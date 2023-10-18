Все "хуже, чем в самые темные дни холодной войны", а США это упустили.



Китай и РФ наращивают военный и ядерный потенциал, что в будущем может представлять угрозу существованию Соединенных Штатов. В отличие от Первой и Второй мировых, большой конфликт сил в XXI веке может перерасти в масштабную ядерную войну.

Так считает двухпартийная комиссия Конгресса США, которая в октябре этого года опубликовала отчет о стратегической позиции США. Она рекомендует переоценить размер и состав ядерных сил США, а также предупреждает о вероятности двух одновременных военных конфликтов в Европе и Азии.

Когда ядерный потенциал Китая догонит США и что Соединенные Штаты должны конкретно делать, чтобы предотвратить фактически Третью мировую войну: LIGA.net прочитала отчет на 160 страниц и пересказывает самое интересное.

СПРАВКА. Комиссия Конгресса по стратегической позиции США была создана в соответствии с Законом о санкционировании национальной обороны (NDAA) на 2022 финансовый год. Отчет носит рекомендательный характер. К работе над ним были привлечены десятки государственных институтов (включая военное командование) и аналитических центров.

2027-2035. НОВЫЕ УГРОЗЫ

США впервые столкнутся с двумя ядерными противниками. В отличие от предыдущих конфликтов в XX веке, будущий потенциальный конфликт с Китаем или Россией, вероятно, будет предусматривать новые кинетические и некинетические атаки на территории США, активы в космосе и киберпространстве. Существующие оборонные стратегии США не учитывают должным образом эту быстрорастущую угрозу.

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В 2018 году Минобороны отказалось от давней конструкции "две войны" в пользу "одной большой войны". В случае широкомасштабного конфликта с Китаем или Россией США могут не иметь достаточных ресурсов для сдерживания других противников на одном (не говоря уже о двух и более) направлениях.

Из–за наращивания ядерного оружия Китаем Соединенные Штаты больше не смогут рассматривать китайскую ядерную угрозу как меньшую по сравнению с РФ. Соединенные Штаты должны переоценить размер и состав ядерных сил США, которые были бы достаточны для сдерживания и достижения целей в случае неудачи сдерживания.

Оборонная стратегия США для противодействия двуядерной угрозе нуждается в ядерных силах США, которые были бы большими по размеру и другими по составу.

Обычные военные преимущества США и союзников в Азии уменьшаются. Кроме того, обычные силы США, необходимые для борьбы с конфликтом в Европе, отличаются от тех, которые нужны Азии.

В настоящее время запланированные силы не структурированы таким образом, чтобы полностью усилить оба театра действий одновременно – особенно учитывая растущий неядерный потенциал противника, который препятствует возможности США перебросить дополнительные силы в Азию или Европу.

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Китай наращивает ядерное оружие в масштабах и темпах, невиданных со времен гонки ядерных вооружений между США и Советским Союзом, завершившейся в конце 1980-х годов.

По нынешним оценкам, оперативный запас ядерных боеголовок КНР превысил 400 боеголовок в 2021 году, а Народно-освободительная армия Китая разместит более 700 ядерных боеголовок к 2027 году, свыше 1000 боеголовок к 2030 году. Если она продолжит нынешние темпы – будет иметь не менее 1500 развернутых боеголовок до 2035 года.

При нынешних темпах Китай достигнет примерного количественного паритета с Соединенными Штатами по развернутым ядерным боеголовкам к середине 2030-х годов.

Похоже, Китай решил изменить роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности в ожидании конфликта из-за Тайваня.

Новая китайская стратегия не была предусмотрена при разработке текущей программы ядерной модернизации США.

Сейчас в Китае впервые существует новая триада стратегических систем доставки ядерного оружия. КНР тоже развивает и испытывает новые гиперзвуковые и многоорбитальные системы бомбардировки, которые могут угрожать превентивным нападением на Соединенные Штаты.

Китай также впервые будет иметь мобильные ядерные силы, способные наносить маломощные высокоточные удары по силам США и их союзникам, а также инфраструктуре в Восточной Азии. Китай быстро развертывает новые неядерные возможности в космосе и киберпространстве, а также средства электронной борьбы (РЭБ). Он быстро расширяет и модернизирует свои обычные Вооруженные силы, включая системы баллистических ракет, создавая все большую угрозу для Вооруженных сил США и союзников в Азии.

