для всього східного напряму політики Польщі та Євросоюзу, додає Матерняк: "Може, це ще не означає великого прискорення процесу переговорів України з ЄС, проте допоможе розв'язувати складні питання".

Польща із Туском, ймовірно, стане адвокатом України щодо євроінтеграції. У цьому зацікавлені в Києві, Варшаві, Берліні та Брюсселі, каже Олексій Їжак, український експерт-міжнародник. Найбільшим питанням буде готовність України до реформ.

"Польща вступила в ЄС раніше і має можливість допомогти нам пройти процес трансформації, – переконаний Їжак. - Це слід приймати і використовувати. Думаю, це буде один зі стовпів зовнішньої політики уряду Туска. Він будуватиме свій спадок на тому, що допоміг Україні наблизитися до вступу в ЄС. Це виглядає як частина його моделі роботи в зовнішній політиці".