Російська армія з жовтня відновила тактичні наступальні дії на півдні України – на кордоні Донецької та Запорізької областей. Видання The Economist із посиланням на високопоставленого українського чиновника 23 жовтня повідомило, що наступною метою російських окупантів може стати наступ на місто Запоріжжя.

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На Запорізький напрямок будуть направлені додаткові зброя та техніка, особливу увагу приділятимуть підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період, запевняє головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Зараз жодних ознак створення наступальних угруповань на території Запорізької області немає, каже LIGA.net речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Але потенціал в окупаційного угруповання в районі Запоріжжя є, додає LIGA.net військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

На що росіянам вистачає ресурсу у Запорізькій області – коротко.

Південний фронт. Постійні обстріли, до 200 000 окупантів

За даними Генштабу, за добу на 30 жовтня на Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів українських позицій неподалік Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. Й активно залучав для ударів штурмову і бомбардувальну авіацію.

Мапа: Deepstate

На Придніпровському напрямку російські військові атакували позиції Збройних Сил України чотири рази. Отримали відсіч і зазнали втрат.

На лінії боєзіткнення у Запорізькій області ситуація мало змінюється вже протягом кількох тижнів, переконує LIGA.net Волошин: "Росіяни ведуть постійні артилерійські обстріли, постійно застосовують ракетне озброєння, завдають ударів і керованими авіаційними бомбами, і некерованими авіаційними ракетами".

Також Росія постійно застосовує безпілотники, атакує дронами-камікадзе.

Росіяни утримують на південному напрямку солідне угруповання, додає речник Сил оборони Півдня України. За словами Волошина, зараз там присутні кілька загальновійськових армій російських Південного та Східного військових округів. Плюс – корпус від Північного флоту, який знаходиться на Тендерівській і Кінбурській косах. Крім того, на цьому напрямку діють три дивізії повітряно-десантних військ.

"Включаючи і Чорноморський флот, і підрозділи та з’єднання у тимчасово окупованому Криму, і підрозділи їхніх військово-повітряних сил, росгвардію, ГРУ та поліцейські служби, на південному напрямку зосереджено до 200 000 осіб", – каже Волошин.

"Але для наступів вони не створюють тут угруповань на якомусь одному напрямку. Нема такого, що вони зібрали в одному місці багато сил, які створять для них перевагу", – підкреслює він.

Значної активності росіян у Запорізькій області поки немає, переконує LIGA.net аналітик Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

"Біля Запоріжжя маємо Василівський напрямок у районі Енергодару, де з минулого року нічого не відбувається, – перераховує він. – Оріхівський напрямок, де років зо два ведуться бойові дії в районі села Роботиного, і жодного прогресу: росіяни захопили пів села – наші відбили пів села. Гуляйпільський напрямок – щойно з’являються кілька повідомлень, що там щось починає відбуватись, воно одразу закінчується".

Невелика активність є в районі Великої Новосілки, яка адміністративно-територіально належить до Донецької області, а географічно – це територія Запорізької області.

Довідка 27 жовтня стало відомо, що армія РФ має просування у Запорізькій області. За даними DeepState, ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі. 27 жовтня стало відомо, що армія РФ має просування у Запорізькій області. За даними DeepState, ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі.

Зараз на Времівському напрямку, за словами Волошина, росіяни продовжують навчати особовий склад: тренуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів, із застосуванням антитепловізійних плащів. Також готуються застосувати броньовану техніку не лише для того, щоб транспортувати штурмові групи на полі бою, а для того, щоб підтримувати дії піхоти вогнем цієї бронетехніки.

"З Курщини на Запоріжжя". Чи готуються росіяни до наступу

Якщо росіяни планують наступати на Запоріжжя, то вони мають до цього готуватися і якимось чином накопичувати ресурси, продовжує Кевлюк.

"Наразі ми бачимо, що противник забрав війська з Дніпровського напрямку, повитягував війська із Запорізького напрямку і відправив їх до Курської області, – констатує він. – Питання: чи слід накопичувати щось у Курській області, щоб наступати в Запорізькій? Звучить трошки дико".

Для того, щоб розпочати наступальні дії з проривом у напрямку Запоріжжя, росіянам потрібен ресурс, подібний до того, який сконцентрований у районі Покровсько-Курахівського напрямку, каже LIGA.net Коваленко. Йдеться про в середньому 80-100 000 особового складу, сконцентрованих на окремо взятому напрямку.

"Але для окупації та захоплення Запоріжжя такої кількості особового складу та ресурсу їм не вистачить", – уточнює військово-політичний оглядач.

На формування ударного угруповання потрібно від 30 до 45 діб, додає Кевлюк.

Фото з напрямку: Сили оборони Півдня України

Поки ознак такого формування немає, каже Волошин. Наразі росіяни готують штурмовиків для ведення штурмових дій малими групами – від п'яти до 10 осіб, розповідає речник Сил оборони Півдня України. Ці малі групи використовують для захоплення певних рубежів, їх утримання та закріплення, вклинення в українську оборону.

"Така тактика штурмових дій їм приносила певну користь на певних напрямках: у Соледарі, Бахмуті та Авдіївці, – нагадує Волошин. – Тому зараз вони з такою самою тактикою діють, наприклад, на Времівському напрямку. Були дні, коли там було 20-22 штурми такими малими групами, коли вони просто хвилями йшли на наші рубежі".

"Потенціал є". Чого очікувати далі

Однак наявного ресурсу російській армії може цілком вистачити для того, щоб повернути під свій контроль території, які вони втратили під час українського контрнаступу влітку 2023 року, вважає Коваленко. Він дає можливості зрізати Роботинський виступ, вийти за межі Золотої Ниви на Велику Новосілку, відкрити напрямок на Гуляйполе та розширити зону контролю в районі Приютного.

"Потенціал є, як вони будуть ним користуватись – це вже інше питання, – наголошує він. – Більш масштабна за цей сценарій операція – це тільки наступ та захоплення Запоріжжя, але для цього росіянам не вистачає ресурсу критично".

Водночас російська група військ "Дніпро", яка оперує в Херсонській та Запорізькій областях, одна з найгірших у питанні комплектації технікою, додає Коваленко: "Тому ефективність використання людського ресурсу буде значно нижчою".

Противнику важливіше виконати завдання, яке поставив російський диктатор: до березня 2025 року захопити Луганську і Донецьку області, додає LIGA.net Кевлюк.

"В Донецькій області у росіян це виходить дещо жвавіше, – визнає аналітик. – У них є реальна перспектива або оточити наші війська в районі Курахового, або змусити їх звідти відступити. Щоб загроза оточення мала реальні риси, противник сформував угруповання в районі Великої Новосілки і намагається там просуватися в північному напрямку. Це – найближча точка, де щось відбувається у Запорізькій області".