До 2030-х годов наращивание обычных войск Китаем может изменить военный баланс в Азии против США и их союзников.

Этот потенциальный дисбаланс, особенно в системах большой и средней дальности, усугубляет риск неудачи сдерживания, если Китай задумает агрессию, особенно если между Россией и НАТО уже будет конфликт.

Комиссия считает: даже до любого изменения в военном балансе Китай может почувствовать, что цена бездействия против Тайваня выше, чем цена конфликта с Соединенными Штатами из-за Тайваня – даже под угрозой ядерной войны.

Сегодня Россия обладает самой большой ядерной силой из всех государств, что будет актуально к 2035 году. По прогнозам, Россия продолжит расширять и укреплять свои ядерные силы. Российские активные линии производства ядерных боеголовок и ракет обеспечивают возможность расширить стратегические ядерные силы.

Российские обычные силы, хотя и уступают силам НАТО, все еще будут иметь преимущество в пространстве/времени против государств НАТО на границах РФ, что потенциально позволит им оккупировать территорию соседних государств, прежде чем силы НАТО смогут полностью мобилизоваться на свою защиту.

Применение Россией широкомасштабной обычной военной силы против Украины демонстрирует склонность к риску и терпению значительных потерь. Итог войны в Украине может повлиять на будущие расчеты по рискам и преимуществам агрессии.

Северная Корея продолжает расширять и диверсифицировать ядерные силы, увеличивая угрозу. КНДР намерена развернуть достаточное количество межконтинентальных ракет с ядерным вооружением, которые могут бросить вызов системе ПВО наземного базирования США. Кибервооруженные силы Северной Кореи достигли зрелости и вполне способны достигать целого ряда стратегических целей.

Иран будет поддерживать ядерную программу как часть стратегических целей по усилению регионального влияния. Это предусматривает погоню за ядерной энергией и способность создавать ядерное оружие, доставляемое ракетами. Иран имеет шансы разместить передовые ракетные системы большей дальности в период 2027-2035 годов.

Комиссия рекомендует разведке немедленно усилить анализ китайской ядерной стратегии и доктрины использования. Соединенные Штаты должны лучше понимать, меняется ли представление Китая о роли ядерного оружия и каких целей хочет достичь руководство КПК со своим недавно расширенным ядерным арсеналом.

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Комиссия рекомендует уделить особое внимание достижениям России и Китая в кинетическом и некинетическом наступательном оружии. Это оружие представляет угрозу способности США использовать силу, в частности, для поддержки своих союзников и партнеров в Европе и Азии.

США должны срочно развернуть более устойчивую космическую архитектуру и принять стратегию, предусматривающую как наступательные, так и оборонительные элементы, чтобы обеспечить доступ США к космосу и операции в нем.

Размер и состав ядерных сил США должны учитывать возможность комбинированной агрессии России и Китая.

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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ США

Ядерная триада (межконтинентальные баллистические ракеты, подлодки с баллистическими ракетами и бомбардировщики) будет оставаться ключевой основой стратегической позиции США в обозримом будущем.

Требования к стратегическим силам США были установлены более 10 лет назад и предусматривали более благоприятную среду угрозы. Нужна обновленная стратегическая позиция. В новой среде Соединенные Штаты должны поддерживать устойчивые ядерные силы, способные принять первый удар и эффективно ответить, нанеся неприемлемый ущерб агрессору.

Дополнительный ядерный потенциал США будет необходим как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Соединенные Штаты должны эффективно адаптировать новые технологии. Особого внимания заслуживают гиперзвуковые и автономные средства доставки, квантовые вычисления и генеративный ИИ.

Комиссия рекомендует полностью и срочно выполнить программу ядерной модернизации США, которая включает в себя замену всех систем доставки ядерного оружия, модернизацию боеголовок и ядерного управления.

В частности, необходимо:

запланировать развертывание межконтинентальных баллистических ракет Sentinel в конфигурации со многими ядерными боеголовками.

увеличить запланированное количество бомбардировщиков B-21;

увеличить планируемое производство атомных субмарин Columbia и их баллистических ракетных комплексов Trident;

Обеспечить достаточное финансирование, чтобы существующие развернутые системы, такие как атомные субмарины класса Ohio могли работать после запланированных дат вывода из эксплуатации.

