"Моя группа подъезжает к учебному центру. Выхожу из автобуса – и тут же слышу взрыв. Крик: "Выходим! Быстро! Обстрел! Лечь!" Падаю. Понимаю, что вокруг все взрывается, дым, что-то горит, стреляют автоматы. Я ползу. По дороге теряю какие-то вещи, но ползу, потому что это – уже война. Теперь больше надо думать о своей жизни, а не об электронной курилке, которая выпала из кармана. Куда, почему – никто не говорит".

Так в одном из учебных центров Сухопутных войск начинается нулевой день, рассказывает LIGA.net инструктор по базовой военной подготовке Евгений.

В начале 2025 года ВСУ обновили программу базовой общевойсковой подготовки (укр. БЗВП). Ее увеличили до 45 дней, структурировали, ввели понятие нулевого дня, добавили стресс-тесты, виртуальную и дополненную реальность. Несколькими месяцами ранее программу обновили и в Нацгвардии – там срок подготовки был увеличен до 54 дней.

Есть только один ключевой показатель улучшения эффективности подготовки: потери Сил обороны сократились, говорит LIGA.net собеседник в Генштабе.

Чтобы понять, как изменилась программа БЗВП, LIGA.net опросила инструкторов из пяти учебных центров в различных структурах Сил обороны.

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