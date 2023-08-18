Если вы видите грибовидное облако в месте ядерного взрыва, наведите на него вытянутую руку и поднимите большой палец вверх. Если ядерный гриб меньше большого пальца, все более или менее хорошо. Если нет – вам осталось разве что попрощаться.

Благодаря компьютерной игре Fallout эта инструкция стала притчей, а стикер с ней – брендом. Хотя эту инструкцию на самом деле не распространяло правительство США, но, как обнаружили исследователи, она действительно может спасти вашу жизнь.

За последние два года сумасшедший российский диктатор Владимир Путин и его миньоны регулярно угрожали применением ядерного оружия. Добавьте к этому размещение ядерного оружия в Беларуси, провокации россиян на ЗАЭС.

Не забудьте также угрозу террористической организации Вагнера в сторону Польши и стран Балтии. Если российско-украинская война расширится на страны НАТО, то может быть применена 5 статья коллективного договора безопасности. Это гарантированная Третья мировая война. В таких условиях ядерный конфликт уже не будет казаться чем-то невозможным.

Уже сейчас часы "судного дня" показывают 90 секунд до полуночи. "Мы живем во время невиданной опасности", – говорится в описании. Ближе еще не было. Во время Холодной войны и Карибского кризиса 1962 года часы показывали без семи минут полночь.

Однако давайте не паниковать. Попробуем отнестись к ядерному вопросу максимально практически. Мы, конечно, научены Голливудом, что ядерную катастрофу переживут только крысы и людоеды. Но так ли это действительно? Возможно, ядерная война вовсе не означает конец человечества.

Новая история LIGA.net - о том, удастся ли нам выжить, если красную кнопку все же нажмут.

История написана вместе с экс-командующим армией США в Европе, генералом Беном Ходжесом, а также лучшими экспертами-ядерщиками из Сорбонны, университетов Колорадо, Рутгерса, Калифорнии (MIIS), центра исследования нераспространения (CNS), аналитического центра RAND, Стокгольмского международного института проблем мира (SIPRI) и организации Physicians for Social Responsibility, ставшей лауреатом Нобелевской премии мира в 1985 году.