"Еще не пришло осознание, что произошло и почему так получилось. И кого поблагодарить, что нас просто бросили, без связи, не поставив перед этим никаких задач", – говорит LIGA.net капитан-лейтенант одной из российских подлодок.

Как "подводник" оказался в Курской области, где его взяли в плен, – не рассказывает. Большинство других военнослужащих из РФ, удерживаемых в соседних камерах, – тоже.

LIGA.net посетила одно из учреждений исполнения наказаний, где находятся российские военные, взятые в плен в Курской области. Их количество и состав периодически меняются: одни идут на обмен, других переводят из госпиталей после стабилизации, кого-то – в другие учреждения. В момент нашего визита здесь около 50 пленных.

Срочников только двое. Остальные – офицеры младшего командного состава (в основном командиры рот), мобилизованные и контрактники, боевики кадыровского "Ахмата".

Они отказываются называть имена или рассказывать о подробностях своей службы – заставить их мы не можем. Часть отворачивается от камер и закрывает лицо руками.

Как Украина берет и содержит российских военнопленных – в репортаже LIGA.net.

ВСУ во всем имели преимущество. О начале Курской операции

Операция Вооруженных Сил Украины на территории Курской области началась с 5 августа, рассказывает пленный, представившийся Кантимиром. Он – один из двух срочников, которые находятся в учреждении. Единственный, кто согласился рассказать свою историю LIGA.net.

Военнопленный, солдат срочной службы Кантимир (Фото: Георгий Воронов для LIGA.net)

До начала Курской операции на позициях в пограничье он был не менее полугода.

Позиция у населенного пункта Свердликово, на которой он находился, уже к 7 августа оказалась в глубоком тылу украинских Сил обороны. К ней стягивались срочники с соседних позиций, кто-то из смежников сдавался в плен. Фактически в течение недели они, говорит, были в окружении: "Прилеты, работа артиллерии, дроны – нам не давали голову высунуть. 14 августа уже к нам зашли украинские войска".

Военнопленный, солдат срочной службы Кантимир (Фото: Георгий Воронов для LIGA.net)

"Два часа длилась суматоха, были прилеты, выстрелы. Кто стрелял – честно, не понимаю. Мы были сами в накрытом окопе, просто слышали. У нас на тот момент были раненые – средние, легкие и один тяжелый. Мы не понимали, что делать и помогут ли нам. И в этот момент нам дали команду сдаться", – вспоминает Кантимир.

ВСУ разблокировали один из проходов: "Мы вытащили раненых, вышли сами. Всем завязали руки и глаза. Раненых отвезли в госпиталь. Нас потихоньку начали перевозить в ангар, мы там просидели несколько часов. Дали воды, дали покурить".

Все их рассказы о моменте попадания в плен преимущественно однообразны: "были на позициях, зашли ваши, мы оказались в окружении, попали в плен".

"Было странно, когда ваши зашли, то у каждого мужчины играла музыка. Какая-то английская. Что-то веселое. На каждой единице техники. Словно на свадьбу едут, – говорит кадыровец из спецподразделения "Ахмат-Чечня". – Я сильно не вслушивался, состояние было не то. Там все эти "камикадзе-мумикадзе" летели, взрывы. Но я точно слышал музыку".

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Все пленные единогласно утверждают: рассчитывали, что придется давать отпор максимум украинским ДРГ. А в Россию вошла полноценная армия.

"Количество вооружения. Продуманность. Понимание ситуации. Во всем вы имели преимущество. Сутки шла мощная артподготовка по заранее определенным целям. Вы понимали, где стоит артиллерия, где – узлы связи и ретрансляторы. Вы знали все цели, разведка четко сработала", – раздраженно перечисляет "подводник".

Трудно понять, что российского капитан-лейтенанта раздражает больше: тот факт, что украинская разведка сработала, или тот, что российская – нет.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Но он – наиболее агрессивно из всех – вспоминает, что российские военнослужащие были дезориентированы и дезорганизованы. Они не понимали, где какие подразделения находятся, какие задачи кто должен выполнять, с какой стороны должно прибывать подкрепление и будет ли оно вообще. Это часто провоцировало перестрелки между своими. И способствовало захвату пленных украинскими силами: "Это не паника, это нормальная боевая обстановка. Когда не знаешь, где враг, – врагами становятся все вокруг".

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

На вопрос, указывало ли что-либо на то, что Украина готовит такую масштабную операцию, все отвечают однозначно: нет. Даже по слухам среди местных, живущих в курском пограничье, ничего подобного нельзя было предположить.

Хотя с собственными гражданами в пограничных районах они старались не общаться.

"Непонятно: наши они или нет. В пограничном населенном пункте почти каждый на той стороне имеет друзей или родственников, – говорит российский офицер. – Поэтому пытались особо ничего не говорить, не рассказывать, ничего у них не брать".

