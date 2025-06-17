"Моя група під'їжджає до навчального центру. Виходжу з автобуса – і тут же чую вибух. Крик: "Виходимо! Швидко! Обстріл! Лягти!" Падаю. Розумію, що навколо все вибухає, дим, щось горить, стріляють автомати. Я повзу. Дорогою втрачаю якісь речі, але повзу, тому що це – вже війна. Тепер більше треба думати про своє життя, а не про електронну курилку, яка випала з кишені. Куди, чому – ніхто не каже".

Так в одному з навчальних центрів Сухопутних військ починається нульовий день, розповідає LIGA.net інструктор з базового військового вишколу Євген.

На початку 2025 року ЗСУ оновили програму базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Її збільшили до 45 днів, структурували, ввели поняття нульового дня, додали стрес-тести, віртуальну та доповнену реальність. Кількома місяцями раніше програму оновили і у Нацгвардії – там термін підготовки збільшили до 54 днів.

Є лише один ключовий показник покращення ефективності підготовки: втрати Сил оборони скоротились, каже LIGA.net співрозмовник у Генштабі.

Щоб зрозуміти, як саме змінилась програма БЗВП, LIGA.net опитала інструкторів з п’яти навчальних центрів у різних структурах Сил оборони.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

  • за що курсанти ненавидять інструкторів і чому інструкторам це подобається;
  • на що звертають увагу під час підготовки мобілізованих;
  • у чому різниця між добровольцями та "бусифікованими" на БЗВП;
  • як підготуватись до БЗВП, щоб безболісно прожити ці 45 днів навчання.

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