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22.03.2019, 21:15

"Нам в НАТО вступать - не горит". Дебаты кандидатов - за минуту

Дебаты Ольги Богомолец и Руслана Кошулинского (скриншот видео)

Богомолец заверяет, что не является техническим кандидатом Порошенко, а Кошулинский считает, что сейчас третий Майдан будет злом

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В пятницу, 22 марта, в эфире на телеканале UA:Перший состоялись третьи теледебаты кандидатов в президенты. Гостями студии стали нардеп от БПП Ольга Богомолец и представитель Свободы Руслан Кошулинский. Также на дебаты был приглашен Сергей Тарута, однако в связи с заявлением о поддержке Юлии Тимошенко он решил отказаться от участия в эфире. LIGA.net посмотрела два часа дебатов и выделила по пять коротких тезисов каждого кандидата. С первыми двумя дебатами очень коротко можно ознакомиться по ссылкам в конце материала.

Ольга Богомолец

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1. Сейчас нет смысла объявлять войну России. "Президент Ольга Богомолец сделала бы это (объявила войну России, – ред.) тогда, когда эта война началась. В 2019 году президент Ольга Богомолец будет делать все возможное, чтобы непровозглашенная война была закончена. Сейчас в этом нет смысла".

2. Вернуть Донбасс можно за два года. "Несколько недель назад я была в США, где мы проговаривали вопрос введения миротворческого контингента на оккупированные территории, чтобы полностью восстановить границы Украины. Я считаю, что постепенно, за первую каденцию, даже скорее, я бы ставила срок в два года, чтобы эта территория была полностью очищена и полностью переформатирована для того, чтобы мы могли возвращаться к нормальной жизни".

3. Нужно обеспечивать украинцев на оккупированном Донбассе. "Украина должна обеспечивать своих граждан на временно оккупированных территориях Донбасса всем необходимым для жизни. Что касается бизнеса, то на время деокупации бизнеса быть не может. Но мы должны заботиться об украинцах, которые находятся там. Они являются заложниками ситуации".

4. Вопрос НАТО – на референдум. Но это не горит. "Стандарты НАТО в армию – да, решение относительно вступления в НАТО должно быть принято украинцами на референдуме… Вопрос о НАТО не нужно выносить на референдум завтра. У нас есть что делать завтра и послезавтра".

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5. Объяснила, почему не выходит из БПП. "Я заходила по списку и, если я выхожу из фракции, я выхожу из парламента. Если я выхожу из парламента, я больше не буду иметь трибуну, чтобы бороться и доказывать то, за что я борюсь".

Руслан Кошулинский

1. Знает, как успокоить Венгрию. "Лучший закон о нацменьшинствах, который действует у наших соседей среди восточноевропейских стран, это венгерский… Если бы Украина приняла в свое время аналогичный закон, который есть у Венгрии, у нас бы вообще проблем не было. Принимает Украина аналогичный закон - и мы все вопросы с Венгрией закрываем".

2. Президентская программа такая же, как у Симоненко. Ну и что? "Программа ВО Свобода зарегистрирована с 1991 года. С нашей программы списывали столько политических сил. До сих пор списывают…Приблизительно те же идеи, которые сегодня исповедует Свобода, в свое время исповедовала ОУН под руководством Степана Бандеры. Поэтому считать программу левой или правой – это настолько политтехнологично".

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3. Свобода не несет ответственности за работу экс-генпрокурора Махницкого. "Олег Махницкий, как и.о. генпрокурора не имел права быть членом ВО Свобода. Он был не от Свободы, а от Майдана. До 2014 года он был членом Свободы, но и.о. генпрокурора не может быть членом партии".

4. Военный сбор должен быть больше. "Сегодня каждый из работающих платит 1,5% военного сбора. К сожалению, это недостаточная сумма. Считаю, что принцип должен быть следующим: когда человек зарабатывает 10 млн гривен в год, пожалуйста, 10% отдай на армию. Больше зарабатывает – процентное отношение увеличивается".

5. Нормандский формат нужно реформировать. «Нам крайне надо мощное внешнее давление. Нормандский формат, к сожалению, в этой форме не дает качественного давления. Его нужно изменять и привлекать самые мощные страны мира – участников Будапештского меморандума, США и Великобританию».

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Теги: дебаты, ольга богомолец, выборы 2019, Руслан Кошулинський
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