Все "хуже, чем в самые темные дни холодной войны", а США это упустили.
Китай и РФ наращивают военный и ядерный потенциал, что в будущем может представлять угрозу существованию Соединенных Штатов. В отличие от Первой и Второй мировых, большой конфликт сил в XXI веке может перерасти в масштабную ядерную войну.
Так считает двухпартийная комиссия Конгресса США, которая в октябре этого года опубликовала отчет о стратегической позиции США. Она рекомендует переоценить размер и состав ядерных сил США, а также предупреждает о вероятности двух одновременных военных конфликтов в Европе и Азии.
Когда ядерный потенциал Китая догонит США и что Соединенные Штаты должны конкретно делать, чтобы предотвратить фактически Третью мировую войну: LIGA.net прочитала отчет на 160 страниц и пересказывает самое интересное.
2027-2035. НОВЫЕ УГРОЗЫ
США впервые столкнутся с двумя ядерными противниками. В отличие от предыдущих конфликтов в XX веке, будущий потенциальный конфликт с Китаем или Россией, вероятно, будет предусматривать новые кинетические и некинетические атаки на территории США, активы в космосе и киберпространстве. Существующие оборонные стратегии США не учитывают должным образом эту быстрорастущую угрозу.
В 2018 году Минобороны отказалось от давней конструкции "две войны" в пользу "одной большой войны". В случае широкомасштабного конфликта с Китаем или Россией США могут не иметь достаточных ресурсов для сдерживания других противников на одном (не говоря уже о двух и более) направлениях.
Из–за наращивания ядерного оружия Китаем Соединенные Штаты больше не смогут рассматривать китайскую ядерную угрозу как меньшую по сравнению с РФ. Соединенные Штаты должны переоценить размер и состав ядерных сил США, которые были бы достаточны для сдерживания и достижения целей в случае неудачи сдерживания.
Обычные военные преимущества США и союзников в Азии уменьшаются. Кроме того, обычные силы США, необходимые для борьбы с конфликтом в Европе, отличаются от тех, которые нужны Азии.
В настоящее время запланированные силы не структурированы таким образом, чтобы полностью усилить оба театра действий одновременно – особенно учитывая растущий неядерный потенциал противника, который препятствует возможности США перебросить дополнительные силы в Азию или Европу.
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Китай наращивает ядерное оружие в масштабах и темпах, невиданных со времен гонки ядерных вооружений между США и Советским Союзом, завершившейся в конце 1980-х годов.
По нынешним оценкам, оперативный запас ядерных боеголовок КНР превысил 400 боеголовок в 2021 году, а Народно-освободительная армия Китая разместит более 700 ядерных боеголовок к 2027 году, свыше 1000 боеголовок к 2030 году. Если она продолжит нынешние темпы – будет иметь не менее 1500 развернутых боеголовок до 2035 года.
Похоже, Китай решил изменить роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности в ожидании конфликта из-за Тайваня.
Новая китайская стратегия не была предусмотрена при разработке текущей программы ядерной модернизации США.
Сейчас в Китае впервые существует новая триада стратегических систем доставки ядерного оружия. КНР тоже развивает и испытывает новые гиперзвуковые и многоорбитальные системы бомбардировки, которые могут угрожать превентивным нападением на Соединенные Штаты.
Китай также впервые будет иметь мобильные ядерные силы, способные наносить маломощные высокоточные удары по силам США и их союзникам, а также инфраструктуре в Восточной Азии. Китай быстро развертывает новые неядерные возможности в космосе и киберпространстве, а также средства электронной борьбы (РЭБ). Он быстро расширяет и модернизирует свои обычные Вооруженные силы, включая системы баллистических ракет, создавая все большую угрозу для Вооруженных сил США и союзников в Азии.
Этот потенциальный дисбаланс, особенно в системах большой и средней дальности, усугубляет риск неудачи сдерживания, если Китай задумает агрессию, особенно если между Россией и НАТО уже будет конфликт.
Комиссия считает: даже до любого изменения в военном балансе Китай может почувствовать, что цена бездействия против Тайваня выше, чем цена конфликта с Соединенными Штатами из-за Тайваня – даже под угрозой ядерной войны.
Сегодня Россия обладает самой большой ядерной силой из всех государств, что будет актуально к 2035 году. По прогнозам, Россия продолжит расширять и укреплять свои ядерные силы. Российские активные линии производства ядерных боеголовок и ракет обеспечивают возможность расширить стратегические ядерные силы.
Российские обычные силы, хотя и уступают силам НАТО, все еще будут иметь преимущество в пространстве/времени против государств НАТО на границах РФ, что потенциально позволит им оккупировать территорию соседних государств, прежде чем силы НАТО смогут полностью мобилизоваться на свою защиту.
Северная Корея продолжает расширять и диверсифицировать ядерные силы, увеличивая угрозу. КНДР намерена развернуть достаточное количество межконтинентальных ракет с ядерным вооружением, которые могут бросить вызов системе ПВО наземного базирования США. Кибервооруженные силы Северной Кореи достигли зрелости и вполне способны достигать целого ряда стратегических целей.
Иран будет поддерживать ядерную программу как часть стратегических целей по усилению регионального влияния. Это предусматривает погоню за ядерной энергией и способность создавать ядерное оружие, доставляемое ракетами. Иран имеет шансы разместить передовые ракетные системы большей дальности в период 2027-2035 годов.
