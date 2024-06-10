"Нас начали "кошмарить" бюрократией и задерживать выплаты", – так прокомментировал свое заявление на увольнение глава Госагентства по восстановлению Мустафа Найем.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Заявление он написал 10 июня, на следующий день после скандала с недопуском на конференцию по возобновлению в Берлине. В правительстве LIGA.net не под запись говорят: премьер Денис Шмыгаль не отпустил главу госагентства, потому что готовятся к зиме. А увольнение Найема – "попытка избежать важного отчета о защите объектов энергетики".

Найем был в команде уже бывшего министра по вопросам регионального развития и инфраструктуры Александра Кубракова. И проблемы начались, когда экс-чиновник перестал заходить напрямую к президенту Владимиру Зеленскому, говорит LIGA.net нардеп из комитета градостроительства Юлия Клименко (Голос).

Нардеп от Слуги народа Алексей Мовчан из комитета экономического развития отмечает LIGA.net: нужно разобраться со сферой восстановления, а имена глав и министров при этом не важны.

Давление на Кубракова и Найема исходило именно из Офиса президента и Кабмина, убеждает LIGA.net его коллега Ярослав Железняк.

Что известно про увольнение и что будет дальше: коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 10 июня Найем написал о своем увольнении. Объяснил это тем, что в работе "были системные препятствия".

"Начиная с ноября прошлого года команда агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием", – подчеркнул Найем.

Чиновник назвал три главных элемента давления. Один из них – отмененный бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог.

"Вторая причина – нас начали "кошмарить" бюрократией, – пояснил Найем. – Когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления соглашались в правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с бессмысленными замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор".

Правительство три месяца не согласовывает выплату почти 150 млн евро, заимствованных государством у Европейского инвестбанка для критических проектов – в частности, водопровода и защиты энергетики, добавил он.

Пожаловался также на обрезанную зарплату, кое-где – до 68%.

В правительстве не под запись убеждают LIGA.net: в Берлин не поехал не только Найем, но и Шмигаль – якобы из-за подготовки к зиме.

"Тема номер один сейчас – восстановление и защита энергообъектов, – объясняет источник в Кабмине. – На 12 июня было назначено совещание в правительстве по выполнению Агентством возобновления работ по обустройству инженерно-технической защиты на объектах критической инфраструктуры и энергетики. Там должен быть отчет агентства".

Заявления со стороны Найема – попытка уйти от отчета, считают в Кабмине.

В Слуге народа не видят проблем с тем, что "происходят кадровые ротации". Представитель фракции, глава подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок Алексей Мовчан отмечает LIGA.net, что восстановлением сегодня занимаются абсолютно все органы госвласти, начиная от поселков и городов, заканчивая министерствами разного профиля.

"Например, Минобразования или Минкульт являются распорядителями средств в профильных отраслях", – объясняет нардеп.

В оппозиции же говорят: проблемы начались с момента, когда эксминистр по вопросам регионального развития и инфраструктуры Кубраков перестал выходить напрямую к президенту Зеленскому.

Именно к команде уволенного чиновника и относился Мустафа Найем, говорит LIGA.net нардепка Юлия Клименко.

"Логично, что Найем не хочет оставаться с новым министром, который непонятно, будет ли поддерживать его работу", – говорит Клименко.

Мешали команде Кубракова и Найема именно Кабмин и офис президента, убежден Ярослав Железняк, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

"Они хотели, чтобы Найем уволился. Мустафа откатов не брал, с посольствами общался", – говорит нардеп.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО . Тема возобновления Украины осталась без руководителей, говорит Железняк. До этого, 9 мая, уволили Кубракова – с должности министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Кубраков и Найем работали бок о бок с 2021 года. В должности замминистра Найем сначала занимался вопросами транспорта. После того, как Министерство инфраструктуры и Минрегион объединили в Минразвития общин, территорий и инфраструктуры, Найем сохранил свою позицию замминистра.

А в 2023 году – возглавил Госагентство восстановления.

Справка Агентство восстановления – это независимая от министерства структура, Агентство восстановления – это независимая от министерства структура, созданная на базе Укравтодора. Руководитель назначается правительством, а не министром. Именно поэтому после отставки Кубракова Найем сохранил свою позицию. Одной из задач агентства было оградить энергетическую инфраструктуру от атак дронов.

В правительственном квартале после увольнения Кубракова звучали разные мнения. Часть депутатов от фракции Слуга народа говорили, что "судьба Найема уже решена". В оппозиции – что на Найеме подвязаны большинство программ по восстановлению, которые происходят за средства стран партнеров, поэтому это увольнение приведет к остановке таких программ.

Собеседники LIGA.net среди работников, оставшихся работать в Минобновлении, убеждают: почти все донорские программы были поставлены на паузу, а подготовка к Берлинской конференции по восстановлению была остановлена.

Читайте также В Кабмине назвали отставку Найема попыткой избежать важного отчета

ЧТО ДАЛЬШЕ . В правительстве убеждают: вопрос мобилизации международной помощи для возобновления энергетики на конференции в Берлине будет подниматься и без Найема: "Более того, правительственная часть делегации на конференции в Берлине представлена на уровне первого вице-премьера – министра экономики, министра энергетики и других".

О том, кто будет возглавлять направление восстановления Украины, в правительстве пока не говорят. LIGA.net обратилась к самому Мустафу Найему и его команде, однако ответа не получила.

Направление возглавят люди, связанные с ОП, говорит Железняк.

"Будет либо Алексей Чернышев, либо Алексей Кулеба. Воздействие ОП усилится на 100 процентов. В этом и была идея давления", – считает Железняк.

Самая большая опасность в том, что могут вырасти коррупционные риски на восстановлении, добавляет депутат из Голоса: "А если коррупцию заметят на Западе, просто потеряем деньги на восстановление".

Что касается будущего агентства – непонятно, в каком виде оно будет работать и кому будет подчинено, считает Клименко.

Нардеп от монобольшинства Алексей Мовчан добавляет, что правительство должно определиться, каким будет министерство восстановления, а вместе с ним инфраструктуры и региональной политики: "Постоянные объединения-разъединения выглядят, мягко говоря, бессистемными... И не столь принципиальные имена руководителей, как профессиональные подходы к вопросам".