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ПРОИЗВОДСТВО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Критическим элементом стратегической позиции США является способность разрабатывать, производить и поддерживать системы ядерного оружия. Комиссия считает, что из-за предыдущих годов пренебрежения ядерная инфраструктура (объекты и рабочая сила) нуждается в капитальном ремонте.

В отличие от России, Китая и даже Северной Кореи, Соединенные Штаты не имеют производственных мощностей для доставки новых ядерных боеголовок.

Когда планировалась модернизация производственной инфраструктуры, ее размер был таким, чтобы поддерживать запасы, которые США считали необходимыми в 2010 году.

Комиссия рекомендует Конгрессу профинансировать капитальный ремонт и расширение ядерных мощностей, а Минобороны – увеличить мощности судостроения с особым акцентом на атомных подлодках.

НЕЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ США

Китай, Россия, Северная Корея и Иран продолжают наращивать региональный и межконтинентальный ракетный потенциал. Ракетные угрозы по территории США и союзников, а также силам США за рубежом растут как количественно, так и качественно.

Учитывая технические возможности и финансовые ресурсы России и Китая, Соединенные Штаты не создали непроницаемый "щит" противоракетной обороны над всей территорией США.

Северное командование США нуждается в улучшении возможностей предупреждения и обороны, чтобы защитить критически важную инфраструктуру от обычных или ядерных атак крылатых ракет воздушного и морского базирования — систем, для борьбы с которыми наземные перехватчики не предназначены.

Срочно требуются стратегические инвестиции в разработку и выработку средств перехвата, систем защиты от крылатых и гиперзвуковых ракет, а также зональной или точечной обороны.

Существующие мощности США и союзников с применением неядерных высокоточных ударов недостаточны. Текущие программы не разрешают угрозу. Текущие планы по модернизации флота танкеров-заправщиков недостаточны для одновременного ведения двух войн.

Комиссия рекомендует Министерству обороны как можно скорее разработать, приобрести и развернуть перехватчики следующего поколения. Соединенные Штаты должны разработать и использовать на своей территории возможности интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD), которые могут сдерживать и отражать атаки со стороны России и Китая.

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СОЮЗНИКИ И ПАРТНЕРЫ

В национальных интересах США поддерживать, укреплять и, при необходимости, расширять сеть альянсов и партнерств. Мощный ядерный арсенал США является одним из лучших инструментов нераспространения.

Ядерный зонтик США должен защищать союзников, тем самым избавляя их необходимости разрабатывать собственное ядерное оружие.

Комиссия рекомендует Министерству обороны продолжать увеличивать совместимость между системами США и союзников, чтобы максимизировать региональный эффект сдерживания, уравновешивая потребность в классификации и экспортном контроле.

УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА

Соглашения о контроле над вооружениями являются потенциально важными инструментами для поддержки целей политики США, но учитывая историю невыполнения Россией договоров, а также неизменную непримиримость Китая относительно диалога по контролю над вооружениями, Соединенные Штаты должны быть готовы к будущему без таких соглашений.

Определенные технологии вооружений заслуживают немедленного внимания как возникающих угроз и потенциальных предметов будущих переговоров по контролю над вооружениями. Примером может служить китайская разработка межконтинентальных баллистических ракет FOBS или MOBS.

Комиссия рекомендует США использовать все существующие инструменты, включая мощные экономические, политические и оборонные возможности, чтобы предотвратить Россию и Китай от наращивания ядерного оружия и перейти к переговорам о мерах контроля над вооружениями, которые можно эффективно проверить.

ВЫВОДЫ

Видение мира без ядерного оружия больше не актуально. Ситуация безопасности принципиально отличается от того, что было даже в самые темные дни холодной войны.

США находятся на пороге того, что имеют не одного, а двух ядерных противников, каждый из которых имеет амбиции изменить международный статус-кво – силой, если это необходимо. Ситуация, которую Соединенные Штаты не предусмотрели.

Для противодействия новым угрозам Соединенные Штаты должны срочно и решительно изменить курс. Успех будет зависеть не только от мощных средств сдерживания, но и способности США укрепить свою промышленную базу и использовать инновации.

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