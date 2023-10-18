Все "гірше, ніж у найтемніші дні холодної війни", а США це проґавили.



Китай та РФ нарощують військовий та ядерний потенціал, що в майбутньому може становити загрозу існуванню Сполучених Штатів. На відміну від Першої та Другої світових, великий конфлікт сил у ХХІ столітті може перерости у масштабну ядерну війну.

Так вважає двопартійна комісія Конгресу США, яка в жовтні цього року опублікувала звіт щодо стратегічної позиції США. Вона радить переоцінити розмір і склад ядерних сил США, а також попереджає про ймовірність двох одночасних військових конфліктів в Європі та Азії.

Коли ядерний потенціал Китаю наздожене США та що Сполучені Штати мають конкретно робити для запобігання фактично Третій світовій війні: LIGA.net прочитала звіт на 160 сторінок і переказує найцікавіше.

ДОВІДКА. Комісія Конгресу зі стратегічної позиції США була створена відповідно до Закону про санкціонування національної оборони (NDAA) на 2022 фінансовий рік. Звіт має рекомендаційний характер. До роботи над ним були залучені десятки державних інститутів (включно з військовим командуванням) та аналітичних центрів.

2027-2035. НОВІ ЗАГРОЗИ

США вперше зіткнуться з двома ядерними супротивниками. На відміну від попередніх конфліктів у XX столітті, майбутній потенційний конфлікт з Китаєм чи Росією, ймовірно, передбачатиме нові кінетичні та некінетичні атаки на території США, активи в космосі та кіберпросторі. Наявні оборонні стратегії США не враховують належним чином цю загрозу, яка швидко зростає.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У 2018 році Міноборони відмовилось від давньої конструкції "дві війни" на користь "однієї великої війни". У разі широкомасштабного конфлікту з Китаєм чи Росією США можуть не мати достатніх ресурсів для стримування інших супротивників на одному (не кажучи вже про два та більше) напрямку.

Через нарощування ядерної зброї Китаєм Сполучені Штати більше не зможуть розглядати китайську ядерну загрозу як меншу в порівнянні з РФ. Тож Сполучені Штати повинні переоцінити розмір і склад ядерних сил США, які були б достатніми для стримування та досягнення цілей у разі невдачі стримування.

Оборонна стратегія США для протидії двом ядерним загрозам потребує ядерних сил США, які були б більшими за розміром та іншими за складом.

Звичайні військові переваги США та союзників в Азії зменшуються. Крім того, звичайні сили США, необхідні для боротьби з конфліктом у Європі, відрізняються від тих, які потрібні для Азії.

Наразі заплановані сили не структуровані таким чином, щоб мати можливість повністю посилити обидва театри дій одночасно – особливо з огляду на зростальний неядерний потенціал супротивника, який перешкоджає можливості США перекинути додаткові сили до Азії чи Європи.

Читайте також: Сі Цзіньпін: Жодна сила не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіна

Китай нарощує ядерну зброю в масштабах і темпах, небачених з часів перегонів ядерних озброєнь між США і Радянським Союзом, які завершилися наприкінці 1980-х років.

За поточними оцінками, оперативний запас ядерних боєголовок КНР перевищив 400 боєголовок у 2021 році, а Народно-визвольна армія Китаю розмістить понад 700 ядерних боєголовок до 2027 року, більш як 1000 боєголовок до 2030 року. Якщо вона продовжить поточні темпи – матиме принаймні 1500 розгорнутих боєголовок до 2035 року.

За нинішніх темпів Китай досягне приблизного кількісного паритету зі Сполученими Штатами щодо розгорнутих ядерних боєголовок до середини 2030-х років.

Схоже, що Китай вирішив змінити роль ядерної зброї у своїй стратегії національної безпеки в очікуванні конфлікту через Тайвань.

Нова китайська стратегія не була передбачена під час розробки поточної програми ядерної модернізації США.

Зараз у Китаї вперше є нова тріада стратегічних систем доставлення ядерної зброї. КНР теж розвиває і випробовує нові гіперзвукові та багатоорбітальні системи бомбардування, які потенційно можуть загрожувати непопередженим превентивним нападом на Сполучені Штати.

Китай також вперше матиме мобільні ядерні сили, здатні завдавати малопотужні високоточні удари по силах США та їхніх союзниках, а також інфраструктурі у Східній Азії. Китай швидко розгортає нові неядерні можливості в космосі та кіберпросторі, а також засоби електронної боротьби (РЕБ). Він швидко розширює та модернізує свої звичайні Збройні сили, включно з системами балістичних ракет, створюючи все більшу загрозу для Збройних сил США та союзників в Азії.

