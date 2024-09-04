"На Кулебу не хватило голосов". Почему посыпались увольнения в Кабмине
"Планировалось раньше, но Курская операция немного спасла ситуацию", – говорит LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин (Голос) об изменениях в правительстве. Сразу шесть министров и глава Фонда государственного имущества написали заявления на увольнение с должностей.
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Об изменениях в правительстве начали говорить еще в июле этого года, но тогда называли три фамилии. 4 сентября их стало семь. Отставки в Кабмине сместила Курская операция, говорят в Верховной Раде. Впрочем, проголосовать за увольнение всех депутаты не смогли.
Среди тех, кто написал заявление, есть Дмитрий Кулеба. Он стал одним из лучших министров иностранных дел в истории Украины, считает глава комитета внешней политики Александр Мережко (фракция Слуга народа). "Попросили" его с должности из-за роста доверия к нему в Украине и на Западе, добавляет LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин.
Почему заявления "на выход" написали сразу шесть министров и почему министра юстиции Дениса Малюську меняют на Ольгу Стефанишину: коротко.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Вечером 3 сентябрязаявления на увольнение написали Александр Камышин – экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, Денис Малюська – экс-министр юстиции, и Руслан Стрелец – экс-министр защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Еще через несколько часов спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что уходят также председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль и уже бывшая вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Впоследствии к списку добавилась Ирина Верещук – вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 4 сентября заявление написал и глава МИД Дмитрий Кулеба. О том, что его увольнение есть в планах ОП, LIGA.net узнала накануне.
О некоторых кадровых ротациях "слуги" впервые услышали от журналиста LIGA.net.
"Как всегда, узнаю последним, – признался не под запись руководитель одного из комитетов Рады от Слуги народа, – Кадровые вопросы непредсказуемы".
Однако голосов на все увольнения не хватило. Рада провалила голосование за отставку Верещук и Коваля. После этого глава фракции СН Давид Арахамия собрал "слуг" у трибуны. По словам двух собеседников из монобольшинства, он пытался выяснить, почему не все нажали кнопки "за". Нардеп Ярослав Железняк утверждает: не голосовала Рада за тех министров, которые не пришли отчитываться за работу.
Увольнение Кулебы вообще не поставили на голосование.
"Логики качественных изменений нет", – говорит LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин (Голос).
"Это чисто перестановка стульев и смена инструментов в оркестре. Иначе уволили бы и Германа Галущенко [министра энергетики. – Ред.]", – объясняет депутат.
К работе глав министерств, написавших заявления, было много вопросов, говорят LIGA.net как у оппозиции, так и во властной партии. В частности, относительно Ирины Верещук. "Она ничего в должности не сделала", – говорит не под запись нардеп из монобольшинства.
"Нужна структура, на которую сможет зайти Алексей Кулеба", – говорит депутат.
Фамилию заместителя руководителя ОП Алексея Кулебы взамен Верещук называли еще в июле, когда в правительственном квартале заговорили об изменениях в правительстве. Причиной возможного увольнения собеседники уже тогда называли провалы Верещук в работе.
Малюська сам говорил об увольнении из Минюста, утверждает еще один нардеп из СН. Он этого хотел очень давно: "Пять лет в должности, четыре ребенка. Устал".
Малюська был единственным из списка на увольнение, кому аплодировали в зале, часть нардепов – стоя.
О заявлении Малюськи СМИ писали еще в июле. Тогда Украинская правда со ссылкой на неназванных собеседников в команде президента Владимира Зеленского сообщила, что Малюська якобы уже некоторое время назад подписал заявление о своей отставке, но без даты и "в ход ее пока не пустили". Сам Малюська тогда иронично ответил на эти новости, что собирается в командировку за границу.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Изменения в правительстве обещали несколько месяцев. Однако раньше этого не удалось сделать из-за военных вопросов, считает Юрчишин.
"Планировалось раньше, но Курская операция немного спасла ситуацию, – говорит нардеп. – Это все громоотвод, потому что рейтинг Зеленского начал снижаться. Постоянные атаки, отключение света, неудачная пресс-конференция, сложности за рубежом".
Дмитрия Кулебу "попросили" уволиться из МИД из-за роста имиджа и доверия к нему, объясняют LIGA.net нардепы из Голоса и СН.
"Настоящая причина увольнения – формирование собственного имиджа у Кулебы, популярность в Украине и за рубежом", – говорит Юрчишин. В последние месяцы Кулеба почти исчез из информационного пространства. В международной политике возросла роль главы ОП Андрея Ермака. "Ермак фактически заменил собой МИД и парламентскую дипломатию", – говорила тогда LIGA.net нардеп Юлия Клименко (Голос).
Хотя Кулеба был одним из лучших министров иностранных дел в истории Украины, считает председатель комитета внешней политики Александр Мережко (СН): "Он доказал свою профессиональность и эффективность". Кто его заменит – должен определить президент.
ЧТО ДАЛЬШЕ. Вечером 4 сентября, после голосования за увольнение, должна собраться фракция Слуги народа и внести кандидатуры на новых министров, анонсировал ее глава Давид Арахамия. На это заседание придет президент Зеленский, говорят в монобольшинстве.
Голосовать за новых министров нардепы сядут уже завтра, 5 сентября, уточняет не под запись нардеп из монобольшинства. И добавляет, что на место Верещук будет назначен Алексей Кулеба: "Он станет министром регионального развития, а к этому министерству присоединят министерство Верещук. На основе именно второй структуры оно заработает".
Кандидатуру на главу Министерства иностранных дел, если Кулебу все же уволят, должен подать президент. Главу МИД планировали уволить уже давно, убежден Юрчишин: "Его могут заменить на дипломата Андрея Сибигу".
"Уволенную Стефанишину "усилят портфелем Минюста", – добавляет LIGA.net еще один нардеп от Слуги народа. – Евроинтеграция заключается в различных законодательных актах, поэтому человека, отвечающего за евроинтеграционные треки, "желательно усилить".
Экспредседатель Минстратегпрома Александр Камышин сообщил, что "продолжит работать в оборонке", но уже в другой роли. Какой именно – не уточняет.