Российская армия с октября возобновила тактические наступательные действия на юге Украины – на границе Донецкой и Запорожской областей. Издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника 23 октября сообщило, что следующей целью российских оккупантов может стать наступление на город Запорожье.

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На Запорожское направление будут направлены дополнительные оружие и техника, особое внимание уделят подготовке к оборонным действиям в осенне-зимний период, уверяет главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Сейчас никаких признаков создания наступательных группировок на территории Запорожской области нет, говорит LIGA.net представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Но потенциал у оккупационной группировки в районе Запорожья есть, добавляет LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

На что россиянам хватает ресурса в Запорожской области – коротко.

Южный фронт. Постоянные обстрелы, до 200 000 оккупантов

По данным Генштаба, за сутки на 30 октября на Времевском направлении противник совершил шесть штурмов украинских позиций недалеко от Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. И активно задействовал для ударов штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Карта: Deepstate

На Приднепровском направлении российские военные атаковали позиции Вооруженных Сил Украины четыре раза. Получили отпор и понесли потери.

На линии боестолкновения в Запорожской области ситуация мало меняется уже несколько недель, убеждает LIGA.net Волошин: "Россияне ведут постоянные артиллерийские обстрелы, постоянно применяют ракетное вооружение, наносят удары и управляемыми авиационными бомбами, и неуправляемыми авиационными ракетами".

Также Россия постоянно применяет беспилотники, атакует дронами-камикадзе.

Россияне удерживают на южном направлении солидную группировку, добавляет представитель Сил обороны Юга Украины. По словам Волошина, сейчас там присутствует несколько общевойсковых российских армий Южного и Восточного военных округов. Плюс – корпус от Северного флота, который находится на Тендеровской и Кинбурской косах. Кроме того, на этом направлении действуют три дивизии воздушно-десантных войск.

"Включая и Черноморский флот, и подразделения и соединения во временно оккупированном Крыму, и подразделения их военно-воздушных сил, росгвардию, ГРУ и полицейские службы, на южном направлении сосредоточены до 200 000 человек", – говорит Волошин.

"Но для наступлений они не создают здесь группировок на каком-то одном направлении. Нет такого, что они собрали в одном месте много сил, которые создадут для них преимущество", – подчеркивает он.

Значительной активности россиян в Запорожской области пока нет, говорит LIGA.net аналитик Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"Возле Запорожья есть Васильевское направление в районе Энергодара, где с прошлого года ничего не происходит, – перечисляет он. – Ореховское направление, где года два ведутся боевые действия в районе села Работино, и никакого прогресса: россияне захватили полсела – наши отбили полсела. Гуляйпольское направление – как только появляются несколько сообщений, что там что-то начинает происходить, оно сразу заканчивается".

Небольшая активность есть в районе Великой Новоселки, которая административно-территориально принадлежит Донецкой области, а географически – это территория Запорожской области.

Справка 27 октября стало известно, что армия РФ продвинулась в Запорожской области. По данным DeepState, враг оккупировал Левадное, а также продвинулся у Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе. 27 октября стало известно, что армия РФ продвинулась в Запорожской области. По данным DeepState, враг оккупировал Левадное, а также продвинулся у Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.

Сейчас на Времевском направлении, по словам Волошина, россияне продолжают обучать личный состав: тренируются активнее вести боевые действия под прикрытием дронов с применением антитепловизионных плащей. Также готовятся применить бронированную технику не только для транспортировки штурмовых групп на поле боя, а для того, чтобы поддерживать действия пехоты огнем этой бронетехники.

"С Курской области на Запорожье". Готовятся ли россияне к наступлению

Если россияне планируют наступать на Запорожье, то они должны к этому готовиться и как-то накапливать ресурсы, продолжает Кевлюк.

"Пока мы видим, что противник забрал войска с Днепровского направления, вытащил войска из Запорожского направления и отправил их в Курскую область, – констатирует он. – Вопрос: стоит ли накапливать что-то в Курской области, чтобы наступать в Запорожской? Звучит немного дико".

Чтобы начать наступательные действия с прорывом в направлении Запорожья, россиянам нужен ресурс, подобный тому, который сконцентрирован в районе Покровско-Кураховского направления, говорит LIGA.net Коваленко. Речь идет о в среднем 80-100 000 личного состава, сконцентрированных на отдельно взятом направлении.

"Но для оккупации и захвата Запорожья такого количества личного состава и ресурса им не хватит", – уточняет военно-политический обозреватель.

На формирование ударной группировки требуется от 30 до 45 суток, добавляет Кевлюк.

Фото с направления: Силы обороны Юга Украины

Пока признаков такого формирования нет, говорит Волошин. Сейчас россияне готовят штурмовиков для ведения штурмовых действий малыми группами – от пяти до 10 человек, рассказывает представитель Сил обороны Юга Украины. Эти малые группы используются для захвата определенных рубежей, их удержания и закрепления, вклинивания в украинскую оборону.

"Такая тактика штурмовых действий им приносила определенную пользу на определенных направлениях: в Соледаре, Бахмуте и Авдеевке, – напоминает Волошин. – Поэтому сейчас они с такой же тактикой действуют, например, на Времевском направлении. Были дни, когда там было 20-22 штурма такими малыми группами, когда они просто волнами шли на наши рубежи".

"Потенциал есть". Чего ждать дальше

Однако имеющегося ресурса российской армии может вполне хватить для того, чтобы вернуть под свой контроль территории, потерянные во время украинского контрнаступления летом 2023 года, считает Коваленко. Он позволяет срезать Работинский выступ, выйти за пределы Золотой Нивы на Великую Новоселку, открыть направление на Гуляйполе и расширить зону контроля в районе Приютного.

"Потенциал есть, как они будут им пользоваться – это уже другой вопрос, – отмечает он. – Более масштабная, чем в этом сценарии, операция – это только наступление и захват Запорожья, но для этого россиянам не хватает ресурса критично".

При этом российская группа войск "Днепр", оперирующая в Херсонской и Запорожской областях, одна из худших в вопросе комплектации техникой, добавляет Коваленко: "Поэтому эффективность использования человеческого ресурса будет значительно ниже".

Противнику важнее выполнить задание, которое поставил российский диктатор: до марта 2025 года захватить Луганскую и Донецкую области, добавляет LIGA.net Кевлюк.

"В Донецкой области у россиян это получается несколько живее, – признает аналитик. – У них есть реальная перспектива либо окружить наши войска в районе Курахово, либо заставить их оттуда отступить. Чтобы угроза окружения обрела реальные черты, противник сформировал группировку в районе Великой Новоселки и пытается там продвигаться в северном направлении. Это – ближайшая точка, где что-то происходит в Запорожской области".