До 2030-х років нарощування звичайних військ Китаєм може змінити військовий баланс в Азії проти США та їхніх союзників.

Цей потенційний дисбаланс, особливо в системах великої та середньої дальності, збільшує ризик невдачі стримування, якщо Китай задумає агресію, особливо якщо між Росією та НАТО вже буде конфлікт.

Комісія вважає: навіть до будь-якої зміни у військовому балансі Китай може відчути, що ціна бездіяльності проти Тайваню вища, ніж ціна конфлікту зі Сполученими Штатами через Тайвань – навіть під загрозою ядерної війни.

Сьогодні Росія має найбільшу ядерну силу з усіх держав, що буде актуальним до 2035 року. За прогнозами, Росія продовжуватиме розширювати та зміцнювати свої ядерні сили. Російські активні лінії виробництва ядерних боєголовок і ракет забезпечують можливість розширити стратегічні ядерні сили.

Російські звичайні сили, хоча й поступаються силам НАТО, продовжуватимуть мати перевагу в просторі/часі проти держав НАТО на кордонах РФ, що потенційно дозволить їм окупувати територію сусідніх держав, перш ніж сили НАТО зможуть повністю мобілізуватися на свій захист.

Застосування Росією широкомасштабної звичайної військової сили проти України демонструє схильність до ризику та терпіння значних втрат. Підсумок війни в Україні може вплинути на майбутні розрахунки щодо ризиків і переваг агресії.

Північна Корея продовжує розширювати та диверсифікувати свої ядерні сили, збільшуючи загрозу. КНДР має намір розгорнути достатню кількість міжконтинентальних ракет з ядерним озброєнням, які потенційно можуть кинути виклик системі ППО наземного базування США. Кіберзбройні сили Північної Кореї досягли зрілості та цілком здатні досягати цілої низки стратегічних цілей.

Іран підтримуватиме ядерну програму як частину стратегічних цілей щодо посилення регіонального впливу. Це передбачає гонитву за ядерною енергією та здатність створювати ядерну зброю, що доставляється ракетами. Іран має шанси розмістити передові ракетні системи більшої дальності в період 2027-2035 років.

Комісія рекомендує розвідці негайно посилити аналіз китайської ядерної стратегії та доктрини використання. Сполучені Штати мають краще зрозуміти, чи змінюється уявлення Китаю про роль ядерної зброї та яких цілей хоче досягти керівництво КПК зі своїм нещодавно розширеним ядерним арсеналом.

Читайте також: Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу рано – ГУР

Комісія рекомендує приділити особливу увагу досягненням Росії та Китаю в кінетичній і некінетичній наступальній зброї. Ця зброя становить загрозу для здатності США використовувати силу, зокрема, для підтримки своїх союзників і партнерів у Європі та Азії.

США повинні терміново розгорнути більш стійку космічну архітектуру та ухвалити стратегію, яка містить як наступальні, так і оборонні елементи, щоб забезпечити доступ США до космосу та операції в ньому.

Розмір і склад ядерних сил США повинні враховувати можливість комбінованої агресії з боку Росії та Китаю.

Читайте також: Reuters: Китай створює нові атомні субмарини за технологіями РФ. Вони важко відстежуються

СТРАТЕГІЧНА ПОЗИЦІЯ США

Ядерна тріада (міжконтинентальні балістичні ракети, підводні човни з балістичними ракетами та бомбардувальники) залишатиметься ключовою основою стратегічної позиції США в осяжному майбутньому.

Вимоги до стратегічних сил США були встановлені більш ніж десять років тому й передбачали найбільш сприятливе середовище загрози. Потрібна оновлена стратегічна позиція. У новому середовищі Сполучені Штати повинні підтримувати стійкі ядерні сили, здатні прийняти перший удар і ефективно відповісти, завдавши неприйнятної шкоди агресору.

Додатковий ядерний потенціал США буде необхідний як в Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Сполучені Штати мають ефективно адаптувати нові технології. Особливої уваги заслуговують гіперзвукові та автономні засоби доставлення, квантові обчислення та генеративний ШІ.

Комісія рекомендує повністю та терміново виконати програму ядерної модернізації США, яка передбачає заміну всіх систем доставлення ядерної зброї, модернізацію боєголовок та ядерного управління.

Зокрема, необхідно:

запланувати розгортання міжконтинентальних балістичних ракет Sentinel у конфігурації з багатьма ядерними боєголовками;

збільшити заплановану кількість бомбардувальників B-21;

збільшити заплановане виробництво атомних субмарин Columbia та їхніх балістичних ракетних комплексів Trident;

забезпечити достатнє фінансування, щоб наявні розгорнуті системи, такі як атомні субмарини класу Ohio, могли працювати після запланованих дат виведення з експлуатації.