Комиссия рекомендует разведке немедленно усилить анализ китайской ядерной стратегии и доктрины использования. Соединенные Штаты должны лучше понимать, меняется ли представление Китая о роли ядерного оружия и каких целей хочет достичь руководство КПК со своим недавно расширенным ядерным арсеналом.
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Комиссия рекомендует уделить особое внимание достижениям России и Китая в кинетическом и некинетическом наступательном оружии. Это оружие представляет угрозу способности США использовать силу, в частности, для поддержки своих союзников и партнеров в Европе и Азии.
США должны срочно развернуть более устойчивую космическую архитектуру и принять стратегию, предусматривающую как наступательные, так и оборонительные элементы, чтобы обеспечить доступ США к космосу и операции в нем.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ США
Ядерная триада (межконтинентальные баллистические ракеты, подлодки с баллистическими ракетами и бомбардировщики) будет оставаться ключевой основой стратегической позиции США в обозримом будущем.
Требования к стратегическим силам США были установлены более 10 лет назад и предусматривали более благоприятную среду угрозы. Нужна обновленная стратегическая позиция. В новой среде Соединенные Штаты должны поддерживать устойчивые ядерные силы, способные принять первый удар и эффективно ответить, нанеся неприемлемый ущерб агрессору.
Соединенные Штаты должны эффективно адаптировать новые технологии. Особого внимания заслуживают гиперзвуковые и автономные средства доставки, квантовые вычисления и генеративный ИИ.
Комиссия рекомендует полностью и срочно выполнить программу ядерной модернизации США, которая включает в себя замену всех систем доставки ядерного оружия, модернизацию боеголовок и ядерного управления.
В частности, необходимо:
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ПРОИЗВОДСТВО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Критическим элементом стратегической позиции США является способность разрабатывать, производить и поддерживать системы ядерного оружия. Комиссия считает, что из-за предыдущих годов пренебрежения ядерная инфраструктура (объекты и рабочая сила) нуждается в капитальном ремонте.
Когда планировалась модернизация производственной инфраструктуры, ее размер был таким, чтобы поддерживать запасы, которые США считали необходимыми в 2010 году.
Комиссия рекомендует Конгрессу профинансировать капитальный ремонт и расширение ядерных мощностей, а Минобороны – увеличить мощности судостроения с особым акцентом на атомных подлодках.
НЕЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ США
Китай, Россия, Северная Корея и Иран продолжают наращивать региональный и межконтинентальный ракетный потенциал. Ракетные угрозы по территории США и союзников, а также силам США за рубежом растут как количественно, так и качественно.
Северное командование США нуждается в улучшении возможностей предупреждения и обороны, чтобы защитить критически важную инфраструктуру от обычных или ядерных атак крылатых ракет воздушного и морского базирования — систем, для борьбы с которыми наземные перехватчики не предназначены.
Срочно требуются стратегические инвестиции в разработку и выработку средств перехвата, систем защиты от крылатых и гиперзвуковых ракет, а также зональной или точечной обороны.
Существующие мощности США и союзников с применением неядерных высокоточных ударов недостаточны. Текущие программы не разрешают угрозу. Текущие планы по модернизации флота танкеров-заправщиков недостаточны для одновременного ведения двух войн.
Комиссия рекомендует Министерству обороны как можно скорее разработать, приобрести и развернуть перехватчики следующего поколения. Соединенные Штаты должны разработать и использовать на своей территории возможности интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD), которые могут сдерживать и отражать атаки со стороны России и Китая.
СОЮЗНИКИ И ПАРТНЕРЫ
В национальных интересах США поддерживать, укреплять и, при необходимости, расширять сеть альянсов и партнерств. Мощный ядерный арсенал США является одним из лучших инструментов нераспространения.
Комиссия рекомендует Министерству обороны продолжать увеличивать совместимость между системами США и союзников, чтобы максимизировать региональный эффект сдерживания, уравновешивая потребность в классификации и экспортном контроле.
УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА
Соглашения о контроле над вооружениями являются потенциально важными инструментами для поддержки целей политики США, но учитывая историю невыполнения Россией договоров, а также неизменную непримиримость Китая относительно диалога по контролю над вооружениями, Соединенные Штаты должны быть готовы к будущему без таких соглашений.
Определенные технологии вооружений заслуживают немедленного внимания как возникающих угроз и потенциальных предметов будущих переговоров по контролю над вооружениями. Примером может служить китайская разработка межконтинентальных баллистических ракет FOBS или MOBS.
Комиссия рекомендует США использовать все существующие инструменты, включая мощные экономические, политические и оборонные возможности, чтобы предотвратить Россию и Китай от наращивания ядерного оружия и перейти к переговорам о мерах контроля над вооружениями, которые можно эффективно проверить.
ВЫВОДЫ
Видение мира без ядерного оружия больше не актуально. Ситуация безопасности принципиально отличается от того, что было даже в самые темные дни холодной войны.
США находятся на пороге того, что имеют не одного, а двух ядерных противников, каждый из которых имеет амбиции изменить международный статус-кво – силой, если это необходимо. Ситуация, которую Соединенные Штаты не предусмотрели.
Для противодействия новым угрозам Соединенные Штаты должны срочно и решительно изменить курс. Успех будет зависеть не только от мощных средств сдерживания, но и способности США укрепить свою промышленную базу и использовать инновации.
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