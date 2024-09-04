"Планировалось раньше, но Курская операция немного спасла ситуацию", – говорит LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин (Голос) об изменениях в правительстве. Сразу шесть министров и глава Фонда государственного имущества написали заявления на увольнение с должностей.

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Об изменениях в правительстве начали говорить еще в июле этого года, но тогда называли три фамилии. 4 сентября их стало семь. Отставки в Кабмине сместила Курская операция, говорят в Верховной Раде. Впрочем, проголосовать за увольнение всех депутаты не смогли.

Среди тех, кто написал заявление, есть Дмитрий Кулеба. Он стал одним из лучших министров иностранных дел в истории Украины, считает глава комитета внешней политики Александр Мережко (фракция Слуга народа). "Попросили" его с должности из-за роста доверия к нему в Украине и на Западе, добавляет LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин.

Почему заявления "на выход" написали сразу шесть министров и почему министра юстиции Дениса Малюську меняют на Ольгу Стефанишину: коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Вечером 3 сентябрязаявления на увольнение написали Александр Камышин – экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, Денис Малюська – экс-министр юстиции, и Руслан Стрелец – экс-министр защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Еще через несколько часов спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что уходят также председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль и уже бывшая вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Впоследствии к списку добавилась Ирина Верещук – вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 4 сентября заявление написал и глава МИД Дмитрий Кулеба. О том, что его увольнение есть в планах ОП, LIGA.net узнала накануне.

О некоторых кадровых ротациях "слуги" впервые услышали от журналиста LIGA.net.

"Как всегда, узнаю последним, – признался не под запись руководитель одного из комитетов Рады от Слуги народа, – Кадровые вопросы непредсказуемы".

Однако голосов на все увольнения не хватило. Рада провалила голосование за отставку Верещук и Коваля. После этого глава фракции СН Давид Арахамия собрал "слуг" у трибуны. По словам двух собеседников из монобольшинства, он пытался выяснить, почему не все нажали кнопки "за". Нардеп Ярослав Железняк утверждает: не голосовала Рада за тех министров, которые не пришли отчитываться за работу.

Увольнение Кулебы вообще не поставили на голосование.

"Логики качественных изменений нет", – говорит LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин (Голос).

"Это чисто перестановка стульев и смена инструментов в оркестре. Иначе уволили бы и Германа Галущенко [министра энергетики. – Ред.]", – объясняет депутат.

К работе глав министерств, написавших заявления, было много вопросов, говорят LIGA.net как у оппозиции, так и во властной партии. В частности, относительно Ирины Верещук. "Она ничего в должности не сделала", – говорит не под запись нардеп из монобольшинства.

"Нужна структура, на которую сможет зайти Алексей Кулеба", – говорит депутат.

Фамилию заместителя руководителя ОП Алексея Кулебы взамен Верещук называли еще в июле, когда в правительственном квартале заговорили об изменениях в правительстве. Причиной возможного увольнения собеседники уже тогда называли провалы Верещук в работе.

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Малюська сам говорил об увольнении из Минюста, утверждает еще один нардеп из СН. Он этого хотел очень давно: "Пять лет в должности, четыре ребенка. Устал".

Малюська был единственным из списка на увольнение, кому аплодировали в зале, часть нардепов – стоя.

О заявлении Малюськи СМИ писали еще в июле. Тогда Украинская правда со ссылкой на неназванных собеседников в команде президента Владимира Зеленского сообщила, что Малюська якобы уже некоторое время назад подписал заявление о своей отставке, но без даты и "в ход ее пока не пустили". Сам Малюська тогда иронично ответил на эти новости, что собирается в командировку за границу.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Изменения в правительстве обещали несколько месяцев. Однако раньше этого не удалось сделать из-за военных вопросов, считает Юрчишин.

"Планировалось раньше, но Курская операция немного спасла ситуацию, – говорит нардеп. – Это все громоотвод, потому что рейтинг Зеленского начал снижаться. Постоянные атаки, отключение света, неудачная пресс-конференция, сложности за рубежом".

Дмитрия Кулебу "попросили" уволиться из МИД из-за роста имиджа и доверия к нему, объясняют LIGA.net нардепы из Голоса и СН.

"Настоящая причина увольнения – формирование собственного имиджа у Кулебы, популярность в Украине и за рубежом", – говорит Юрчишин. В последние месяцы Кулеба почти исчез из информационного пространства. В международной политике возросла роль главы ОП Андрея Ермака. "Ермак фактически заменил собой МИД и парламентскую дипломатию", – говорила тогда LIGA.net нардеп Юлия Клименко (Голос).

Хотя Кулеба был одним из лучших министров иностранных дел в истории Украины, считает председатель комитета внешней политики Александр Мережко (СН): "Он доказал свою профессиональность и эффективность". Кто его заменит – должен определить президент.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Вечером 4 сентября, после голосования за увольнение, должна собраться фракция Слуги народа и внести кандидатуры на новых министров, анонсировал ее глава Давид Арахамия. На это заседание придет президент Зеленский, говорят в монобольшинстве.

Голосовать за новых министров нардепы сядут уже завтра, 5 сентября, уточняет не под запись нардеп из монобольшинства. И добавляет, что на место Верещук будет назначен Алексей Кулеба: "Он станет министром регионального развития, а к этому министерству присоединят министерство Верещук. На основе именно второй структуры оно заработает".

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Кандидатуру на главу Министерства иностранных дел, если Кулебу все же уволят, должен подать президент. Главу МИД планировали уволить уже давно, убежден Юрчишин: "Его могут заменить на дипломата Андрея Сибигу".

Справка Андрей Себига – дипломат, первый заместитель Министра иностранных дел Украины – с 2024-го. До назначения в МИД с 2021 года был заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Андрей Себига – дипломат, первый заместитель Министра иностранных дел Украины – с 2024-го. До назначения в МИД с 2021 года был заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Уволенную Стефанишину "усилят портфелем Минюста", – добавляет LIGA.net еще один нардеп от Слуги народа. – Евроинтеграция заключается в различных законодательных актах, поэтому человека, отвечающего за евроинтеграционные треки, "желательно усилить".

Экспредседатель Минстратегпрома Александр Камышин сообщил, что "продолжит работать в оборонке", но уже в другой роли. Какой именно – не уточняет.