На стадион! Реалити-шоу в политике - новый тренд миру от Украины

Украинский избиратель на этих выборах добил многострадальную украинскую политику, окончательно превратив ее в реалити-шоу. Следуя запросу общества, кандидаты один за другим снимают селфи, постят пафосные видеоклипы, подменяют смыслы - эмоциями. Это пользуется максимальным спросом широкой аудитории. И потому всем нам предстоит встретиться сегодня на стадионе в 19:00! И это ни плохо, ни хорошо. Это - новый тренд для мира. Как подобные информационные и общественные сломы проходили в других точках мира и как нам с этим жить дальше - в материале LIGA.net.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ. С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ

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Эра прессы. Линкольн против Дугласа. В истории политических дебатов были три поворотные вехи - и все они связаны с США. Первые публичные прения между кандидатами на высший государственный пост состоялись в 1858 году. Республиканец Авраам Линкольн дебатировал с демократом Стивеном Дугласом, соревнуясь за кресло в Сенате от штата Иллинойс. Главной темой диспута была отмена рабства.

На тот момент Линкольн был молодым по возрасту, но уже довольно опытным политиком. Он пользовался репутацией порядочного человека, умел говорить афоризмами и отличался тонким остроумием. Дуглас, в свою очередь, был авторитетным и популярным сенатором. Он не хотел публичной полемики с Линкольном, но тот упорно бросал вызовы, и Дуглас все же согласился. Оппоненты дебатировали в семи штатах, выступая в помещениях перед сотнями зрителей.

Дуглас победил Линкольна на выборах в Сенат, но текст их дебатов, опубликованный в прессе, принес проигравшему республиканцу народную славу. Спустя пару лет Линкольн вступил в борьбу с Дугласом уже за президентский пост и на этот раз выиграл.

Эра Радио. Дью против Стассена. В 1948 году состоялись первые дебаты на радио. Они проводились в рамках президентских праймериз Республиканской партии. Губернатор Миннесоты Гарольд Стассен и его нью-йоркский коллега Томас Дьюи дискутировали о том, следует ли запретить в США Коммунистическую партию. Стассен поддерживал запрет, Дьюи был против. В итоге кандидатом в президенты от республиканцев избрали Дьюи, однако на выборах он проиграл демократу Гарри Трумэну. Коммунистическая партия США формально существует по сей день.

Эра ТВ. Никсон против Кеннеди. С 1960 года началась эра теледебатов. Первопроходцами стали республиканец Ричард Никсон и демократ Джон Кеннеди. Их диспут, как считают историки, предопределил победу Кеннеди на президентских выборах.

Никсон был фаворитом предвыборной гонки, но в телестудию он пришел усталым и бледным, в то время как Кеннеди выглядел энергичным и свежим. Кроме того, в своем выступлении Никсон постоянно обращался к оппоненту, а Кеннеди, произнося речи, все время смотрел в камеру. К тому времени у большинства американцев уже были телевизоры. Дебаты посмотрели почти 70 миллионов избирателей.

ЭПОХА СТАДИОНОВ. ДВА ВЫВОДА

Если ничего не помешает, баттл Владимира Зеленского и Петра Порошенко состоится на НСК Олимпийском в Киеве. И это - уникальный случай в истории. Еще нигде и никогда не было стадионного диспута между кандидатами на высший государственный пост. Но чего ждать от такого грандиозного формата в социально-психологическом плане? Чем дебаты на спортивной арене будут отличаться от студийных по влиянию на массовое сознание? И вообще – какая может польза для избирателей, когда схватка борцов за президентское кресло превращается чуть ли не в развлекательное шоу?

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За стадионной дуэлью будут наблюдать две аудитории – непосредственно присутствующая на Олимпийском и телевизионная. Говоря о первой, политический психолог Светлана Чунихина обращает внимание LIGA.net на две закономерности.

Во-первых, в массовом скоплении людей может сильно искажаться восприятие происходящего. "Таков эффект толпы. Значительно повышается внушаемость, снижается критичность мышления, человек заражается коллективными эмоциями и пребывает в взвинченном состоянии. Помимо этого, из бессознательного поднимаются древние архетипические пласты: свой-чужой, добро-зло, тьма-свет и так далее", – говорит Чунихина.

В таком расположении духа, акцентирует она, оценить содержательную часть дебатов – столкновение идей, позиций, программ – крайне сложно. Вместо этого через искаженную оптику зрители будут видеть поединок двух бойцов, следя в первую очередь за их телодвижениями и символическими ударами, считает психолог.

Во-вторых, в толпе легко снимаются барьеры к действию. "Обычно для того, чтобы действовать, нам нужно преодолеть некоторое внутреннее сопротивление. В толпе оно ослабляется или вовсе исчезает. Потому что здесь я анонимен, не имею своей индивидуальности и не несу персональной ответственности. За все отвечает толпа. При этом, присоединяясь к массе, чему-то большему, чем я, возникает ложное ощущение всесилия", – отмечает Чунихина.

Что касается телеаудитории, которая будет наблюдать за стадионными дебатами, ее внушаемость и заражаемость коллективными эмоциями будут меньше, а стандартные внутренние барьеры к действию будут сохранятся, полагает психолог. "Но так же, как и публика на стадионе, телезрители будут воспринимать происходящее больше как битву бойцов, а не как дискуссию политических оппонентов", – добавляет Чунихина.

ШОУ, ШОУ, ШОУ. А НАДО ЛИ ЭТО ИЗБИРАТЕЛЮ

Есть ли вообще какой-либо позитив для избирателей, если предвыборные баталии становятся интертейментом, развлекательным сериалом, основанным на реальных событиях? С одной стороны, это может упрощать политическое сознание граждан, убивать в нем рациональность и прагматизм, а следовательно, порождать и усиливать антагонизм и вражду между сторонниками разных кандидатов и партий. С другой – такая шоутизация может пробуждать интерес к политике среди аполитичной аудитории и хотя бы немного снижать градус общественного напряжения, связанного с выборами.

"Да, нынешняя предвыборная гонка превратилась в невиданное шоу, - говорит LIGA.net социолог Алексей Антипович. - И это востребовано определенной частью украинских избирателей. Но эти граждане все равно думают о будущем государства. Они ждут от следующего президента в первую очередь конкретики, серьезных шагов и реальных изменений, а не талантливой актерской игры"

По его мнению, развлекательные элементы в политике могут снижать социальное напряжение, но сегодняшняя украинская кампания только усиливает массовый стресс и раскалывает общество.

Социолог Евгений Головаха, в свою очередь, считает, что стадионное действо – явно не лучший формат для дебатов. Но лучше так, чем никак. "Вся эта грандиозность, помпезный внешний антураж, конечно, не будут способствовать конструктивной полемике, – отмечает Головаха. – Это большой минус для избирателей, особенно не определившихся и сомневающихся. Но если стадион – это единственное место, где могут встретиться кандидаты, и, помимо эмоциональных выпадов, мы услышим и что-то рациональное - пускай хоть так".

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