"Планувалося раніше, але Курська операція трішки врятувала ситуацію", – говорить LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин (Голос) про зміни в уряді. Одразу шість міністрів і голова Фонду державного майна написали заяви на звільнення з посад.

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Про зміни в уряді почали говорити ще у липні цього року, але тоді називали три прізвища. 4 вересня їх стало сім. Відставки в Кабміні змістила Курська операція, говорять у Верховній Раді. Втім, проголосувати за звільнення усіх депутати не змогли.

Серед тих, хто написав заяву, є Дмитро Кулеба. Він став одним із найкращих міністрів закордонних справ в історії України, вважає голова комітету зовнішньої політики Олександр Мережко (фракція Слуга народу). "Попросили" його з посади через ріст довіри до нього в Україні та на Заході, додає LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин.

Чому заяви "на вихід" написали одразу шість міністрів і чому міністра юстиції Дениса Малюську міняють на Ольгу Стефанішину: коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. Ввечері 3 вересня заяви на звільнення написали Олександр Камишін – ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості, Денис Малюська – ексміністр юстиції, та Руслан Стрілець – ексміністр захисту довкілля та природних ресурсів.

Ще за кілька годин спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що йдуть також голова Фонду державного майна Віталій Коваль та вже колишня віцепрем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Згодом до списку додалася Ірина Верещук – віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 4 вересня заяву написав і очільник МЗС Дмитро Кулеба. Про те, що його звільнення є у планах ОП, LIGA.net дізналась напередодні.

Про деякі кадрові ротації "слуги" вперше почули від журналіста LIGA.net.

"Як завжди, дізнаюсь останнім, – зізнався не під запис керівник одного з комітетів Ради від Слуги народу, – Кадрові питання непередбачувані".

Однак голосів на всі звільнення не вистачило. Рада провалила голосування за відставку Верещук та Коваля. Після цього голова фракції СН Давид Арахамія зібрав "слуг" біля трибуни. За словами двох співрозмовників із монобільшості, він намагався з'ясувати, чому не всі натиснули кнопки "за". Нардеп Ярослав Железняк стверджує: не голосувала Рада за тих міністрів, які не прийшли звітувати за роботу.

Звільнення Кулеби взагалі не поставили на голосування.

"Логіки якісних змін немає", – говорить LIGA.net нардеп Ярослав Юрчишин (Голос).

"Це чисто перестановка стільців та зміна інструментів в оркестрі. Бо інакше звільнили би і Германа Галущенка [міністра енергетики. – Ред.]", – пояснює депутат.

До роботи очільників міністерств, які написали заяви, було багато питань, говорять LIGA.net як в опозиції, так і у владній партії. Зокрема, щодо Ірини Верещук. "Вона нічого на посаді не зробила", – каже не під запис нардеп з монобільшості.

"Потрібна структура, на яку зможе зайти Олексій Кулеба", – говорить депутат.

Прізвище заступника керівника ОП Олексія Кулеби на заміну Верещук називали ще у липні, коли в урядовому кварталі заговорили про зміни в уряді. Причиною можливого звільнення співрозмовники LIGA.net вже тоді називали провали Верещук у роботі.

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Малюська сам умовляв про звільнення з Мін'юсту, стверджує ще один нардеп з СН. Він цього хотів дуже давно: "П'ять років на посаді, чотири дитини. Втомився".

Малюська був єдиним зі списку на звільнення, кому аплодували у залі, частина нардепів – стоячи.

Про заяву Малюськи ЗМІ писали ще у липні. Тоді Українська правда із посиланням на неназваних співрозмовників у команді президента Володимира Зеленського повідомила, що Малюська нібито вже деякий час тому підписав заяву про свою відставку, але без дати, і "в хід її поки не пустили". Сам Малюська тоді іронічно відповів на ці новини, що збирається у відрядження за кордон.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Зміни в уряді обіцяли кілька місяців поспіль. Однак раніше цього не вдалося зробити через військові питання, вважає Юрчишин.

"Планувалося раніше, але Курська операція трішки врятувала ситуацію, – каже нардеп. – Це все громовідвід, бо рейтинг Зеленського почав знижуватися. Постійні атаки, відключення світла, невдала пресконференція, складнощі за кордоном".

Дмитра Кулебу "попросили" звільнитися з МЗС через зростання іміджу і довіри до нього, пояснюють LIGA.net нардепи з Голосу та з СН.

"Справжня причина звільнення – формування власного іміджу у Кулеби, популярність в Україні та за кордоном", – говорить Юрчишин. Останні місяці Кулеба майже зник з інформаційного простору. Натомість у міжнародній політиці зросла роль голови ОП Андрія Єрмака. "Єрмак фактично замінив собою МЗС та парламентську дипломатію", – казала тоді LIGA.net нардепка Юлія Клименко (Голос).

Хоча Кулеба був одним із найкращих міністрів закордонних справ в історії України, вважає голова комітету зовнішньої політики Олександр Мережко (СН): "Він довів свою фаховість і ефективність". Хто його замінить – має визначити президент.

ЩО ДАЛІ. Ввечері 4 вересня, після голосування за звільнення, має зібратися фракція Слуги народу і внести кандидатури на нових міністрів, анонсував її очільник Давид Арахамія. На це засідання прийде президент Зеленський, кажуть у монобільшості.

Голосувати за нових міністрів нардепи сядуть вже завтра, 5 вересня, уточнює не під запис нардеп з монобільшості. І додає, що на місце Верещук призначать Олексія Кулебу: "Він стане міністром регіонального розвитку, а до цього міністерства доєднають міністерство Верещук. На основі саме другої структури воно запрацює".

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Кандидатуру на голову Міністерства закордонних справ, якщо Кулебу все ж таки звільнять, має подати президент. Очільника МЗС планували звільнити вже давно, переконаний Юрчишин: "Його можуть замінити на дипломата Андрія Сибігу".

Довідка Андрій Сибіга – дипломат, перший заступник Міністра закордонних справ України – з 2024 року. До призначення у МЗС, з 2021 року – був заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Андрій Сибіга – дипломат, перший заступник Міністра закордонних справ України – з 2024 року. До призначення у МЗС, з 2021 року – був заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Звільнену Стефанішину "посилять портфелем Мін'юста", – додає LIGA.net ще один нардеп від Слуги народу. – Євроінтеграція полягає в різних законодавчих актах, тому людину, яка відповідає за євроінтеграційні треки, "бажано посилити".

Ексголова Мінстратегпрому Олександр Камишін повідомив, що "продовжить працювати в оборонці", але вже в іншій ролі. Якій саме – не уточнює.