Первое и второе, салат. Про плен

После того как доставили в учреждение исполнения наказаний, в котором находятся российские военнопленные, их отправили в баню. Выдали чистую гражданскую одежду, постельное белье, средства личной гигиены. И развели по камерам: отдельно – срочники, отдельно – контрактники и мобилизованные, отдельно – ахматовцы.

Украинский плен оказался гуманным к армии оккупантов, отмечают они. После лет пропаганды ожидали "издевательств, пыток и отрезанных голов".

Условия, в которых они живут, конечно, не санаторные. Это – обычная украинская тюрьма. Но видно, что администрация работает над тем, чтобы добавить красок в ее серые будни.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Отремонтировать помещение, чтобы они отвечали международным нормам содержания военнопленных, помог также Международный комитет Красного Креста.

У многих россиян при себе есть и украшения, и часы, и кольца. Не под запись представители учреждения, где содержатся российские пленные, говорят, что некоторые пробуют выменивать эти вещи на сигареты у сотрудников. Но безуспешно.

Здесь стоит отметить: вернувшиеся из плена украинские защитники часто рассказывают, что все личные ценные вещи россияне изымали. Иногда – вместе с отдельными элементами одежды и обуви. Об этом, в частности, LIGA.net говорил командир бригады "Сталевий кордон" Валерий Падитель.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Когда российских военнослужащих только привезли на территорию Украины, они были очень осторожны, говорит LIGA.net один из представителей Сил обороны, задействованный в их транспортировке. Когда поняли, что бить здесь их никто не будет – расслабились.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Эта атмосфера расслабленности – главное впечатление. "Распорядок дня – почти как в армии, – говорит один из офицеров. – В 6:00 подъем. Умываемся. Далее – личное время, завтрак, снова личное время. Обед. В 22 часа – отбой".

Раз в неделю – душ или баня.

Раненым регулярно оказывают помощь, обрабатывают раны и делают перевязки.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Каждый день – прогулки. Вечером, после того, как завершатся прогулки других заключенных. От них пленных изолируют, чтобы избежать конфликтов, говорит LIGA.net заместитель начальника учреждения по интендантскому и коммунально-бытовому обеспечению Владимир. Потому что отношение к ним "такое же, как у всех украинцев".

Едой их также обеспечивают нормально: первое и второе блюдо, салат, большие порции.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

По меньшей мере раз в неделю к ним кто-то наведывается – либо представители мировых СМИ, либо сотрудники Красного Креста. Но питание – не "показуха". Со стороны заметно: обед не производит на них особого впечатления – вполне обычный прием пищи.

При этом также напомним, что украинских военных в российском плену часто целенаправленно пытают голодом. Как именно – LIGA.net подробно описал Константин Миргородский, который провел в плену более 800 дней.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

В каждой камере – книги и телевизоры. "Телевизор нам принесли, – кивает "подводник". – Сказали, что Украина – это Европа, а в тюрьмах по европейским правилам должны быть телевизоры, все условия и так далее. Мол: вот, нате, смотрите".

Что и когда могут смотреть российские военнопленные, учреждение не регламентирует. Новости, кино или музыка – все по своему усмотрению.

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

При этом, как отмечает один из сотрудников самого учреждения, большинство из них в плену откровенно томятся. Некоторые даже просили администрацию привлекать их к каким-либо работам. Но, согласно законодательству, администрация не имеет права этого делать.

"Я к вам еще приеду". Об обменах

Почти все военнопленные, так или иначе участвовавшие в разговоре, говорят LIGA.net, что "войны никто не хочет" и все стремятся, чтобы "все это поскорее закончилось". Но что "это" и кто "это" начал – однозначно не объясняют.

Разрыв причинно-следственных связей в их мировосприятии во время разговоров возникает регулярно. Один из офицеров говорит, что вообще не имеет ничего против Украины, потому что у него здесь родственники живут. Другой отмечает, что раньше приезжал сюда работать.

Боевик из подразделения "Ахмат-Чечня" абсолютно, на первый взгляд, прямо говорит LIGA.net: "Надеюсь, мы по гражданке уже к вам в гости приедем". И даже немного обижается, когда в ответ слышит не менее искреннее: "Надеюсь, нет".

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Единственная тема, откровенно напрягающая военнопленных из РФ, – обмен. Они его ждут и хотят домой. Но знают, что в России их ждут проблемы.

"Спрашивать с нас будут жестко, – признает один из боевиков "Ахмата". – За то, что мы попали в плен и не погибли. Сначала, наверное, будут таскать в ФСБ. Вопросы к нам будут".

Именно из-за страха нарваться на проблемы в России многие отказываются фотографироваться или просто молча прячут лицо. Говорят – за это "дома накажут".

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Обмен – это будет только начало, бросает LIGA.net "подводник": "Еще неизвестно, какое отношение к нам там будет. Такое же, как в Украине, или нет".

Фото: Георгий Воронов для LIGA.net

Уже на выходе из учреждения исполнения наказаний представитель военной службы правопорядка советует LIGA.net: "Не верьте ничему увиденному. Каждое услышанное слово делите на два. Когда они вернутся в Россию – будут говорить совсем другое. Проверено".