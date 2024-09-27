Дональд Трамп за опитуваннями програє президентські вибори Камалі Гарріс, тому нервує й шукає, на кого скинути можливу поразку. Зараз мішенню для нього став український президент Володимир Зеленський – бо поїхав на завод у хиткому штаті Пенсильванія, пояснює LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон атаку республіканців на главу України, який відвідує США.

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Тож до виборів у США Київ вже втратив підтримку республіканців. Далі, якщо переможе Гарріс, республіканці стануть більш проукраїнськими без тиску Трампа. Якщо переможе Трамп – це означатиме катастрофу для України.

Проте не варто поспішати з висновками щодо причин атаки Трампа на Зеленського, каже LIGA.net ексміністр закордонних справ Володимир Огризко (2007-2009). Спочатку варто з'ясувати, хто саме організував візит українського президента на завод у Пенсильванії – Пентагон чи посольство України.

Україна в ситуації ідеального шторму, але не тоне – і не потрібно це розхитувати, додає в розмові з LIGA.net ексглава МЗС України (2014-2019) Павло Клімкін.

LIGA.net розбиралася в причинах прямих нападів Трампа і республіканців на Зеленського, і які наслідки це може мати для України. А вони будуть.

"Вимагаємо звільнити Маркарову". Що сталося

Цього тижня президент Зеленський відвідує США – полетів на засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, зустрівся з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Гарріс. Зустріч з Трампом була під сумнівом, але в п’ятницю все ж має відбутися.

Мало хто очікував, що за день до візиту Зеленського до Вашингтону спікер Палати представників Майк Джонсон надішле йому листа, який починається зі слів: "Вимагаю, щоб ви негайно звільнили посолку України Оксану Маркарову".