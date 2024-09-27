Дональд Трамп по опросам проигрывает президентские выборы Камале Харрис, поэтому нервничает и ищет, на кого повесить возможное поражение. Сейчас мишенью для него стал украинский президент Владимир Зеленский – потому что поехал на завод в колеблющемся штате Пенсильвания, объясняет LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон атаку республиканцев на главу Украины, который посещает США.

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Так что до выборов в США Киев уже потерял поддержку республиканцев. Далее, если победит Харрис, республиканцы станут проукраинскими без давления Трампа. Если победит Трамп – это будет означать катастрофу для Украины.

Однако не стоит торопиться с выводами по поводу причин атаки Трампа на Зеленского, говорит LIGA.net экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко (2007-2009). Сначала стоит выяснить, кто организовал визит украинского президента на завод в Пенсильвании – Пентагон или посольство Украины.

Украина в ситуации идеального шторма, но не тонет – и не нужно это раскачивать, добавляет в разговоре с LIGA.net экс-глава МИД Украины (2014-2019) Павел Климкин.

LIGA.net разбиралась в причинах прямых нападок Трампа и республиканцев на Зеленского, и какие последствия это может иметь для Украины. А они будут.

"Требуем уволить Маркарову". Что произошло

На этой неделе президент Зеленский посещает США – полетел на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, встретился с президентом Джо Байденом и вице-президентом Харрис. Встреча с Трампом была под сомнением, но в пятницу все-таки должна состояться.

Мало кто ожидал, что за день до визита Зеленского в Вашингтон спикер Палаты представителей Майк Джонсон пришлет ему письмо, которое начнет словами: "Требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины Оксану Маркарову".