Читайте також: Інтерв'ю | "Ми готові до війни з Росією в Європі". Інтерв'ю з генералом США Беном Годжесом

ВИРОБНИЦТВО ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ

Критичним елементом стратегічної позиції США є здатність розробляти, виробляти та підтримувати системи ядерної зброї. Комісія вважає, що через попередні роки нехтування ядерна інфраструктура (об’єкти та робоча сила) потребує капітального ремонту.

На відміну від Росії, Китаю і навіть Північної Кореї, Сполучені Штати наразі не мають виробничих потужностей для доставлення нових ядерних боєголовок.

Коли планувалась модернізація виробничої інфраструктури, її розмір був таким, щоб підтримувати запаси, які Сполучені Штати вважали необхідними у 2010 році.

Комісія рекомендує Конгресу профінансувати капітальний ремонт і розширення ядерних потужностей, а Міноборони – збільшити потужності суднобудування з особливим акцентом на атомних підводних човнах.

НЕЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ США

Китай, Росія, Північна Корея та Іран продовжують нарощувати свій регіональний і міжконтинентальний ракетний потенціал. Ракетні загрози по території США та союзників, а також силах США за кордоном зростають як кількісно, так і якісно.

З огляду на технічні можливості та фінансові ресурси Росії та Китаю, Сполучені Штати не створили непроникного "щита" протиракетної оборони над усією територією США.

Північне командування США потребує покращених можливостей попередження та оборони, щоб захистити критично важливу інфраструктуру від звичайних або ядерних атак крилатих ракет повітряного та морського базування — систем, для боротьби з якими наземні перехоплювачі не призначені.

Терміново потрібні стратегічні інвестиції в розробку та вироблення засобів перехоплення, систем захисту від крилатих і гіперзвукових ракет, а також зональної чи точкової оборони.

Наявні потужності США та союзників із застосуванням неядерних високоточних ударів є недостатніми. Поточні програми не вирішують загрозу. Поточні плани щодо модернізації флоту танкерів-заправників є недостатніми для одночасного ведення двох війн.

Комісія рекомендує Міністерству оборони якомога швидше розробити, придбати та розгорнути перехоплювачі наступного покоління. Сполучені Штати повинні розробити та застосувати на своїй території можливості інтегрованої системи бойового управління протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD), які можуть стримувати та відбивати атаки з боку Росії та Китаю.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

СОЮЗНИКИ ТА ПАРТНЕРИ

У національних інтересах США – підтримувати, зміцнювати та, за необхідності, розширювати мережу альянсів і партнерств. Потужний ядерний арсенал США є одним із найкращих інструментів нерозповсюдження.

Ядерна парасолька США має захищати союзників, тим самим позбавляючи їх необхідності розробляти власну ядерну зброю.

Комісія рекомендує Міністерству оборони продовжувати збільшувати сумісність між системами США та союзників, щоб максимізувати регіональний ефект стримування, врівноважуючи потребу в класифікації та експортному контролі.

ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ

Угоди про контроль над озброєннями є потенційно важливими інструментами для підтримки цілей політики США, але з огляду на історію невиконання Росією договорів, а також незмінну непримиренність Китаю щодо діалогу з контролю над озброєннями, Сполучені Штати повинні бути готові до майбутнього без таких угод.

Певні технології озброєнь заслуговують на нагальну увагу як загрози, що виникають, і потенційних майбутніх переговорів щодо контролю над озброєннями. Прикладом може стати китайська розробка міжконтинентальних балістичних ракет FOBS або MOBS.

Комісія рекомендує США використовувати всі наявні інструменти, включно з потужними економічними, політичними та оборонними можливостями, щоб відвернути Росію та Китай від нарощування ядерної зброї та перейти до переговорів щодо заходів контролю над озброєннями, які можна ефективно перевірити.

ВИСНОВКИ

Бачення світу без ядерної зброї більше не актуальне. Безпекова ситуація принципово відрізняється від того, що було навіть у найтемніші дні холодної війни.

США знаходяться на порозі того, що мають не одного, а двох ядерних супротивників, кожен з яких має амбіції змінити міжнародний статус-кво – силою, якщо це необхідно. Ситуація, яку Сполучені Штати не передбачали.

Для протидії новим загрозам Сполучені Штати повинні терміново й рішуче змінити курс. Успіх залежатиме не лише від потужних засобів стримування, а й від здатності США зміцнити свою промислову базу та використовувати інновації.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.